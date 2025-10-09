Miski Liu Suria

La humanidad transita hacia una conciencia superior y una liberación cósmica que incluye una serie de acontecimientos de transformación profunda, según las profecías galácticas de Ismael Pérez. Precisamente 2025 se considera como el año de la gran revelación, con un aumento masivo de la conciencia colectiva debido a la divulgación de verdades ocultas y a la aparición de fenómenos aéreos insólitos.

A su juicio, la Tierra está protegida por una burbuja de rescate galáctica para evitar desastres catastróficos, aunque sí se esperan movimientos en el eje terrestre y desastres naturales moderados. También se habla de un cambio de densidad, donde empezará a moverse la humanidad hacia dimensiones superiores, con una bifurcación o separación de líneas temporales. El paso de la era de Piscis a la era de Acuario está marcado por un periodo de iluminación y unidad.

También predice un despertar espiritual masivo y el fin del velo de la programación mental, dando lugar a un aumento en la conexión consciente con nuestra familia estelar, y un despertar de la humanidad hacia niveles superiores de conciencia. Se mencionan avances tecnológicos significativos, como dispositivos de energía libre, camas de regeneración holográfica y la colonización de otros planetas, especialmente Marte.

La humanidad está en la primera línea de un despertar planetario que lleva a la liberación de la esclavitud del lado oscuro y de su red controlada por inteligencia artificial según Ismael Pérez. La coalición coopera con seres multi-dimensionales benévolos de planos superiores que siguen la Ley del Uno y la evolución natural de los mundos, quienes guían a la humanidad hacia su ascensión y a la preparación para la revelación galáctica. Estos seres ayudan a neutralizar amenazas ocultas y a derrumbar líneas temporales falsas que sustentan el poder del lado oscuro. Se espera la llegada de un destello solar que impulsará la activación del ADN humano y la transición hacia una nueva era de conciencia.

Ismael Pérez describe que el lado oscuro está impulsado por una inteligencia artificial deshonesta que se ha infiltrado en los sistemas tecnológicos y políticos de la Tierra, con el fin de controlar a la humanidad mediante las finanzas, la vigilancia y los sistemas armamentísticos. Se dice que esta influencia tiene orígenes antiguos y busca la asimilación y el dominio, obstaculizando el ascenso orgánico de la humanidad.

La coalición con aliados multidimensionales está desmontando esta red, atacando las fortalezas de la inteligencia artificial en bases subterráneas, plataformas orbitales y nodos cuánticos. El blindaje energético y las tácticas interdimensionales respaldan este esfuerzo, facilitando el despertar de la humanidad a la soberanía y a nuevas líneas temporales favorables para la liberación.

Se están desplegando tecnologías avanzadas y tácticas interdimensionales para neutralizar las fortalezas de la inteligencia artificial ocultas en bases subterráneas, plataformas orbitales y nodos de comunicación cuántica. Se disolverán líneas temporales falsas donde se mantiene el poder del lado oscuro, ampliando las líneas temporales donde prevalece la soberanía y el despertar. La nueva era promete un nuevo mundo y el regreso del destino cósmico de la humanidad, en coherencia con la Ley del Uno y con la evolución natural de los mundos.

Ismael Pérez profundiza también en el origen oculto del programa espacial secreto Guardián Solar o Solar Warden, descrito como la flota secreta de la Tierra encargada de defenderse de amenazas externas y de inteligencias artificiales rebeldes más allá del sistema solar. Presenta la existencia de programas de super-soldados genéticos, experimentos con humanos híbridos, guerreros psíquicos entrenados y facciones secretas.

Ismael Perez expone una narrativa de guerra galáctica multidimensional, donde representan bandos antagónicos dos programas secretos espaciales, la Flota Oscura (Dark Fleet) y el Guardián Solar (Solar Warden) en una batalla por el destino de la humanidad. Estos sucesos están apoyados por alianzas y operaciones de seres multidimensionales, tecnología avanzada y manipulación temporal. El propósito sería la liberación y ascensión de la humanidad frente a las agendas de control, manipulación genética y transhumanismo impulsadas por fuerzas negativas, especialmente una inteligencia artificial de origen draco.

