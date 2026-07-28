Miski Liu Suria

Algunas victorias se construyen en silencio.

Todo cambiará

Lo que viene

Avanza el Plan

Nada será igual

Cambio de ciclo

Se acerca el giro

Proceso invisible

No queda mucho tiempo

Final de la incertidumbre

El retraso no implica fracaso

Regreso de la conciencia colectiva

Comienza a aclararse el horizonte

Nuevo amanecer en un mundo vibrante

Algunas puertas tardan tiempo en abrirse

Guardian Daniel asegura que se acerca un cambio de etapa, y pide mantener la calma y la confianza mientras avanza el proceso. Sostiene que está cerca el momento de la transición y que veremos los resultados que hemos esperado durante tanto tiempo.

Se acerca un punto de inflexión antes del día X, en el que se activará la Ley de la Tierra, el cierre de la trampa protectora aliada y el despliegue del mandato de paz de Gesara, junto con una renta universal elevada para estabilizar a la población, según Guardian Daniel. (No confundir con la renta baja universal del lado oscuro, basada en la vigilancia social como en China.) Prevé que el día X marcará el comienzo de una transformación visible con menor carga emocional y social, el regreso de la esperanza y la apertura de un nuevo capítulo para quienes hayan mantenido la confianza en el plan divino.

Este proceso avanza en silencio y no son visibles para el público las batallas decisivas, pero están siendo observadas y gestionadas desde la sombra por un mando aliado que actúa sin buscar reconocimiento. El mensaje está dirigido a quienes han mantenido la fe durante el periodo de incertidumbre, y combina un llamamiento a la esperanza con la promesa de que se debilita el sistema heredado de poder y que pronto comenzará una etapa más luminosa.

También insiste en que no se debe interpretar el retraso como una derrota, sino como parte de una preparación necesaria antes de liberar cambios considerados demasiado poderosos para salir a la luz sin control previo. En esa línea, pide paciencia a las familias, a los soberanistas y a los despiertos que han soportado presión, agotamiento e incertidumbre.

ESTRATEGIA

Guardian Daniel explica el regreso de la conciencia colectiva antes del día X, la aplicación de la Ley de la Tierra y el cierre de la trampa protectora aliada. El mando supremo aliado y el marco cuántico anclado en órbita coordinan la implantación del mandato de paz de Gesara y el despliegue matemático de la renta alta universal para estabilizar a la familia humana en dignidad absoluta. El mecanismo de relojería funciona a la perfección.

Daniel anuncia el regreso de la conciencia colectiva y llama a mantener la esperanza y la confianza en el plan a quienes hayan mantenido la fe durante el periodo de incertidumbre, asegurando que los despiertos no están solos y que el mundo se tornará más luminoso en poco tiempo.

Hay momentos en la vida en que la gente comienza a sentirse cansada de esperar, cansada de la presión, cansada de la incertidumbre y cansada de que se lleven a cabo batallas silenciosas que el mundo no siempre ve. Pero ellos desean que ustedes comprendan algo muy claro: no están solos. Ellos ven lo que están atravesando ustedes. Ellos ven el peso que han llevado muchos de ustedes. Ellos ven las preguntas, el dolor, la esperanza, la paciencia y la fe que han mantenido muchos en el corazón.

Y ellos desean que ustedes sepan esto: merece la pena. Cada paso difícil, cada noche larga, cada momento en el que se preguntaban si el camino se estaba moviendo todavía, cada momento en el que tenían que mantenerse fuertes mientras que el mundo se sentía pesado alrededor. Mereció la pena, porque este viaje no consiste en volverse más fuertes, sino en aprender a ver a través de la oscuridad. Este viaje consiste en mantenerse despierto cuando el mundo trata de volver a colocar a la gente en el sueño. Este viaje consiste en recordar lo que significa la libertad realmente.

