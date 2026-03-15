Miski Liu Suria

“Estamos entrando en la fase intermedia del colapso del sistema” según Clif High.

https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=266120

Camino despejado

Final de la dualidad

Punto de no retorno

Todo está consumado

Emergencia financiera

Prohibición de armas nucleares

https://miski-liu-suria.blogspot.com

Mi última entrevista:

“Todo está hecho” según el Jinete de la Tormenta y “nada se interpondrá en el camino de la ascensión” según Steve Beckow. El historiador Mike King revela que ya se ha realizado la operación secreta de larga duración detrás de la escena. Es decir, que se han desmontado todas las redes subterráneas y se ha presentado en silencio toda acusación sellada. Destaca que ganaron los buenos hace años; sólo vemos cómo se desarrolla la película para despertar a las masas sin un conflicto civil.

Explica Mike que mientras el mundo estaba distraído por el caos preestablecido en los últimos años, la coalición llevó a cabo la operación encubierta más sofisticada de la historia. El plan fue siempre dejar que se expusieran los traviesos antes de que cayera el martillo. El éxito de la operación secreta significa que no hay gran reinicio; sólo el gran despertar y la era dorada. Confía en el plan divino porque está consumado.

TRANSICIÓN

El año 2026 marca la transición a la fase abierta. Se avecinan revelaciones masivas y la liberación de fondos de prosperidad. Los eventos organizados son su último recurso para retrasar una tormenta inevitable. El sistema cuántico está rastreando cada transacción corrupta, listo para devolver la riqueza al pueblo.

Está aumentando la tensión, y cuando se alcance cierto nivel, podemos esperar la interrupción de las transmisiones, según Steve Beckow. Recuerden lo que dijo Mateo: “A medida que la Tierra avanza a pasos agigantados hacia planos cada vez más elevados, no podrá sobrevivir nada con baja frecuencia.”

El cisne negro está ocurriendo ante nuestros ojos. Se está desmoronando la economía y se avecina un cambio enorme que afectará a todo el mundo. Hemos llegado al punto de no retorno. De las cenizas surgirá un sistema justo, respaldado por activos, que devuelva el poder a la gente.

EVOLUCIÓN

En la década de los años sesenta, se ridiculizaba a los observadores y contactados de ovnis, y criticaban a quienes buscábamos el autoconocimiento, llamándonos la «generación del yo» e introdujeron una recesión económica sin empleo. La gente se peleaba por encontrar trabajo y nadie contaba con ayuda para adaptarse. La gente joven de hoy en día, que no puede encontrar empleo, no tiene idea de lo que nos pasó.

Luego, más recientemente, el lado oscuro impuso controles mundiales más estrictos y una dictadura sobre una población dividida y sumisa, ocupada en guerras por el escaso trabajo. Esto no va a suceder. La Madre Divina ha decretado lo contrario según Steve Beckow:

“Aquellos que están en posiciones donde han sido desenfrenado el control y el abuso de poder, no serán la plataforma desde la cual se lleve a cabo la integración de las diversas galaxias en la nueva región interdimensional del espacio. Ese no es el plan. Si no está en mi plan, entonces no ocurrirá. Triunfará el amor, porque ese ha sido siempre mi plan.”

PROTECCIÓN

Según Atmos de Sirio, “no se verán implicados en un intercambio nuclear ni en una guerra, independientemente de las amenazas que se perciban. Vuestros gobiernos conocen este edicto, pero aun así utilizan las amenazas entre sí.”

Según SaLuSa de Sirio, “estamos en contacto con vuestros líderes, y se les ha advertido que no permitiremos ciertas conductas que los pongan en grave peligro”. Añade que “se habla de más guerras, pero les aseguramos que ya no forma parte de vuestro futuro. Hemos informado a vuestros gobiernos que no se permitirán las armas nucleares, y hemos demostrado que cumplimos nuestra palabra.- Estamos aquí para guiarlos a ustedes a una era pacífica que permitirá la restauración de vuestro planeta y un salto cuántico hacia la luz”

Explica SaLuSaque “es un Decreto Divino que termina vuestro ciclo de dualidad con la guerra erradicada y la paz establecida. Durante demasiado tiempo les han arrebatado los derechos, y ha llegado el momento de restaurarlos por completo. Ha quedado obsoleto el viejo paradigma y ya no requiere más energía para sostenerse. Ha comenzado un nuevo día y florecerá en su magnificencia con la ascensión.”

