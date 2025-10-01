Miski Liu Suria

Guerra oculta

Batalla espiritual

Conflicto invisible

Eventos poderosos

Comienza el reajuste

La procesión va por dentro

Cascada de acontecimientos

Quedan algunos cabos sueltos

Guerra financiera sin tanques

Reinicio de la deuda soberana

Momento crucial de Octubre Rojo

La inundación comienza con números

Miles de paracaidistas llegan al Caribe

Se está produciendo una ofensiva planeada contra los aparatos arraigados del lado oscuro según Ariel Prolotario1. No se trata de sucesos aislados, sino de maniobras sincronizadas que están diseñadas para extirpar los nodos integrados en la camarilla.

La cascada de acontecimientos que se desarrolla abarca un cierre del gobierno federal a la medianoche del 1 de octubre, la dimisión de más de cien mil empleados federales, la citación sin precedentes de ochocientos militares de alto rango, el regreso de los Templarios, la designación de Antifa como organización terrorista, la disculpa de Netanyahu a Qatar, la activación de un sistema de pagos modernizado y el establecimiento de una Junta Internacional de Paz.

https://www.patreon.com/posts/powerful-events-140050646

Sabíamos que estaba cerca el final pero aún quedan algunos cabos sueltos a nivel mundial. Sin embargo, la coalición los está atando a una velocidad vertiginosa.https://operationdisclosureofficial.com/2025/09/29/ascension-with-sierra-what-sayeth-our-favorite-alphabet-letter/

a nivel mundial. Sin embargo, la coalición los está atando a una velocidad vertiginosa.https://operationdisclosureofficial.com/2025/09/29/ascension-with-sierra-what-sayeth-our-favorite-alphabet-letter/ Está a punto de comenzar una nueva era dorada según Bendleruschka . Imagina un mundo donde la libertad financiera sea tu derecho de nacimiento, no un sueño. Están a punto de romperse las cadenas del pasado, y la humanidad está entrando en una era dorada de abundancia, salud y posibilidades. No importa si lo crees o no porque esto viene, así que activa tu frecuencia.https://x.com/bendleruschka/status/1972635381339181275

. Imagina un mundo donde la libertad financiera sea tu derecho de nacimiento, no un sueño. Están a punto de romperse las cadenas del pasado, y la humanidad está entrando en una era dorada de abundancia, salud y posibilidades. No importa si lo crees o no porque esto viene, así que activa tu frecuencia.https://x.com/bendleruschka/status/1972635381339181275 Ismael Pérez describe una guerra espiritual y política de millones de años entre fuerzas de la luz y de la oscuridad, pero la humanidad está en una línea de tiempo positiva y está avanzando hacia el despertar mundial. Destaca la colaboración de aliados para exponer y neutralizar redes corruptas, y afirma la infiltración de inteligencia artificial hostil en estructuras políticas y tecnológicas desde tiempos antiguos. Como parte integral del desenlace profético, Pérez destaca el papel de seres multidimensionales, la activación del ADN, y la lucha contra una inteligencia artificial conocida como Omega, el anticristo en términos galácticos.https://www.youtube.com/watch?v=abdoOYNPnL8&t=2s

REAJUSTE

Según Edward Snowden, una operación financiera clasificada de primer nivel está inyectando quinientos billones de dólares en la economía mundial bajo el manto de aranceles. Sin titulares. Sin advertencias. Sólo la liberación silenciosa de riqueza reprimida, diseñada para desmontar el control del cártel y reiniciar el sistema.

El evento financiero más importante de la década está ocurriendo ahora mismo, y nunca será noticia. El año 2025 no será recordado por los medios, sino por la historia. Esto no es una teoría. Es la confirmación de que se está reestructurando en tiempo real el eje de las finanzas mundiales.

Este mensaje no grita, sino que detona. Alguien cercano a la sala de máquinas de las finanzas mundiales envió una señal discreta: ha comenzado el reajuste. No es especulación. No es publicidad exagerada. Esto no es una guerra, sino un reposicionamiento de la riqueza. Los gobiernos no gestionan esto. Los bancos centrales no lo gestionan. Los custodios legales, pero no propietarios liberan los fondos mediante un modelo de control descentralizado diseñado para combatir la corrupción.

La distribución es precisa:

• El 80% para ayuda humanitaria, no para caridad, sino para proyectos de restauración.

• El 1% para logística, manteniendo la operación oculta.

• El 19% para bonos del Tesoro, anclando al dólar y reestructurando el flujo.

