Una guerra de titanes es un enfrentamiento intenso y colosal entre dos grandes fuerzas, entidades, grupos o personajes con poder comparable. Alude a cualquier conflicto extraordinario y dramático entre actores que parecen titánicos por su fuerza o influencia. Esta idea procede de la mitología griega, una batalla épica y decisiva entre los dioses olímpicos, liderados por Zeus, y los titanes, la generación anterior de divinidades llamada Titanomaquia.

Hay una guerra de titanes para sumergir a la humanidad en el fin de los tiempos según el Grupo de Investigación de Convergencia Cósmica. Al final de cada Kali Yuga, cae el telón de la misma manera. Cuando alcanza su máximo esplendor la oscuridad, antes del amanecer de la era dorada, los villanos saben que están a punto de ser expulsados del escenario planetario.

Sin embargo, el lado oscuro ha disfrutado de las ventajas de cantidad extraordinaria de riqueza mal habida y de poder robado durante más de cinco mil años, y los peores de ellos se niegan a bajarse del escenario; son tan adictos al dinero que sólo adoran al dios Mammon. En resumen: es hora de tomar tus palomitas de maíz, elegir tu sillón favorito, poner los pies en alto y prepararte para ver el mayor espectáculo del mundo.

TRANSICIÓN

Estamos en la fase de transición . Una guerra híbrida entre los sistemas clásicos y cuánticos. No se equivoquen: esto no está a diez años de distancia. Ya está aquí. La tecnología está lista. Los bancos se han sumado. Están cambiando los protocolos de seguridad. No están planeando para la tecnología cuántica, sino que se apresuran a controlarla.

Estamos en la fase de transición. Una guerra híbrida entre los sistemas clásicos y cuánticos. No se equivoquen: esto no está a diez años de distancia. Ya está aquí. La tecnología está lista. Los bancos se han sumado. Están cambiando los protocolos de seguridad. No están planeando para la tecnología cuántica, sino que se apresuran a controlarla. Ha comenzado una lucha.- De los bonos a los aviones de guerra, de las minas de cobre a los ciberataques, el poder mundial se está trasladando de los gobiernos a los algoritmos. El mundo está dando señales de guerra; ya ha cambiado bajo nuestros pies: sistemas autónomos, infraestructura gestionada por inteligencia artificial y monedas estables respaldadas por bonos se están convirtiendo en los nuevos mecanismos de control para los viajes y las finanzas.

El mundo está cambiando de la oscuridad a la luz. Según JFK Jr. el mundo está al borde de un acontecimiento bíblico. Esto no es especulación. Es una operación que lleva décadas gestándose. Es la mayor operación psicológica de todos los tiempos. Todo está preestablecido: despertar a las ovejas, proteger a los soberanistas y eliminar a la camarilla de un golpe final.

Los satélites Starlink están armados y listos. Ésta es la columna vertebral cuántica, construida con un solo propósito: borrar el antiguo sistema. Cuando se interrumpan las comunicaciones, se acabarán las mentiras. Cuando comience la EBS, estallará la Verdad en todo el mundo. Desaparecerá el 99,5% de las criptomonedas y sólo sobrevivirán las monedas ISO 20022 respaldadas por oro.

Deja ir el tiempo.- La primera clave es dejar ir el tiempo, según Pamela Kribbe. A menudo te presionas porque sientes que debes alcanzar metas espirituales o de otro tipo en un plazo determinado. Pero éste es un pensamiento muy humano, y a medida que te acercas a tu alma, el tiempo pierde importancia y tiende a evaporarse.

Según Steve Beckow, Jesús se refirió a esta época como el tiempo de la salvación, la redención o la resurrección. Los misionarios de la luz lo llaman ascensión. Se marchará todo lo que no esté destinado a elevar la frecuencia por cualquier medio disponible. Con el tiempo, tendremos paz en todo el mundo, pero primero tenemos que salir de esta era de oscuridad en la que hemos estado, y lo estamos haciendo, ahora mismo. El teatro que estamos viendo es para despertar al mundo ante su peligro. Sin embargo, nada puede detener lo que se avecina.

NOTICIAS DEL RESETEO

Los jugadores del lado oscuro están contraatacando utilizando a Antifa.https://rumble.com/v6zlaoe-ep.-3740b-as-the-ds-is-indictedds-unleashes-antifatrump-counters-with-the-m.html?e9s=src_v1_cbl%2Csrc_v1_ucp_a

Según Juan O’Savin , el pánico está en el aire, y cuando los malos tienen miedo, atacan.https://rumble.com/v6zk8bg-juan-o-savin-se-une-a-ss76-92825-1pm.html

Según Paul White Gold Eagle, el presidente Trump ha ordenado a su coalición que inicie arrestos del lado oscuro en todo el mundo, lo que activará el EBS.

, el presidente ha ordenado a su coalición que inicie arrestos del lado oscuro en todo el mundo, lo que activará el EBS.https://x.com/PaulGoldEagle/status/1972223161338114418 El director del FBI, Kash Patel , acusó a Christopher Wray de violar el protocolo del FBI al desplegar 274 agentes vestidos de civil el 6 de enero de 2021, con el pretexto de «control de multitudes». En un vídeo se ve a muchos de esos agentes creando caos e irrumpiendo en el Capitolio , culpando luego a manifestantes pacíficos.