Así que los líderes mundiales conocen los límites, pero no se detienen ante ellos. Y, sin embargo, las fuerzas galácticas que rodean el planeta no permitirán que los supere el lado oscuro. Estamos en el camino hacia la ascensión y no se permitirá que nada se interponga en nuestro camino.

ORIENTE MEDIO

EEUU bombardea la isla de Jark , epicentro petrolero de Irán .https://www.europapress.es/internacional/noticia-trump-dice-ejercito-eeuu-bombardeado-isla-jark-epicentros-petroleros-iran-20260314003046.html

, epicentro petrolero de .https://www.europapress.es/internacional/noticia-trump-dice-ejercito-eeuu-bombardeado-isla-jark-epicentros-petroleros-iran-20260314003046.html Irán amenaza con atacar a empresas de EEUU.https://efe.com/mundo/2026-03-14/iran-amenaza-atacar-empresas-eeuu/

amenaza con atacar a empresas de EEUU.https://efe.com/mundo/2026-03-14/iran-amenaza-atacar-empresas-eeuu/ Irán lleva 336 horas sin internet.https://esrt.press/actualidad/592972-reportan-iran-supera-336-horas

lleva 336 horas sin internet.https://esrt.press/actualidad/592972-reportan-iran-supera-336-horas EEUU envía a 2.200 marines a Oriente Medio y Turquía .https://es.euronews.com/2026/03/13/eeuu-envia-2200-marines-oriente-medio-turquia-comandante-frontera-iran

y .https://es.euronews.com/2026/03/13/eeuu-envia-2200-marines-oriente-medio-turquia-comandante-frontera-iran Trump propone una misión internacional para reabrir el estrecho de Ormuz .https://www.europapress.es/internacional/noticia-trump-propone-mision-naval-internacional-reabrir-estrecho-ormuz-20260314153836.html

propone una misión internacional para reabrir el estrecho de .https://www.europapress.es/internacional/noticia-trump-propone-mision-naval-internacional-reabrir-estrecho-ormuz-20260314153836.html Goldman prevé que dure 21 días el cierre del estrecho de Ormuz .https://www.zerohedge.com/commodities/goldman-now-sees-strait-hormuz-closure-lasting-21-days

.https://www.zerohedge.com/commodities/goldman-now-sees-strait-hormuz-closure-lasting-21-days Irán sopesa permitir el paso de buques petroleros por el estrecho de Ormuz si se realiza el comercio en yuanes.https://www.zerohedge.com/energy/iran-mulls-allowing-tankers-through-strait-hormuz-if-trade-conducted-yuan

sopesa permitir el paso de buques petroleros por el estrecho de si se realiza el comercio en yuanes.https://www.zerohedge.com/energy/iran-mulls-allowing-tankers-through-strait-hormuz-if-trade-conducted-yuan EEUU liberará 86 millones de barriles de petróleo a finales de la próxima semana.https://www.europapress.es/economia/noticia-eeuu-inicia-liberacion-86-millones-barriles-petroleo-finales-proxima-semana-20260314081207.html

a finales de la próxima semana.https://www.europapress.es/economia/noticia-eeuu-inicia-liberacion-86-millones-barriles-petroleo-finales-proxima-semana-20260314081207.html Trump pone en duda que esté vivo el nuevo líder supremo de Irán .https://esrt.press/actualidad/592983-trump-pone-duda-nuevo-lider-supremo-iran-vivo

pone en duda que esté vivo el nuevo líder supremo de .https://esrt.press/actualidad/592983-trump-pone-duda-nuevo-lider-supremo-iran-vivo Irán no tiene ya defensas aéreas, según el jefe del Pentágono .https://efe.com/mundo/2026-03-13/iran-eeuu-ataques-defensas-aereas/