Esto es una guerra financiera sin tanques, sin colapso, sin pánico. Los aranceles dan a los gobiernos una excusa mientras se canalizan los activos discretamente a través de canales de rescate. Se trata de un teatro económico mundial: un reinicio disfrazado de recuperación.

Nunca lo llamarán un reinicio. Lo llamarán estabilización monetaria, optimización de la liquidez o alineación de flujos. Pero no se equivoquen: éste es el reinicio de la deuda soberana. Esto no es una sirena de alarma. Es movimiento. La inundación comienza con números, no con truenos. Y ya ha comenzado.

CONFLICTO

Trump amplía sus poderes federales bajo la directiva sobre terrorismo doméstico.https://thenewamerican.com/us/politics/trump-expands-federal-powers-under-domestic-terrorism-directive/

amplía sus poderes federales bajo la directiva sobre terrorismo doméstico.https://thenewamerican.com/us/politics/trump-expands-federal-powers-under-domestic-terrorism-directive/ Trump dijo a sus generales: «Nos están invadiendo. Tenemos un conflicto civil. Las ciudades servirán como campo de entrenamiento».https://www.pronews.gr/amyna-asfaleia/diethnis-asfaleia/nt-tramp-stous-amerikanous-stratigous-dexomaste-eisvoli-exoume-esoteriko-polemo-stis-ipa/

dijo a sus generales: «Nos están invadiendo. Tenemos un conflicto civil. Las ciudades servirán como campo de entrenamiento».https://www.pronews.gr/amyna-asfaleia/diethnis-asfaleia/nt-tramp-stous-amerikanous-stratigous-dexomaste-eisvoli-exoume-esoteriko-polemo-stis-ipa/ Juan O’Savin describe la reunión militar de alto nivel en Virginia, donde se establece una línea en la arena para todos los mandos, exigiendo lealtad absoluta y claridad de posición a favor de la directiva presidencial. Juan destaca que se vive un momento crucial de Octubre Rojo donde se aclaran posiciones y se prevén cambios definitivos en el mando político comparando la solemnidad de los eventos con escenas de liderazgo histórico.https://www.youtube.com/watch?v=zMRPYqo3KVM

SALUD

Se habría autorizado la divulgación pública de las Med-Beds porque varios países están en proceso de revaluación de sus monedas, cumpliendo un requisito para poder hacer esta revelación, según el vídeo de Trump sobre el tema publicado en Truth-Social, y luego eliminado, que se interpreta como la primera divulgación oficial de su existencia. A partir de esta divulgación, las camas estarían disponibles al público en unas 6 a 8 semanas. Los primeros beneficiarios serían casos humanitarios extremos y grupos prioritarios que recibirán fondos de redención humanitaria.

El acceso sería totalmente gratuito para el paciente, sin pagos ni listas de espera por correo electrónico, ni redes sociales. Sólo se podrá agendar por un número nacional cuando salga la convocatoria pública. Cualquier otra oferta está catalogada como estafa. El vídeo presenta la divulgación oficial de las Med-Beds como un hecho consumado, aunque poco difundido, marcando el inicio de una transición mundial hacia una salud regenerativa gratuita, en sincronía con transformaciones económicas, según la narrativa de la coalición.

Todos los centros oficiales están bajo el control de los sombreros blancos, y se niega rotundamente que esto tenga el control el lado oscuro o que existan riesgos como manipulación de chips o tecnología negativa. No se debe pagar nada, ni comprar tarjetas ni enviar datos a desconocidos. Los únicos procedimientos legítimos están ligados a los canales oficiales y se hará un anuncio público para todo el mundo.

REGENERACIÓN

El doctor Michael Salla relaciona las Med-Beds con hallazgos de cámaras de estasis gigantes, y sugiere una producción a gran escala en sitios clandestinos secretos en Nevada y Florida. Menciona que en dichos sitios están produciendo cámaras de estasis a gran escala, lo que habría permitido una producción masiva y avanzada de tecnología Med-Beds para tratamientos regenerativos.

Las Med-Beds están diseñadas para reparar y rejuvenecer el cuerpo humano, trabajando en sintonía con el alma y con el diseño energético de cada individuo, lo que limita su función a procesos alineados con el viaje espiritual del paciente. Se indica que esta tecnología está controlada por fuerzas aliadas, y que tiene el potencial de ser liberada para el público una vez eliminado el control del lado oscuro, en sintonía con procesos de liberación económica y política mundial.

La presentación incluye detalles esotéricos y científicos sobre cómo funcionan estas cámaras, escaneando al individuo en múltiples niveles y ajustando su campo de energía para equilibrar y corregir su estructura vital. Este contenido valida la relación entre las Med-Beds y la existencia de instalaciones subterráneas secretas con capacidad para fabricar estas cámaras, resaltando así una producción avanzada y un despliegue en un contexto mundial de transformación profunda.

