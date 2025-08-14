María del Mar Vázquez destaca que “Gemma es un ejemplo de constancia y talento desde la base del deporte almeriense a la élite”

La alcaldesa recibe a Gemma Núñez, almeriense que triunfa en el baloncesto universitario americano

Gemma Núñez ha nacido para jugar al baloncesto. Se inició en este deporte a los 5 años y desde el primer instante ha destacado en todas las categorías de formación, siendo dos años campeona de España con la Selección Andaluza, subcampeona de Europa sub18 con la Selección España y se estrenó en la Liga Femenina 2 con el CB Almería con solo 14 años. Por eso, es lógico que diera el salto a la Liga Universitaria americana, a través de una beca, donde está triunfando.

Hoy ha sido recibida por la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, acompañada por el concejal de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte, Antonio Casimiro. La alcaldesa ha manifestado que “es un placer recibir a Gemma Núñez, que es otro ejemplo más del talento del deporte almeriense femenino. Ahora está en la Liga Universitaria Americana, y desde el Ayuntamiento queremos animarla para que siga en esta línea y que sea una referencia para niños y niñas. Es una demostración de que cuando una persona tiene una pasión, y trabaja desde el deporte base con el apoyo del Ayuntamiento, se puede llegar tan lejos como Gemma”.

Gemma Núñez compite desde 2022 en la NCAA División I, máxima categoría del baloncesto universitario de Estados Unidos representando a Campbell University. La temporada que acaba de terminar fue finalista de la Conferencia CAA, siendo la jugadora más destacada de su equipo y fue incluida en el mejor quinteto defensivo de la CAA.

La próxima campaña disputará su última temporada NCAA como jugadora de Texas Tech University, perteneciente a la prestigiosa Big 12 Conference, una de las denominadas Power 5, que agrupa a las cinco conferencias más importantes de la NCAA División I.

Gemma Núñez afirma que “llegué a Estados Unidos con 18 años con una beca deportiva, y estuve en una universidad de Carolina del Norte, jugando tres años en la máxima división de la Liga Universitaria, y ahora, mi último año, voy a Texas Tech University. Quiero seguir jugando profesionalmente y este paso adelante es muy importante para mí”. Además, ha agradecido a la alcaldesa que “me haya recibido y estoy muy orgullosa de mi tierra”.

Gemma Núñez juega en el puesto de base, mientras estudia el grado de Ciencias del Deporte, y en un futuro próximo se plantea acceder al baloncesto profesional, ya sea en Estados Unidos o en las ligas europeas. En definitiva, “Gemma es un talento almeriense, un orgullo para la ciudad y una auténtica embajadora de Almería”, apostilla la alcaldesa.