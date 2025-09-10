El Club baloncesto La Mojonera define los cuerpos técnicos para los equipos federados de la temporada 2025 2026

El CB La Mojonera comenzó hace dos semanas con los entrenamientos de los equipos federados realizando jornadas de puertas abiertas para los equipos de cantera las cuales áun están disponibles para aquellos jugadores/as que quieran venir a probar con el club y que quieran entrenar con entrenadores altamente cualificados, en una dinámica positiva y donde se prima el esfuerzo y superación personal de cada jugador/a independientemente del resultado y nivel previo.

Esta temporada el club volverá a contar con cinco entrenadores superiores en su staff técnico como son José Antonio Martin, Jesús Castañeda, Xavi Maldonado, Luis De La Fuente y Raúl Fernández, Eliot Montoya con nivel II y Pobilas Bielisis, Luis Pérez y Antonio Vargas con nivel 1 , además de muchos otros entrenadores/as que tienen el nivel de iniciación y que continuaran formándose a lo largo de la presente temporada.

El Club cuenta actualmente con 17 entrenadores en los equipos federados, aunque finalmente podrían ser más en función de la definición final de equipos federados los cuales podrían aumentar hasta en tres equipos con respecto a la temporada anterior gracias a la gran labor que se esta desarrollando en el club.

El club cuenta con la inestimable ayuda y colaboración del Excmo. Ayuntamiento de La Mojonera asi como de muchas empresas para poder desarrollar su labor. Los entrenamientos se desarrollan en el magnifico pabellón de La Mojonera y en la carpa municipal y durante todo el mes de septiembre los equipos continuaran en fase de confección para la próxima temporada 25/26.