NOTICIAS

Elon Musk presenta la Grokipedia para contrarrestar a Wikipedia.https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=260036

presenta la Grokipedia para contrarrestar a Wikipedia.https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=260036 Trump le da veinte mil millones de dólares a Argentina mientras los agricultores estadounidenses se declaran en quiebra y pierden sus explotaciones familiares.https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=260041

le da veinte mil millones de dólares a mientras los agricultores estadounidenses se declaran en quiebra y pierden sus explotaciones familiares.https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=260041 Israel prepara un ataque contra Irán con el fin de derrocar al régimen persa.https://avia.pro/news/izrail-gotovit-udar-po-iranu-s-celyu-sverzheniya-rezhima

prepara un ataque contra con el fin de derrocar al régimen persa.https://avia.pro/news/izrail-gotovit-udar-po-iranu-s-celyu-sverzheniya-rezhima EEUU despliega bombarderos en Oriente Medio para atacar a Irán o a los hutíes.https://avia.pro/news/ssha-perebrasyvayut-na-blizhniy-vostok-strategicheskie-bombardirovshchiki-dlya-udarov-po-iranu

en Oriente Medio para atacar a o a los hutíes.https://avia.pro/news/ssha-perebrasyvayut-na-blizhniy-vostok-strategicheskie-bombardirovshchiki-dlya-udarov-po-iranu Según el alto funcionario iraní Mohsen Rezaee : «Sólo utilizamos el 30% de nuestra capacidad durante la guerra de los doce días. Si hubiera durado la guerra dos meses, hoy no se mencionaría al régimen israelí. Si la reanudan, responderemos con toda nuestra fuerza».https://x.com/MonitorX99800/status/1972448925790748840?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1972448925790748840%7Ctwgr%5Efa1bef44fe09c5ce45a20ed0431f42964c5da7a2%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.rumormillnews.com%2Fcgi-bin%2Fforum.cgi%3Fread%3D259985

: «Sólo utilizamos el 30% de nuestra capacidad durante la guerra de los doce días. Si hubiera durado la guerra dos meses, hoy no se mencionaría al régimen israelí. Si la reanudan, responderemos con toda nuestra fuerza».https://x.com/MonitorX99800/status/1972448925790748840?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1972448925790748840%7Ctwgr%5Efa1bef44fe09c5ce45a20ed0431f42964c5da7a2%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.rumormillnews.com%2Fcgi-bin%2Fforum.cgi%3Fread%3D259985 Rusia anunció la prohibición de las exportaciones de combustible a todos los países hasta finales de año, debido a la creciente escasez en las gasolineras de todo el país.https://x.com/OSINTWarfare/status/1971905323712573475?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1971905323712573475%7Ctwgr%5Efa1bef44fe09c5ce45a20ed0431f42964c5da7a2%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.rumormillnews.com%2Fcgi-bin%2Fforum.cgi%3Fread%3D259985

anunció la prohibición de las exportaciones de combustible a todos los países hasta finales de año, debido a la creciente escasez en las gasolineras de todo el país.https://x.com/OSINTWarfare/status/1971905323712573475?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1971905323712573475%7Ctwgr%5Efa1bef44fe09c5ce45a20ed0431f42964c5da7a2%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.rumormillnews.com%2Fcgi-bin%2Fforum.cgi%3Fread%3D259985 Francia detiene a un petrolero vinculado a Rusia .https://avia.pro/news/franciya-zaderzhala-tanker-tenevogo-flota-yakoby-svyazannogo-s-rossiey

detiene a un petrolero vinculado a .https://avia.pro/news/franciya-zaderzhala-tanker-tenevogo-flota-yakoby-svyazannogo-s-rossiey Trump llama a Putin un «tigre de papel» en una reunión con generales.https://avia.pro/news/tramp-nazval-putina-bumazhnym-tigrom-na-vstreche-s-generalami

llama a un «tigre de papel» en una reunión con generales.https://avia.pro/news/tramp-nazval-putina-bumazhnym-tigrom-na-vstreche-s-generalami Putin dijo: “aún no hemos empezado. Negocien mientras tengan tiempo. Podemos arrasar el centro de cien ciudades europeas sin siquiera lanzar bombas nucleares.”https://www.pronews.gr/amyna-asfaleia/diethnis-asfaleia/b-poutin-osoi-theloun-na-nikisoun-ti-rosia-tha-prepei-na-gnorizoun-oti-den-exoume-ksekinisei-akomi-tipota-sovaro/