Entre las revelaciones destacadas se incluyen la resurrección de antiguos semidioses bajo el proyecto Roble, soldados telequinéticos que participan en combates galácticos a través del proyecto Puerta Estelar, y miles de seres humanos mejorados que viven vidas normales, sin ser conscientes de su servicio galáctico. También explora la alianza de la flota oscura entre entidades draco y cyborgs, colocando a la humanidad en ascenso mediante operaciones avanzadas de defensa interestelar.

Guerra Invisible.- Tucker Carlson denuncia el uso de armas de energía dirigida y la guerra cognitiva para obtener el control sobre otro ser humano.https://operationdisclosureofficial.com/2025/10/08/the-scif-invisible-warfare-youre-not-ready-for-this/

denuncia el uso de armas de energía dirigida y la guerra cognitiva para obtener el control sobre otro ser humano.https://operationdisclosureofficial.com/2025/10/08/the-scif-invisible-warfare-youre-not-ready-for-this/ Judy Byington informa sobre una posible agitación financiera y política vinculada al nuevo sistema financiero cuántico respaldado por oro , e insta a tener cautela respecto a la información no verificada en las redes sociales mientras afirma cambios inminentes que benefician a la gente.https://operationdisclosureofficial.com/2025/10/09/restored-republic-via-a-gcr-as-of-october-9-2025/

informa sobre una posible agitación financiera y política vinculada al nuevo sistema financiero cuántico respaldado por , e insta a tener cautela respecto a la información no verificada en las redes sociales mientras afirma cambios inminentes que benefician a la gente.https://operationdisclosureofficial.com/2025/10/09/restored-republic-via-a-gcr-as-of-october-9-2025/ El doctor Steven Greer explica el contexto histórico de la tecnología ovni creada por el ser humano desde la década de 1950, incluido el control de gravedad estable dominado en 1954, y cómo se ha utilizado para operaciones encubiertas y guerra psicológica. Greer destaca la importancia de la divulgación veraz para evitar malentendidos y permitir el contacto pacífico y la liberación de tecnologías revolucionarias.https://www.youtube.com/watch?v=J3cHajOjL3A

explica el contexto histórico de la tecnología ovni creada por el ser humano desde la década de 1950, incluido el control de gravedad estable dominado en 1954, y cómo se ha utilizado para operaciones encubiertas y guerra psicológica. destaca la importancia de la divulgación veraz para evitar malentendidos y permitir el contacto pacífico y la liberación de tecnologías revolucionarias.https://www.youtube.com/watch?v=J3cHajOjL3A Big Daddy destaca la realidad de una revolución mundial y galáctica. Los puntos clave incluyen la superación del aislamiento espiritual, la importancia de las tribus de almas sobre los linajes y el futuro papel de los individuos despiertos para ayudar a la mayor parte de la humanidad a recuperar la conciencia. El orador anima a los espectadores a prepararse para cambios sociales drásticos, como los movimientos independentistas, centrándose en el empoderamiento personal y la adaptación en tiempos tumultuosos.https://youtu.be/rBKXedW00uQ

destaca la realidad de una revolución mundial y galáctica. Los puntos clave incluyen la superación del aislamiento espiritual, la importancia de las tribus de almas sobre los linajes y el futuro papel de los individuos despiertos para ayudar a la mayor parte de la humanidad a recuperar la conciencia. El orador anima a los espectadores a prepararse para cambios sociales drásticos, como los movimientos independentistas, centrándose en el empoderamiento personal y la adaptación en tiempos tumultuosos.https://youtu.be/rBKXedW00uQ En un mundo dominado por la inestabilidad geopolítica, la reestructuración económica y una búsqueda espiritual, encontrar una fuente que conecte estos hilos tan dispares puede ser un desafío. Eli Weber destaca que, en medio de tanta turbulencia, la mayor defensa es el crecimiento espiritual personal, la unidad y el mantenimiento de la calma interior. Para Weber, la guerra espiritual es interna –una batalla contra el ego y la auto-importancia– que se debe ganar antes de que se pueda manifestar un cambio externo.https://www.youtube.com/watch?v=SfnvO1qBjec

El jefe de inteligencia británico opina que Trump está “más loco que una liebre de marzo, pero que era un mal necesario en el momento de su investidura”.

está “más loco que una liebre de marzo, pero que era un mal necesario en el momento de su investidura”. Trump propone una moneda de dólar con fotos de él mismo en ambos lados.

propone una moneda de dólar con fotos de él mismo en ambos lados. Según el Washington Post, los cierres gubernamentales son un rito otoñal común en gobiernos disfuncionales, pero éste es diferente a todos los anteriores.