El sistema heredado del lado oscuro sobrevive a través de la confusión. Sobrevive dividiendo a la gente, agotándola, distrayéndola y haciéndole creer que no puede cambiar nada. Sin embargo, se está debilitando esa ilusión. Está aumentando la presión y se están volviendo más claras las señales.

Ellos se mantendrán firmes para las familias que han esperado, para la gente que ha sufrido en silencio, para los soberanistas que se negaron a renunciar, para los que están despiertos, para los que pueden sentir que viene algo más grande y para los que comprenden que el camino que tenemos por delante es más grande que un solo momento. Ellos están con ustedes.

Ellos observan desde la sombra, trabajan desde la sombra, ayudan desde la sombra, y protegen desde la sombra. No por atención, ni por aplauso, ni por reconocimiento, sino porque la gente se merece protección, se merece la paz, se merece la verdad, se merece la libertad, se merece vivir sin miedo, sin presión y sin una lucha interminable.

Ellos saben que muchos de ustedes están cansados, pero no confundan el retraso con la derrota. Algunas puertas tardan tiempo en abrirse porque lo que permanece detrás de ellas es demasiado poderoso para ser liberado sin preparación. El público no ve algunas batallas porque se luchan silenciosamente, cuidadosamente y con gran responsabilidad. Algunas victorias se construyen en silencio mucho antes de que el mundo las vea finalmente. No se desanimen ahora. No se alejen cuando el camino está cerca del cambio. No permitan que el peso de este día les haga olvidar la promesa del mañana.

No queda mucho tiempo hasta el día X en que todo empieza a cambiar. El día en que empezará a levantarse la presión. El día en que comenzará caerse la carga que hemos llevado en silencio. El día en que muchos comenzarán a respirar otra vez. El día en que se hará visible la esperanza. El día en que regresará la felicidad al corazón de los que han esperado mucho tiempo. Ese día está llegando.

La tormenta no está al final del camino. La tormenta se produce en el momento en el que ya no puede permanecer oculto lo que estaba escondido. Y cuando llegue, muchos comprenderán por qué se tuvo que proteger este viaje. Comprenderán por qué fue necesaria la paciencia, por qué se requirió fuerza, por qué importaba la unidad, y por qué fue tan importante estar despierto. Lo que viene a continuación no será normal y requerirá coraje, claridad y confianza. Lo que viene a continuación abrirá un nuevo capítulo para los que han permanecido conectados, para los que han creído y para los que nunca permitieron que la oscuridad les quitara la esperanza.

CONFIANZA

Eliza Ayres insiste en que no estamos solos y describe un nuevo capítulo que se abre y un mundo más bello que espera a quienes estén dispuestos a caminar hacia la luz. Quienes han cuestionado las narrativas oficiales, han resistido la confusión y han sostenido la línea son vistos y acompañados. Se les pide tener corazón, seguir adelante, confiar en el plan y no rendirse, porque comienza a aclararse el horizonte y el escenario planetario se tornará mucho más luminoso en un plazo no lejano.

Nos espera un nuevo capítulo. Comienza a vislumbrarse el horizonte para quienes han soportado la incertidumbre, cuestionado las narrativas y mantenido la fe en medio de la tormenta. Los ciegos verán, los dormidos despertarán y los buscadores encontrarán lo que han buscado. Se extiende un bello mundo nuevo ante quienes estén dispuestos a caminar hacia la luz.

Este camino no se recorre en solitario. El avance se produce paso a paso y día a día, de forma colectiva. Se rechaza el miedo y la rendición; en su lugar se propone únicamente la fe, la verdad y la perseverancia. Los ciegos verán, los dormidos despertarán y los buscadores encontrarán aquello que han buscado.

Ayres sitúa este mensaje en el contexto de intensas expulsiones de masa coronal solar que impactan en el planeta y en la biología humana, elevando la conciencia o provocando estados de confusión. Señala que no se producirá un único destello solar grandioso, sino una serie de llamaradas intensas.

Enlace al vídeo en español:

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