no tiene ya defensas aéreas, según el jefe del .https://efe.com/mundo/2026-03-13/iran-eeuu-ataques-defensas-aereas/ La embajada estadounidense en Bagdad recibe el impacto de un dron.https://efe.com/mundo/2026-03-14/dorn-embajada-eeuu-irak-guerra-iran/

recibe el impacto de un dron.https://efe.com/mundo/2026-03-14/dorn-embajada-eeuu-irak-guerra-iran/ Arde una base de EEUU en Irak atacada por grupos pro-iraníes.https://esrt.press/actualidad/592960-base-eeuu-irak-arde-ataques

atacada por grupos pro-iraníes.https://esrt.press/actualidad/592960-base-eeuu-irak-arde-ataques Trump expulsa a Tucker Carlson del movimiento MAGA tras sus críticas a la guerra.https://nypost.com/2026/03/05/media/trump-kicks-tucker-carlson-out-of-maga-movement-after-talkers-iran-war-criticism-lost-his-way/

expulsa a del movimiento MAGA tras sus críticas a la guerra.https://nypost.com/2026/03/05/media/trump-kicks-tucker-carlson-out-of-maga-movement-after-talkers-iran-war-criticism-lost-his-way/ Tucker Carlson denuncia que la CIA lee sus mensajes para fabricar un delito en su contra.https://esrt.press/actualidad/592981-tucker-carlson-denuncia-cia-lee-mensajes

denuncia que la CIA lee sus mensajes para fabricar un delito en su contra.https://esrt.press/actualidad/592981-tucker-carlson-denuncia-cia-lee-mensajes Un senador republicano se disculpa por la masacre en la escuela de niñas de Irán .https://www.zerohedge.com/geopolitical/pro-war-republican-senator-apologizes-iran-girls-school-massacre-after-trump-blames

.https://www.zerohedge.com/geopolitical/pro-war-republican-senator-apologizes-iran-girls-school-massacre-after-trump-blames Reza Pahlavi , hijo del último Shah de Irán , fue visto en Washington reunido con altos funcionarios de la Casa Blanca.https://t.me/s/MrPool_Q

, hijo del último de , fue visto en reunido con altos funcionarios de la Casa Blanca.https://t.me/s/MrPool_Q “¿Por qué continúa esta guerra, cuando Trump le dijo al mundo que no queda nada que atacar? ¿Hacia dónde siguen volando los bombarderos B-2?” pregunta Mr. Pool.https://t.me/s/MrPool_Q

ASIA

Corea del Norte lanzó diez misiles balísticos hacia el mar de Japón .https://efe.com/mundo/2026-03-14/japon-denuncia-lanzamiento-misil-balistico-corea-del-norte/

lanzó diez misiles balísticos hacia el mar de .https://efe.com/mundo/2026-03-14/japon-denuncia-lanzamiento-misil-balistico-corea-del-norte/ La victoria de China contra la pobreza, bajo sospecha. Millones de chinos subsisten con ingresos mínimos.https://www.expansion.com/economia/2026/03/14/69b57b19468aebc9128b4582.html

contra la pobreza, bajo sospecha. Millones de chinos subsisten con ingresos mínimos.https://www.expansion.com/economia/2026/03/14/69b57b19468aebc9128b4582.html Se extienden las compras de pánico por la India, mientras la guerra interrumpe el suministro de gas para cocinar.https://www.zerohedge.com/geopolitical/panic-buying-sweeps-india-war-disrupts-cooking-gas-supplies

ECONOMÍA

La guerra dispara el precio del crudo un 37%, con el barril a cien dólares.https://efe.com/economia/2026-03-14/guerra-iran-dispara-precio-crudo-brent/

un 37%, con el barril a cien dólares.https://efe.com/economia/2026-03-14/guerra-iran-dispara-precio-crudo-brent/ Se dispara el precio de los billetes de avión.https://es.euronews.com/viajes/2026/03/13/mas-aerolineas-encarecen-los-billetes-por-la-guerra-con-iran-y-el-alza-del-combustible

Un juez federal impidió a Trump investigar la Reserva Federal .https://t.me/s/MrPool_Q

investigar la .https://t.me/s/MrPool_Q JPMorgan y Bank of America se ven obligados a conectarse al sistema financiero cuántico.https://gazetteller.com/trump-gives-the-greenlight-jpmorgan-and-bank-of-america-forced-to-connect-to-the-quantum-financial-system-qfs-banks-begin-migration-military-alliance-hunts-elites-who-escaped-tr/

