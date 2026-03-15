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Camino despejado

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marzo 15, 2026 9:03 pm

Miski Liu Suria

Estamos entrando en la fase intermedia del colapso del sistema” según Clif High.

https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=266120

Camino despejado

  • Final de la dualidad
  • Punto de no retorno
  • Todo está consumado
  • Emergencia financiera
  • Prohibición de armas nucleares
https://miski-liu-suria.blogspot.com

Mi última entrevista:

“Todo está hecho” según el Jinete de la Tormenta y “nada se interpondrá en el camino de la ascensión” según Steve Beckow. El historiador Mike King revela que ya se ha realizado la operación secreta de larga duración detrás de la escena. Es decir, que se han desmontado todas las redes subterráneas y se ha presentado en silencio toda acusación sellada. Destaca que ganaron los buenos hace años; sólo vemos cómo se desarrolla la película para despertar a las masas sin un conflicto civil.

Explica Mike que mientras el mundo estaba distraído por el caos preestablecido en los últimos años, la coalición llevó a cabo la operación encubierta más sofisticada de la historia. El plan fue siempre dejar que se expusieran los traviesos antes de que cayera el martillo. El éxito de la operación secreta significa que no hay gran reinicio; sólo el gran despertar y la era dorada. Confía en el plan divino porque está consumado.

TRANSICIÓN

El año 2026 marca la transición a la fase abierta. Se avecinan revelaciones masivas y la liberación de fondos de prosperidad. Los eventos organizados son su último recurso para retrasar una tormenta inevitable. El sistema cuántico está rastreando cada transacción corrupta, listo para devolver la riqueza al pueblo.

Está aumentando la tensión, y cuando se alcance cierto nivel, podemos esperar la interrupción de las transmisiones, según Steve Beckow. Recuerden lo que dijo Mateo“A medida que la Tierra avanza a pasos agigantados hacia planos cada vez más elevados, no podrá sobrevivir nada con baja frecuencia.

El cisne negro está ocurriendo ante nuestros ojos. Se está desmoronando la economía y se avecina un cambio enorme que afectará a todo el mundo. Hemos llegado al punto de no retorno. De las cenizas surgirá un sistema justo, respaldado por activos, que devuelva el poder a la gente.

EVOLUCIÓN

En la década de los años sesenta, se ridiculizaba a los observadores y contactados de ovnis, y criticaban a quienes buscábamos el autoconocimiento, llamándonos la «generación del yo» e introdujeron una recesión económica sin empleo. La gente se peleaba por encontrar trabajo y nadie contaba con ayuda para adaptarse. La gente joven de hoy en día, que no puede encontrar empleo, no tiene idea de lo que nos pasó.

Luego, más recientemente, el lado oscuro impuso controles mundiales más estrictos y una dictadura sobre una población dividida y sumisa, ocupada en guerras por el escaso trabajo. Esto no va a suceder. La Madre Divina ha decretado lo contrario según Steve Beckow:

Aquellos que están en posiciones donde han sido desenfrenado el control y el abuso de poder, no serán la plataforma desde la cual se lleve a cabo la integración de las diversas galaxias en la nueva región interdimensional del espacio. Ese no es el plan. Si no está en mi plan, entonces no ocurrirá. Triunfará el amor, porque ese ha sido siempre mi plan.”

PROTECCIÓN

Según Atmos de Sirio“no se verán implicados en un intercambio nuclear ni en una guerra, independientemente de las amenazas que se perciban. Vuestros gobiernos conocen este edicto, pero aun así utilizan las amenazas entre sí.”

Según SaLuSa de Sirioestamos en contacto con vuestros líderes, y se les ha advertido que no permitiremos ciertas conductas que los pongan en grave peligro”. Añade que “se habla de más guerras, pero les aseguramos que ya no forma parte de vuestro futuro. Hemos informado a vuestros gobiernos que no se permitirán las armas nucleares, y hemos demostrado que cumplimos nuestra palabra.- Estamos aquí para guiarlos a ustedes a una era pacífica que permitirá la restauración de vuestro planeta y un salto cuántico hacia la luz”

Explica SaLuSaque “es un Decreto Divino que termina vuestro ciclo de dualidad con la guerra erradicada y la paz establecida. Durante demasiado tiempo les han arrebatado los derechos, y ha llegado el momento de restaurarlos por completo. Ha quedado obsoleto el viejo paradigma y ya no requiere más energía para sostenerse. Ha comenzado un nuevo día y florecerá en su magnificencia con la ascensión.”

Así que los líderes mundiales conocen los límites, pero no se detienen ante ellos. Y, sin embargo, las fuerzas galácticas que rodean el planeta no permitirán que los supere el lado oscuro. Estamos en el camino hacia la ascensión y no se permitirá que nada se interponga en nuestro camino.

Nothing will Stand in the Way of Our Ascension

ORIENTE MEDIO

ASIA

ECONOMÍA

EUROPA

ESPAÑA

AMÉRICAS

Enlace al vídeo en español:

Enlace a mi canal llamado “Miski Liu Suria”:

https://www.youtube.com/@miskiliusuria/videos

Todos mis artículos se publican en mi blog con sus enlaces:

https://miski-liu-suria.blogspot.com

Mi historial profesional (CV) es de dominio público:

https://sites.google.com/site/cvguillermoherrera

El autor de este vídeo es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.

Miski Liu Suria

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