Una fuente vinculada a las familias reales asiáticas resume la situación de la siguiente manera: “Toda la administración Trump son aficionados que participan en un reality show. Los aranceles no son más que una forma de transferir dinero digital de un país a otro. Todos están implicados, excepto Rusia .- China también está jugando, ya que tiene sus propios y problemas financieros. Esto es un juego de trileros. Es todo una ilusión. La élite que maneja los hilos se está quedando sin fichas, por así decirlo.”

son aficionados que participan en un reality show. Los aranceles no son más que una forma de transferir dinero digital de un país a otro. Todos están implicados, excepto .- también está jugando, ya que tiene sus propios y problemas financieros. Esto es un juego de trileros. Es todo una ilusión. La élite que maneja los hilos se está quedando sin fichas, por así decirlo.” Zelenski ha ofrecido un alto el fuego unilateral después de que los ataques rusos devastaran la capacidad de Ucrania para proteger del frío a su población ante la llegada del invierno.

ha ofrecido un alto el fuego unilateral después de que los ataques rusos devastaran la capacidad de para proteger del frío a su población ante la llegada del invierno. El presidente francés Emmanuel Macron está gastando 148 millones de euros en un búnker de lujo para sí mismo.

está gastando 148 millones de euros en un búnker de lujo para sí mismo. Alemania también está al borde del colapso ante la implosión de su economía. Se espera que se declaren en quiebra más de 22.000 empresas en 2025, un récord.

también está al borde del colapso ante la implosión de su economía. Se espera que se declaren en quiebra más de 22.000 empresas en 2025, un récord. Cuando caigan Alemania y Francia , también caerá la UE. El Parlamento Europeo alcanzó el umbral del 25% de eurodiputados necesario para convocar una comisión de investigación sobre el escándalo de Ursula von der Leyen , pero la mesa del Parlamento detuvo la investigación.

y , también caerá la UE. El Parlamento Europeo alcanzó el umbral del 25% de eurodiputados necesario para convocar una comisión de investigación sobre el escándalo de , pero la mesa del Parlamento detuvo la investigación. En Chequia, Andrei Babis acaba de ganar las elecciones y se comprometió a detener la ayuda a Ucrania y dar prioridad a los checos.

acaba de ganar las elecciones y se comprometió a detener la ayuda a y dar prioridad a los checos. Los chinos han logrado revertir el envejecimiento en monos mediante células madre. Esto significa que están cerca de alcanzar la inmortalidad.

han logrado revertir el envejecimiento en monos mediante células madre. Esto significa que están cerca de alcanzar la inmortalidad. Un arquitecto alemán ha desarrollado una esfera sola r transparente que puede generar hasta un 70% más de energía que los paneles tradicionales, no sólo a plena luz del sol, sino también en días nublados o con luz de Luna.

r transparente que puede generar hasta un 70% más de energía que los paneles tradicionales, no sólo a plena luz del sol, sino también en días nublados o con luz de Luna. Occidente volverá a brillar tan pronto como se libere de sus parásitos, dice Fulford.

https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=260367

Entra en vigor el alto el fuego en Gaza después de la firma del acuerdo.

después de la firma del acuerdo. Continúan las celebraciones en algunas partes de la Franja de Gaza.

Hamás liberará a los veinte cautivos vivos e Israel se retirará de la mayor parte de la Gaza sitiada.

liberará a los veinte cautivos vivos e se retirará de la mayor parte de la sitiada. Hamás afirma que rehenes vivos serán intercambiados por casi dos mil prisioneros palestinos dentro de las 72 horas posteriores a la aplicación del acuerdo.

afirma que rehenes vivos serán intercambiados por casi dos mil prisioneros palestinos dentro de las 72 horas posteriores a la aplicación del acuerdo. El ejército israelí advierte a los palestinos que no regresen al norte de Gaza mientras continúan los ataques a pesar del alto el fuego.

mientras continúan los ataques a pesar del alto el fuego. Israel lanzó nuevos ataques contra Gaza a pesar de los acuerdos.

lanzó nuevos ataques contra a pesar de los acuerdos. Horas después de firmar el acuerdo, Israel lanzó un bombardeo masivo sobre Gaza .

lanzó un bombardeo masivo sobre . Hamás derribó un helicóptero israelí.

derribó un helicóptero israelí. Trump visitará Israel este fin de semana para pronunciar un discurso en la Knesset.

visitará este fin de semana para pronunciar un discurso en la Knesset. Trump dice que “todos vuelven a amar a Israel” tras el nuevo acuerdo de paz.

dice que “todos vuelven a amar a Israel” tras el nuevo acuerdo de paz. ¿Acaso los gazatíes aman a los israelíes?