dijo: “aún no hemos empezado. Negocien mientras tengan tiempo. Podemos arrasar el centro de cien ciudades europeas sin siquiera lanzar bombas nucleares.”https://www.pronews.gr/amyna-asfaleia/diethnis-asfaleia/b-poutin-osoi-theloun-na-nikisoun-ti-rosia-tha-prepei-na-gnorizoun-oti-den-exoume-ksekinisei-akomi-tipota-sovaro/ Más de ocho aviones cisterna partieron de EEUU con destino a Europa , y la mayoría llegó al Reino Unido . La última vez que ocurrió esto fue cuando Israel y EEUU atacaron a Irán .https://x.com/Megatron_ron/status/1972560213179068481?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1972560213179068481%7Ctwgr%5Efa1bef44fe09c5ce45a20ed0431f42964c5da7a2%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.rumormillnews.com%2Fcgi-bin%2Fforum.cgi%3Fread%3D259985 VENEZUELA

, y la mayoría llegó al . La última vez que ocurrió esto fue cuando y EEUU atacaron a .https://x.com/Megatron_ron/status/1972560213179068481?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1972560213179068481%7Ctwgr%5Efa1bef44fe09c5ce45a20ed0431f42964c5da7a2%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.rumormillnews.com%2Fcgi-bin%2Fforum.cgi%3Fread%3D259985 EEUU se prepara para bombardear a Venezuela usando «objetivos de drogas» como justificación, informa la NBC.https://x.com/Megatron_ron/status/1971848794435473740?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1971848794435473740%7Ctwgr%5Efa1bef44fe09c5ce45a20ed0431f42964c5da7a2%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.rumormillnews.com%2Fcgi-bin%2Fforum.cgi%3Fread%3D259985

usando «objetivos de drogas» como justificación, informa la NBC.https://x.com/Megatron_ron/status/1971848794435473740?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1971848794435473740%7Ctwgr%5Efa1bef44fe09c5ce45a20ed0431f42964c5da7a2%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.rumormillnews.com%2Fcgi-bin%2Fforum.cgi%3Fread%3D259985 Fuerzas Especiales de EEUU están desplegadas y operando en Venezuela . Varios funcionarios y generales venezolanos están negociando un acuerdo para entregar a Maduro si el presidente Trump les permite seguir controlando el país.https://x.com/defense_civil25/status/1966973104724554231?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1966973104724554231%7Ctwgr%5Efa1bef44fe09c5ce45a20ed0431f42964c5da7a2%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.rumormillnews.com%2Fcgi-bin%2Fforum.cgi%3Fread%3D259985

. Varios funcionarios y generales venezolanos están negociando un acuerdo para entregar a si el presidente les permite seguir controlando el país.https://x.com/defense_civil25/status/1966973104724554231?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1966973104724554231%7Ctwgr%5Efa1bef44fe09c5ce45a20ed0431f42964c5da7a2%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.rumormillnews.com%2Fcgi-bin%2Fforum.cgi%3Fread%3D259985 La Fuerza de Tarea Naval de EEUU se prepara para posibles ataques militares dentro de Venezuela . El presidente Trump no ha autorizado ninguna acción militar todavía, pero continúan los preparativos. El Departamento de Guerra quiere un cambio de régimen.https://x.com/defense_civil25/status/1971706555365216603?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1971706555365216603%7Ctwgr%5Efa1bef44fe09c5ce45a20ed0431f42964c5da7a2%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.rumormillnews.com%2Fcgi-bin%2Fforum.cgi%3Fread%3D259985

. El presidente no ha autorizado ninguna acción militar todavía, pero continúan los preparativos. El Departamento de Guerra quiere un cambio de régimen.https://x.com/defense_civil25/status/1971706555365216603?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1971706555365216603%7Ctwgr%5Efa1bef44fe09c5ce45a20ed0431f42964c5da7a2%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.rumormillnews.com%2Fcgi-bin%2Fforum.cgi%3Fread%3D259985 Venezuela en alerta máxima. Miles de paracaidistas de élite llegan al Caribe. Se informa de la llegada masiva de fuerzas aerotransportadas usando aviones pesados C-17. El gobierno venezolano elevó su nivel de alerta máxima, interpretando este movimiento como una posible señal de preparación para una operación a mayor escala o un acto de intimidación directa. El despliegue se ha interpretado como una estrategia de alta presión contra el régimen venezolano, más que una preparación inmediata para la invasión.https://youtu.be/aTnnAAJfHwI

