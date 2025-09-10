Cajamar renueva el plazo para conseguir hasta 500 euros al domiciliar el recibo de autónomo

Cajamar continúa brindando su apoyo al colectivo de los autónomos con la ampliación de la promoción que bonifica a todos los trabajadores por cuenta propia que domicilien su recibo en la entidad. De esta manera, ante la excelente acogida por parte de este colectivo durante los últimos meses, continúa ofreciendo un máximo de 500 euros para los 2.500 primeros clientes que domicilien el recibo de cotización a la Seguridad Social de autónomos por primera vez.

Para poder optar a este beneficio solo es necesario mantener la domiciliación un mínimo de 24 meses y el importe conseguido variará en función de su cuantía. De esta manera, para recibos entre 270 y 349 euros, la bonificación será de 250 euros; para importes de entre 350 y 449 euros, de 350 euros, y para los que sean iguales o superiores a 450 euros, de 500 euros.

Asimismo, todos aquellos que no sean clientes podrán contratarla Cuenta Autónomo, un producto adaptado a las necesidades de este segmento y que permite agilizar la operativa diaria, contando con un gestor especializado para asesorar y solucionar las posibles dudas que puedan surgirles en el desarrollo de su actividad.

La Cuenta Autónomo esonline yno tiene comisiones ni de administración ni de mantenimiento durante el primer año, siempre que se opere desde internet o por canales alternativos a la oficina y se mantenga un saldo medio igual o superior a 1.000 euros. A partir de ese periodo, se podrá seguir disfrutando de la exención de comisiones si se mantienen los requisitos anterioresy se domicilia el recibo mensual de autónomos. Por último, también se podrá disponer de una tarjeta de crédito MastercardProfessional de manera gratuitael primer año, sin comisión de emisión ni de mantenimiento, con el fin de facilitar los pagos asociados a los distintos negocios.

Estas iniciativas se unen a la reciente ampliación de su promoción de TPVs con una tarifa plana sin coste durante los primeros seis meses, que incluye la eliminación del pago de la cuota mensual y de la cesión de TPV siempre que el cliente se comprometa a mantenerla durante un periodo de 12 meses y queestará disponible hasta alcanzar las 3.000 primeras contrataciones.