EUROPA

La UE afronta un ‘shock‘ económico y diplomático en pleno cambio estructural.https://www.expansion.com/economia/2026/03/14/69b4811fe5fdeac5268b458f.html

Suecia incauta otro petrolero sospechoso de pertenecer a la flota oscura rusa .https://www.zerohedge.com/geopolitical/sweden-seizes-another-suspected-russian-dark-fleet-tanker-despite-us-easing-sanctions

incauta otro sospechoso de pertenecer a la flota oscura .https://www.zerohedge.com/geopolitical/sweden-seizes-another-suspected-russian-dark-fleet-tanker-despite-us-easing-sanctions Dimite la ministra de Exteriores de Groenlandia .https://noticiaslatam.lat/20260314/1172495877.html

.https://noticiaslatam.lat/20260314/1172495877.html Trump dice que Zelenski no quiere un acuerdo para poner fin al conflicto ucraniano.https://esrt.press/actualidad/592985-trump-zelenski-no-quiere-acuerdo

dice que no quiere un acuerdo para poner fin al conflicto ucraniano.https://esrt.press/actualidad/592985-trump-zelenski-no-quiere-acuerdo Petrolero griego atacado por un objeto desconocido en el mar Negro .https://esrt.press/actualidad/592893-petrolero-griego-atacar-objeto-desconocido-mar-negro

atacado por un objeto desconocido en el .https://esrt.press/actualidad/592893-petrolero-griego-atacar-objeto-desconocido-mar-negro Un estudio de la policía alemana revela que casi la mitad de los musulmanes menores de 40 años tiene actitudes islamistas.https://www.zerohedge.com/geopolitical/societal-time-bomb-explosive-german-police-study-finds-nearly-half-all-muslims-under

revela que casi la mitad de los musulmanes menores de 40 años tiene actitudes islamistas.https://www.zerohedge.com/geopolitical/societal-time-bomb-explosive-german-police-study-finds-nearly-half-all-muslims-under Fallece Jürgen Habermas , uno de los filósofos alemanes más importantes.https://es.euronews.com/2026/03/14/muere-jurgen-habermas-uno-de-los-filosofos-alemanes-mas-importantes-de-la-actualidad

, uno de los filósofos más importantes.https://es.euronews.com/2026/03/14/muere-jurgen-habermas-uno-de-los-filosofos-alemanes-mas-importantes-de-la-actualidad Un turista británico se enfrenta a la cárcel en Emiratos por filmar misiles iraníes.https://www.zerohedge.com/geopolitical/british-tourist-faces-prison-sentence-uae-filming-iranian-missiles

se enfrenta a la cárcel en por filmar misiles iraníes.https://www.zerohedge.com/geopolitical/british-tourist-faces-prison-sentence-uae-filming-iranian-missiles Los autobuses de Londres estarán equipados con kits contra apuñalamientos.https://www.zerohedge.com/political/london-buses-must-now-be-equipped-stab-kits

ESPAÑA

8.400 españoles han huido de Oriente Medio .https://www.europapress.es/nacional/noticia-ascienden-8400-espanoles-salido-paises-afectados-guerra-oriente-proximo-20260314162901.html

.https://www.europapress.es/nacional/noticia-ascienden-8400-espanoles-salido-paises-afectados-guerra-oriente-proximo-20260314162901.html Se vuelve a escuchar el «No a la guerra» en manifestaciones por toda España.https://efe.com/espana/2026-03-14/miles-de-personas-piden-espana-parar-guerra-iran-oriente-medio/

en manifestaciones por toda España.https://efe.com/espana/2026-03-14/miles-de-personas-piden-espana-parar-guerra-iran-oriente-medio/ Dos cazas españoles de la Otan interceptan a dos aviones rusos cerca de Lituania .https://www.europapress.es/seguridad-y-defensa/noticia-otan-intercepta-dos-aviones-rusos-espacio-aereo-lituania-traves-cazas-espanoles-20260312191533.html