El miércoles 29 de enero de 2025 se publicó una carta abierta dirigida al presidente Trump y al Congreso pidiéndoles que reconozcan la nación soberana del Reino de Hawái. Hay 170.000 toneladas métricas de oro almacenadas en el Banco de Hawái que no puede utilizar ninguna entidad gubernamental hasta que se devuelva al pueblo la nación del reino. La solicitud fue acompañada de una petición de ayuda para las más de tres mil víctimas de los incendios de Kula y Lahaina Maui en 2023, ya que siguen sin hogar muchas de ellas viviendo en las playas desde 2023.

y al Congreso pidiéndoles que reconozcan la nación soberana del . Hay 170.000 toneladas métricas de almacenadas en el que no puede utilizar ninguna entidad gubernamental hasta que se devuelva al pueblo la nación del reino. La solicitud fue acompañada de una petición de ayuda para las más de tres mil víctimas de los incendios de y en 2023, ya que siguen sin hogar muchas de ellas viviendo en las playas desde 2023. La Ley de Reforma del Congreso quita a los congresistas un salario permanente, así como un seguro sanitario privilegiado y una jubilación privilegiada. Cada congresista cobrará un salario mientras ocupe su cargo, pero no recibirá indemnización al dejarlo. Todos los fondos del fondo de jubilación del Congreso se transfieren al sistema del Seguro Social. El Congreso debe comprar su propio plan de jubilación, tal y como lo hacen todos los ciudadanos. El Congreso ya no podrá subirse su sueldo. El Congreso pierde su actual sistema de atención médica y participa en el mismo sistema de atención médica que el pueblo. Servir en el Congreso debe ser un honor y un privilegio, no una carrera política.

CONVOCATORIA

El Secretario de Guerra, Pete Hegseth ha convocado a más de ochocientos generales y almirantes para planear operaciones especiales, justo antes del cierre del gobierno el miércoles 1 de octubre. Han sido convocados a Quantico, Virginia, que es un centro de inteligencia militar, operaciones especiales y planificación de guerra psicológica. La reunión coincide con un cierre federal.

La verdadera razón por la que han sido llamados los altos mandos a Quantico el martes sería para preparar los tribunales contra los miembros del lado oscuro por delitos de traición.

También sería para confirmar su lealtad cuando se declare el estado de emergencia y la ley marcial.

https://x.com/defense_civil25/status/1972186978738159647?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1972186978738159647%7Ctwgr%5Efa1bef44fe09c5ce45a20ed0431f42964c5da7a2%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.rumormillnews.com%2Fcgi-bin%2Fforum.cgi%3Fread%3D259985

Esta reunión sería la calma antes de la tormenta. No habrá filtraciones. Para cuando el público sepa lo decidido, ya estará en marcha. Los generales que reportan a Quantico ya han tomado partido. Manténganse alerta. Estén preparados. La tormenta está aquí.

¿Por qué ahora? La reunión coincide con un cierre federal. Una cobertura perfecta. La supervisión civil está congelada. Los medios están distraídos. Los uniformados tienen libertad para actuar en silencio. Esto es una consolidación antes de un reinicio nacional. Este cierre de octubre no es una crisis, es una oportunidad. Es la maquinaria silenciosa de un reajuste federal que ya está en marcha. Se está desangrando el antiguo gobierno, y apenas comienza la purga.

Según Ezra Cohen el cierre que se avecina en octubre no es sólo otro bloqueo presupuestario. La Oficina de Administración y Presupuesto ya ha distribuido directivas que transforman un lapso temporal en una purga permanente. Esto no es un plan de contingencia, sino una guerra estructural. Se les está indicando a las agencias que preparen listas de despidos en cuanto se agoten los fondos discrecionales. Una vez que se apaguen las luces, muchos puestos nunca volverán a estar ocupados.

MEMORANDO

Trump firmó un Memorando Presidencial de Seguridad Nacional que establece una estrategia integral para investigar, interrumpir y desmontar todas las etapas de la violencia política organizada. Su objetivo es una red de organizaciones benéficas falsas, fachadas mediáticas, grupos activistas legales y agentes financiados desde el extranjero.

Atención a las señales: dimisiones repentinas, movimientos de tropa insólitos cerca de las ciudades, interrupciones bancarias, apagones breves, medios de comunicación difundiendo relatos alarmantes sobre el «extremismo doméstico». Si ves estas señales, ya está en marcha la siguiente fase. Lo que viene probablemente: verificación final de preparación para la activación del sistema de transmisión de emergencia, bloqueo de la cadena de mando ante futuras interrupciones, aplicación de la transición al QFS y medidas de contra-inteligencia contra infiltrados nacionales y extranjeros.

‘ TRUMPSARA ’

El presidente Trump también se aseguró de que estuviera en marcha la Gesara cuántica, también llamada ‘trumpsara’. Fusionó la tecnología cuántica, el reinicio de precios de 1955, donde se abate la inflación, se elimina la deuda y vuelve a ser asequible la vida. La base de Gesara es la devolución de los impuestos pagados, las reparaciones por ejecuciones hipotecarias ilegales y la justicia para el fideicomiso de Saint Germain.

