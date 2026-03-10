CAMBIOS DE TRÁFICO POR LAS OBRAS DE REMODELACIÓN DEL PASEO: CORTE DE CIRCULACIÓN CON GENERAL TAMAYO

El Ayuntamiento de Almería informa de los nuevos cambios de tráfico que, a partir de las 9.30 horas del jueves, 12 de marzo, se producirán en el cruce del Paseo con la calle General Tamayo, en el tramo comprendido entre las calles Reyes Católicos y Arapiles. Esta situación se mantendrá, previsiblemente, hasta el 23 de marzo de 2026 o finalización de obra.

1. Durante los trabajos en este tramo se realizarán los siguiente cortes y desvíos:

– Se reabre al tráfico el cruce de Paseo de Almería, desde calle Lachambre hacia Rueda López.

– La servidumbre de la Plaza Marqués de Heredia volverá a tener su acceso por calle Doctor Gómez Ulla hacia Conde Ofalia y salida por Lachambre.

– Calle General Tamayo. Corte en dirección al Centro Histórico, desde Reyes Católicos. El tráfico será desviado por Reyes Católicos mediante la señalización correspondiente.

– Calle General Segura. Se reabre al tráfico el cruce de General Segura, permitiendo la circulación desde Avenida Federico García Lorca hasta calle Arapiles, desde donde se podrá acceder a la Plaza Virgen del Mar y Centro Histórico.

Se habilitarán pasos para el tránsito de peatones a lo largo de Paseo de Almería, así como para cruzar a ambos lados de la vía.

2. Servicio de taxi, reserva de espacio de organismos oficiales y hospedaje ‘Hotel Costasol’.

El servicio de taxi continuará operativo en la parada situada en General Tamayo, 17, a la que se accederá por Arapiles con dirección a General Tamayo (tramo sin salida).

Asimismo, se mantienen habilitadas las reservas para vehículos autorizados en la calle General Segura (de los organismos oficiales de la zona y para clientes del Hotel Costasol, que accederán desde Avenida Federico García Lorca con dirección a Arapiles.

El Ayuntamiento de Almería pide disculpas por las molestias de unas obras que forman parte del proceso de transformación y mejora del Paseo de Almería con el objetivo de modernizar este espacio emblemático de la ciudad y mejorar su accesibilidad, seguridad y calidad urbana.