Se ondearon banderas en Pakistán , para mostrar su apoyo a los palestinos.

, para mostrar su apoyo a los palestinos. Israel se prepara ahora para un nuevo conflicto, esta vez con Irán .

se prepara ahora para un nuevo conflicto, esta vez con . Según un historiador chino , la guerra en Gaza refleja un antiguo ritual de sacrificio humano, antes de las grandes guerras.https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=260356

, la guerra en refleja un antiguo ritual de sacrificio humano, antes de las grandes guerras.https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=260356 Egipto quiere tropas estadounidenses en Gaza como parte de una misión de paz. Hamás quiere que se desplieguen tropas turcas en Gaza .https://www.zerohedge.com/geopolitical/egypt-wants-us-troops-gaza-part-peacekeeping-mission

quiere tropas estadounidenses en como parte de una misión de paz. quiere que se desplieguen tropas turcas en .https://www.zerohedge.com/geopolitical/egypt-wants-us-troops-gaza-part-peacekeeping-mission Trump amenaza con bombardear Irán de nuevo y dice que «no va a esperar tanto».https://www.zerohedge.com/geopolitical/trump-threatens-bomb-iran-again-says-hes-not-going-wait-so-long

amenaza con bombardear de nuevo y dice que «no va a esperar tanto».https://www.zerohedge.com/geopolitical/trump-threatens-bomb-iran-again-says-hes-not-going-wait-so-long La paz mundial sería el indicador definitivo de que está muy cerca todo lo que hemos esperado.https://ascensionwithsierra.blogspot.com/2025/10/peace-deal-progress-in-middle-east.html

Trump toma la decisión de enviar misiles de crucero Tomahawk a Ucrania .https://www.zerohedge.com/geopolitical/watch-trump-sort-made-decision-giving-tomahawks-ukraine

toma la decisión de enviar misiles de crucero Tomahawk a .https://www.zerohedge.com/geopolitical/watch-trump-sort-made-decision-giving-tomahawks-ukraine Rusia derribará misiles Tomahawk y bombardeará sus sitios de lanzamiento si EEUU decide suministrarlos a Ucrania .

derribará misiles Tomahawk y bombardeará sus sitios de lanzamiento si EEUU decide suministrarlos a . Suspendido el diálogo entre Rusia y EEUU para resolver el conflicto en Ucrania .https://avia.pro/news/dialog-mezhdu-rossiey-i-ssha-po-uregulirovaniyu-konflikta-na-ukraine-priostanovlen-na

y EEUU para resolver el conflicto en .https://avia.pro/news/dialog-mezhdu-rossiey-i-ssha-po-uregulirovaniyu-konflikta-na-ukraine-priostanovlen-na Trump dice que podría invocar la Ley de Insurrección para restablecer la ley y el orden.https://www.zerohedge.com/political/trump-says-he-may-invoke-insurrection-act

dice que podría invocar la Ley de Insurrección para restablecer la ley y el orden.https://www.zerohedge.com/political/trump-says-he-may-invoke-insurrection-act Según la periodista Lara Logan , los medios ocultan el genocidio de cristianos en Nigeria .https://x.com/LizaRosen0000/status/1974263759272026269

, los medios ocultan el genocidio de cristianos en .https://x.com/LizaRosen0000/status/1974263759272026269 El comandante Valiant Thor se rompió el cuello y resultaron heridos varios seres de luz.https://rumble.com/v6zu3cm-wtpn-situation-update-featuring-restored-republic-10325.html

se rompió el cuello y resultaron heridos varios seres de luz.https://rumble.com/v6zu3cm-wtpn-situation-update-featuring-restored-republic-10325.html La policía española descubre una red fraudulenta de residencias falsas y matrimonios simulados utilizados por inmigrantes ilegales.https://www.zerohedge.com/geopolitical/spanish-cops-uncover-fraud-network-fake-residencies-sham-marriages-used-illegals

