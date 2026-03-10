La Agrupación Musical San Indalecio participará en el Certamen Internacional de Bandas ‘Ciudad de Valencia’, dentro de su XXXV Aniversario

El concejal de Cultura, Diego Cruz, destaca el papel de esta sociedad musical para “cuidar el talento de los jóvenes y ofrecernos un repertorio todo el año”

La Agrupación Musical San Indalecio es una institución cultural nacida en el barrio de La Cañada de San Urbano, que desde 1991 trabaja con un objetivo muy claro: acercar la música a la sociedad, formar a nuevas generaciones de músicos y contribuir a la vida cultural de nuestra tierra. El 35º aniversario lo celebrará con un amplio programa, donde destaca la participación en el 138º Certamen Internacional de Bandas de Música ‘Ciudad de Valencia’. Junto a este gran acontecimiento, conciertos solidarios, música de Semana Santa, participación en fiestas de los barrios y la Feria, y una gran gala para el 24 de octubre, entre otras propuestas. La programación ha sido presentada hoy, en rueda de prensa, por el concejal de Cultura, Diego Cruz, junto al vicepresidente de la Agrupación, Daniel Romero, y el director de la Banda San Indalecio, Manuel Horcas.

Precisamente Manuel Horcas es un ejemplo de la buena labor que realiza la Agrupación Musical San Indalecio, en la que ingresó a la edad de 11 años, interesado por la música, y ahora, tras una amplia trayectoria formativa y experiencia profesional, es el director de esta formación compuesta por 130 instrumentistas.

Diego Cruz ha afirmado que “la Agrupación Musical San Indalecio es un ejemplo de cómo participan siempre en los distintos ciclos y eventos que organizamos y colaboran en múltiples actividades como festivales, ceremonias de todo tipo, cursos musicales, etc. Protagonizando a menudo grabaciones audiovisuales para la retransmisión de los conciertos, que se celebran en los más importantes escenarios tanto almerienses como foráneos”.

El concejal asegura que “la participación en el prestigioso Certamen Internacional de Bandas de Música Ciudad de Valencia, que se celebrará del 15 al 19 de julio, será un punto de inflexión en la historia de la Agrupación. Estoy convencido de que será un estímulo para sus 130 jóvenes músicos, un aliciente para que continúen su formación y valoren a su banda como un núcleo social y educativo fundamental”.

El vicepresidente, Daniel Romero, explica que “la participación en este concurso internacional supone un reto artístico y organizativo de enorme envergadura. Para afrontarlo, estamos intensificado el calendario de ensayos, hemos contado con la colaboración de profesores invitados y hemos creado diferentes equipos de trabajo dentro de la propia asociación. El objetivo no es únicamente competir, sino vivir una experiencia artística y humana que marcará un antes y un después en nuestra historia”.

El Certamen Internacional de Bandas de Música Ciudad de Valencia es, sin duda, uno de los concursos bandísticos más importantes del mundo, que a lo largo de más de un siglo de historia ha reunido a las mejores bandas de todo el mundo, convirtiéndose en un espacio de encuentro para la creación musical, el estreno de nuevas obras y la promoción del repertorio sinfónico para banda. “Para nuestra sociedad musical, participar en este certamen supone un enorme desafío artístico, pero también un reconocimiento al trabajo realizado durante muchos años”, destaca Daniel Romero.

Programación

Manuel Horcas ha explicado la programación para celebrar el 35º aniversario, que comenzó el 31 de enero con un concierto solidario a favor de Manos Unidas y continuará el 23 de marzo con un concierto especial de marchas procesionales, en la Parroquia San Antonio de Ciudad Jardín, donde realizarán un viaje por la música cofrade interpretada por esta Banda Sinfónica.

El 30 de mayo dedicarán un concierto especial a sus sociso, que será preparatorio para el certamen internacional de Valencia. Será en su sede en La Cañada. El 11 de julio ofrecerán un concierto especial de verano en el Auditorio Maestro Padilla, a beneficio de la Asociación de Enfermos de Alzheimer de Almería. Y el 18 de julio será el momento más especial, con la participación en el Certamen Internacional de Bandas de Música ‘Ciudad de Valencia’, donde interpretarán tres composiciones.

A lo largo de estos meses participarán en las fiestas de los barrios de la ciudad, así como en las Fiestas Patronales, y el 24 de octubre será el segundo gran momento del 35º aniversario, con una gran gala-concierto en el Auditorio Maestro Padilla. Concluirán las celebraciones con el tradicional concierto de Navidad, con fecha aún por fijar,

La Agrupación Musical San Indalecio fue fundada en el año 1991, gracias a la iniciativa de Margarita López Ramón, y ha mostrado un crecimiento continuo tanto en el ámbito musical como educativo. El fenómeno San Indalecio va mucho más allá de su Banda Sinfónica. A lo largo de estos 35 años, más de 300 músicos han pasado por sus atriles, y muchos de ellos son hoy grandes profesionales repartidos por diferentes proyectos musicales dentro y fuera de España. “Ejemplo de ello es nuestro actual director, Manuel Horcas, quien lleva al frente de la banda desde el año 2023. Además, nuestra Escuela de Música y todas sus formaciones base, son el auténtico motor sociocultural de la Asociación”, afirma el vicepresidente.

Este aniversario no solo celebra la historia de la banda, sino también “el compromiso de cientos de personas (músicos, directores, profesores, socios y familias) y como no, a las instituciones públicas y los almerienses que nos apoyan en cada una de nuestras actuaciones, que hacen posible poder avanzar y que hoy estemos aquí presentes”, apostilla el vicepresidente.