Balerma da la bienvenida a sus fiestas con el Pregón y la elección de reinas

La plaza de la Torre de Balerma acogió anoche el acto oficial de inicio de las fiestas patronales en honor a la Virgen de las Mercedes de este núcleo ejidense.

Cientos de vecinos llenaron la plaza para presenciar el Pregón, en esta ocasión a cargo de la Asociación Músico Cultural Daliense, muy presente siempre en las fiestas y eventos religiosos y culturales del núcleo de Balerma. Un emotivo pregón que fueron combinando con piezas musicales y que finalizó con un bonito castillo de fuegos artificiales.

La noche también permitió conocer a las nuevas reinas, damas, infantes y miss de Balerma. La concejala de Deportes, María José Martín, y el concejal de Obras Públicas, David Fernández, fueron los encargados de coronarlas, junto a la presidenta de la Junta Local, Yasmina Ferrón, y miembros de la Junta Local.

Las fiestas en honor a la Virgen de las Mercedes continúan hoy con el desayuno infantil en el parque de El Palmeral, la Fiesta del Mar a las 17 horas en la plaza de la Lonja y el III Quinario de la Virgen de las Mercedes en la Iglesia de la Inmaculada Concepción, a las 21 horas, en el que además se llevará a cabo la imposición de medallas a los nuevos miembros de la Hermandad Sacramental de Nuestra Señora de las Mercedes.

Cerrará la noche el gran concierto de Keen Levy, de carácter gratuito, que llenará el Parque de El Palmeral, desde las 23 horas. Keen Levy es una de las figuras claves de la generación de artistas urbanos andaluces. La fusión de la música urbana y el flamenco se entremezclan en cada una de sus canciones.