A partir del 25 de septiembre de 2025, Trump activó el sistema financiero cuántico, el reinicio financiero mundial, justo antes del colapso total de la banca y del mercado, previsto para mediados de octubre. Los primeros usuarios, militares retirados y operadores humanitarios de nivel 3 ya veían transacciones en vivo. Gesara garantiza la condonación de deudas, la redistribución de activos y el desmontaje de las estructuras bancarias centralizadas.

La internet cuántica está sustituyendo a los sistemas heredados y purgando la influencia de los grandes medios de comunicación. Los diez días de oscuridad serían seguidos por una elección cuántica blockchain de tres días donde se reestructurarían los gobiernos de todo el mundo bajo un nuevo liderazgo, reducido en un 90%.

PLATA

Bajo la operación clasificada Horizonte de Plata, fuerzas especiales han lanzado incursiones de precisión para recuperar reservas de plata ocultas por cárteles bancarios de élite y sindicatos. Lo que han descubierto es asombroso e histórico. Esto ya no es una teoría. Es una demolición controlada del viejo sistema. La tormenta tiene un lado de plata, y ya está aquí. No se trata sólo de un cambio financiero. Es una corrección de la civilización.

Lo están construyendo a puerta cerrada, y ya está casi terminado. Mientras los medios te inundan de distracciones, los bancos, los gobiernos y las grandes tecnológicas le han declarado la guerra al sistema actual. No están probando la tecnología cuántica, sino que la están poniendo en práctica. Silenciosamente, pero con agresividad.

Corea del Sur firma un acuerdo para aplicar la computación cuántica en las finanzas.

firma un acuerdo para aplicar la computación cuántica en las finanzas. El Reino Unido invierte 159 millones de dólares en la detección de delitos cuánticos.

invierte 159 millones de dólares en la detección de delitos cuánticos. Abu Dhabi está invirtiendo miles de millones en un Centro de Investigación Cuántica para dominar las finanzas en Oriente Medio.

está invirtiendo miles de millones en un Centro de Investigación Cuántica para dominar las finanzas en Oriente Medio. El chip Majorana-1 de Microsoft es una bomba de relojería para la cadena de bloques. Amenaza con descifrar las billeteras de criptomonedas en todo el mundo.

Bancos como JPMorgan y HSBC están apostando por la tecnología cuántica para optimizar carteras y proteger activos. HSBC está cifrando las operaciones con oro y divisas mediante la distribución de claves cuánticas.

y divisas mediante la distribución de claves cuánticas. La computación cuántica no sólo está habilitando un nuevo sistema, sino que está exponiendo el antiguo. La cadena de bloques está al borde del colapso. La nueva cadena de bloques cuántica de D-Wave hace que parezcan fósiles las monedas tradicionales. El algoritmo Shor podría eliminar todas las billeteras desprotegidas de un solo golpe.

SALUD

Fox News anunció que se abrirían los primeros hospitales MedBed en enero de 2026, atendidos por los mejores médicos. Ya está disponible la orden cuántica según Charlie Ward . El 7 de septiembre de 2025, el presidente Trump firmó la Directiva de Sistemas de Salud Restaurativa Cuántica, que autoriza el despliegue de MedBeds y la desclasificación de más de sesenta patentes de curación.https://x.com/Whiplash437/status/1972195485663506441

. El 7 de septiembre de 2025, el presidente firmó la Directiva de Sistemas de Salud Restaurativa Cuántica, que autoriza el despliegue de MedBeds y la desclasificación de más de sesenta patentes de curación.https://x.com/Whiplash437/status/1972195485663506441 En 1931, el científico alemán Dr. Otto Warburg recibió el Premio Nobel por descubrir que las células se pueden regenerar al exponerse a niveles adecuados de oxígeno y de frecuencia. Para 1933, su instituto comenzó a experimentar con la terapia de resonancia electromagnética, que, al combinarse con oxígeno, desencadenó la regeneración del tejido dañado. Pero para 1936, se silenció el proyecto y se recortó la financiación. Desaparecieron los documentos. Los investigadores fueron reasignados o jubilados.

recibió el Premio Nobel por descubrir que las células se pueden regenerar al exponerse a niveles adecuados de oxígeno y de frecuencia. Para 1933, su instituto comenzó a experimentar con la terapia de resonancia electromagnética, que, al combinarse con oxígeno, desencadenó la regeneración del tejido dañado. Pero para 1936, se silenció el proyecto y se recortó la financiación. Desaparecieron los documentos. Los investigadores fueron reasignados o jubilados. RFK Jr. han creado un grupo de trabajo federal para desmontar las operaciones de estelas químicas en todo el mundo. Armada con plenos poderes legales, la operación Skywatch expondrá las fumigaciones, detendrá a los implicados y los procesará por daño ambiental. Ha terminado la era de la negación. Esto es Núremberg 2.0, y está sucediendo ahora mismo.https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=260002