cerca de .https://www.europapress.es/seguridad-y-defensa/noticia-otan-intercepta-dos-aviones-rusos-espacio-aereo-lituania-traves-cazas-espanoles-20260312191533.html Madrid se tiñe de verde para celebrar San Patricio .https://www.europapress.es/videos/video-desfile-san-patricio-tine-madrid-verde-20260314192917.html

se tiñe de verde para celebrar .https://www.europapress.es/videos/video-desfile-san-patricio-tine-madrid-verde-20260314192917.html Fallece la actriz Gemma Cuervo a los 91 años.https://www.europapress.es/cultura/noticia-muere-actriz-gemma-cuervo-91-anos-20260314182544.html

AMÉRICAS

Crecen las expectativas laborales en México de cara al Mundial.https://noticiaslata Díaz Canel m.lat/20260314/1172483945.html

de cara al Mundial.https://noticiaslata m.lat/20260314/1172483945.html México se enfrenta una vulnerabilidad energética si se intensifica el conflicto en Oriente Medio.https://noticiaslatam.lat/20260313/mexico-enfrentaria-una-vulnerabilidad-energetica-si-se-intensifica-el-conflicto-entre-eeuu-e-iran-1172430259.html

se enfrenta una vulnerabilidad energética si se intensifica el conflicto en Oriente Medio.https://noticiaslatam.lat/20260313/mexico-enfrentaria-una-vulnerabilidad-energetica-si-se-intensifica-el-conflicto-entre-eeuu-e-iran-1172430259.html Cuba lleva tres meses sin combustible, según Díaz Canel .https://noticiaslatam.lat/20260313/el-presidente-de-cuba-ofrece-un-discurso-a-los-medios-de-comunicacion-1172447261.html

lleva tres meses sin combustible, según .https://noticiaslatam.lat/20260313/el-presidente-de-cuba-ofrece-un-discurso-a-los-medios-de-comunicacion-1172447261.html Estallan protestas en Cuba contra el comunismo .https://gazetteller.com/breaking-massive-protests-erupt-across-cuba-against-communism-trump-and-marco-rubio-prepare-u-s-intervention-as-the-regime-collapses/

contra el .https://gazetteller.com/breaking-massive-protests-erupt-across-cuba-against-communism-trump-and-marco-rubio-prepare-u-s-intervention-as-the-regime-collapses/ EEUU suaviza sus sanciones al petróleo venezolano y Caracas reabre su comercio energético.https://es.euronews.com/business/2026/03/14/eeuu-flexibiliza-sanciones-al-petroleo-venezolano-mientras-caracas-reabre-su-comercio-ener

y reabre su comercio energético.https://es.euronews.com/business/2026/03/14/eeuu-flexibiliza-sanciones-al-petroleo-venezolano-mientras-caracas-reabre-su-comercio-ener El FBI tendrá una oficina en Ecuador .https://noticiaslatam.lat/20260312/1172404918.html

.https://noticiaslatam.lat/20260312/1172404918.html Colombia , entre los países con mayor informalidad laboral.https://noticiaslatam.lat/20260313/colombia-entre-los-paises-de-la-ocde-con-mayor-informalidad-laboral-1172430090.html

, entre los países con mayor informalidad laboral.https://noticiaslatam.lat/20260313/colombia-entre-los-paises-de-la-ocde-con-mayor-informalidad-laboral-1172430090.html Paraguay apoya a Taiwán y China quiere cambiar eso.https://www.reuters.com/world/china/how-china-is-wooing-paraguays-political-class-away-longtime-ally-taiwan-2026-03-14/

apoya a y quiere cambiar eso.https://www.reuters.com/world/china/how-china-is-wooing-paraguays-political-class-away-longtime-ally-taiwan-2026-03-14/ Milei quiere privatizar una hidrovía estratégica tras un intento fallido de licitación.https://noticiaslatam.lat/20260314/milei-busca-privatizar-una-estrategica-hidrovia-tras-un-fallido-intento-de-licitacion-1172471749.html

Enlace al vídeo en español:

Enlace a mi canal llamado “Miski Liu Suria”:

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El autor de este vídeo es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.