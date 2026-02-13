El Ayuntamiento de Almería ejecutará trabajos de mejora del firme en la N-340a entre la rotonda de las Almadrabillas y Vía Parque

La actuación, incluida en el contrato de Mantenimiento de las Vías Públicas, se desarrollará del 22 al 27 de febrero y mejorará la seguridad vial

El Ayuntamiento de Almería, a través del Área de Obras Públicas, Mantenimiento, Accesibilidad y Economía Azul, ejecutará una nueva actuación contemplada en el contrato de Mantenimiento de las Vías Públicas consistente en el fresado y reposición del pavimento en un tramo de la N-340a.

La intervención se llevará a cabo en el tramo comprendido entre la rotonda de las Almadrabillas y la Vía Parque, en su intersección con Reina Regente, con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad y circulación en uno de los ejes viarios más transitados de la ciudad.



La actuación tiene como finalidad recuperar la capacidad estructural y funcional del firme, mejorando la regularidad superficial, incrementando el confort de rodadura y reduciendo vibraciones; la adherencia y la seguridad vial, optimizando el comportamiento ante frenadas y maniobras; la durabilidad del pavimento, limitando la progresión de fisuras y deformaciones.

Técnicamente, los trabajos contemplan el fresado de la capa superficial deteriorada mediante retirada controlada del material existente, la reposición con mezcla bituminosa y su correspondiente compactación para restablecer el espesor de rodadura y el repintado de la señalización horizontal una vez estabilizada la nueva capa.



El plazo estimado de ejecución será del domingo 22 de febrero al viernes 27 de febrero de 2026. No obstante, la programación podría experimentar ajustes puntuales derivados de condiciones meteorológicas o incidencias operativas propias de este tipo de intervenciones.

Gestión del tráfico

Durante el desarrollo de los trabajos se instalará la señalización provisional y el balizamiento necesarios para garantizar la seguridad de usuarios y operarios.



• Se mantendrá, con carácter general, al menos un carril operativo, y hasta dos cuando la fase de obra lo permita.

• En horario diurno (07:00 a 21:00 horas) se procurará mantener operativos todos los carriles habituales, quedando delimitada únicamente la zona imprescindible de actuación o acopio.



• Se evitarán desvíos innecesarios del tráfico, especialmente en horario nocturno.



El paso de vehículos de emergencia quedará garantizado en todo momento. En caso de ser necesarios cortes puntuales por razones de seguridad -como durante el extendido o la compactación del firme- se coordinarán las maniobras para asegurar el tránsito prioritario de emergencias y servicios esenciales.

Recomendaciones

El Ayuntamiento de Almería ruega a los conductores que respeten la señalización circunstancial, moderen la velocidad en el entorno de obra y eviten estacionamientos en la zona afectada para no interferir con la maquinaria y los equipos de trabajo.

Igualmente, pide disculpas por las molestias que esta actuación pueda ocasionar en el normal desarrollo de la circulación viaria y agradece la comprensión y colaboración ciudadana, recordando que estos trabajos contribuirán a mejorar la seguridad y calidad de las vías públicas de la ciudad.