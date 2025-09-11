Blanqueos Clares CB La Mojonera participará por primera vez en la liga N1 Masculina (primera nacional masculina) jugando su primer partido en casa en la Copa Diputación

Desde el club se está muy contentos e ilusionados con el inicio del proyecto que seguirá sirviendo para que toda la cantera se vea reflejada en el equipo sénior y vean en los jugadores y equipo la posibilidad de formar parte de él en un futuro.

El club cuenta con el apoyo fundamental del Ayuntamiento de La Mojonera así como de Blanqueos Clares, empresa líder en su sector, con sede social en La Mojonera, ofreciendo a los agricultores un gran servicio de calidad, efectivo y rápido. A Blanqueos Clares y CB La Mojonera les unen valores como la superación, esfuerzo y progreso que esperan verse reflejados en la pista donde el equipo mojonero se enfrentará a los mejores equipos de Andalucía, la primera nacional masculina está organizada por la Federación Andaluza de Baloncesto.

Este sábado se podrá ver al equipo en el primer partido de la Copa Diputación en el pabellón de deportes a partir de las 18:00 horas donde se enfrentará a Adra, equipo con experiencia en la categoría y servirá para ver el estado actual de forma de los jugadores y ver como se adapta el equipo a la nueva categoría. Para su entrenador Jesús Castañeda “ estoy muy contento con el trabajo de estas dos primeras semanas, pero aún hay mucho trabajo por desarrollar, partimos con la ventaja de que el bloque de jugadores ya se conocen y los fichajes se están adaptando rápido. Estamos muy ilusionados con el inicio de temporada, agradecer al Ayuntamiento de La Mojonera su apoyo fundamental y a Blanqueos Clares por seguir apostando por nuestro equipo y club”.