VOX denuncia en Almería el abandono que sufren los funcionarios de prisiones y exige que sean considerados agentes de la autoridad igual que en Cataluña

SANDRA GÁLVEZ

La relación de puestos de trabajo (RPT) del centro penitenciario El Acebuche de Almería está obsoleta y es corta. Para lograr un servicio de garantía y calidad real, se necesita un aumento de la plantilla en más de 60 efectivos

El portavoz de VOX en el Parlamento de Andalucía, Manuel Gavira, ha denunciado durante su visita a Almería “el abandono que sufren los funcionarios de prisiones por parte del gobierno de Sánchez” tras reunirse con los sindicatos TAMPM (Tu Abandono me puede matar) y APFP (Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones) el pasado viernes.

Gavira ha señalado que el centro penitenciario de Almería refleja un aumento de reclusos por el auge del narcotráfico en Almería. Lo que está generando más delincuencia, tráfico de personas y tráfico de drogas. “Los funcionarios de prisiones viven situaciones límite, en las que está en juego su vida”, afirma.

VOX exige al ejecutivo de Sánchez que el trabajo penitenciario “sea reconocido formalmente como una profesión de riesgo” y, además, «sean considerados agentes de la autoridad» tal y como ocurre en Cataluña, donde la competencia penitenciaria está transferida y los trabajadores de las prisiones ya cuentan con esta consideración. “Esto les permitiría establecer mayores garantías legales ante las agresiones e incidentes a las que se enfrentan y que se repiten con mayor frecuencia en los últimos meses”, afirma Gavira.

Además, “se hace imprescindible” el aumento de la plantilla para reducir la sobrecarga de trabajo y mejorar la vigilancia y atención a los internos. “Esto también ayuda a prevenir situaciones de inseguridad, pero están abandonados a su suerte por parte de este gobierno criminal”. La relación de puestos de trabajo (RPT) del centro penitenciario El Acebuche de Almería sigue estando obsoleta y corta a pesar de haber pedido la actualización y el aumento en infinidad de ocasiones. Para lograr un servicio de garantía y calidad real, se necesita un aumento de la plantilla en más de 60 efectivos.

Por otro lado, Gavira denuncia que, según le han trasladado estos sindicatos, las plazas singularizadas del Centro de Inserción Social Manuel Pérez Ortega no figura en la RPT de la prisión de Almería “sin que se conozca el motivo de tal irregularidad”.

El portavoz de VOX en Andalucía ha sido rotundo contra el ministro del Interior, Marlaska, ya que considera que “ningunea a los funcionarios de prisiones y los deja indefensos frente a los criminales”.