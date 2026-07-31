Miski Liu Suria

«Si significa algo la libertad, significa el derecho a decirle a la gente lo que no quiere oír». George Orwell.

Acontece

Ha empezado

Fase transitoria

Está sucediendo

Desclasificación

Injusticia corregida

Liberación económica

El misterio de los Templarios

El propósito de la vida es vivirla

Vinimos aquí para cambiar el mundo

Gente unida hacia un nuevo amanecer

Ha comenzado la clase. Estamos en una fase transitoria de desclasificación, según Bioclandestina. Todavía hay gente preguntando «¿cuándo va a pasar algo?». Está sucediendo. Nos encontramos en la fase de desclasificación de una operación para liberar a la humanidad de la ignorancia. está saliendo a la luz la verdad y se está transmitiendo al pueblo, pero no de modo sensacionalista sino gradual, poco a poco.

Todo gira en torno al colectivo siguiendo la ley del centésimo mono. Estamos presenciando una operación para revertir un lavado de cerebro. Una vez que se haya revertido gran parte de dicho lavado y el pueblo esté preparado mentalmente, entonces podremos pasar a la fase siguiente.

La desclasificación significa la apertura oficial de información antes confidencial. Consiste en levantar el carácter secreto, reservado o restringido de un documento, archivo o información para permitir su acceso público o controlado. Esto se aplica a materiales gubernamentales, militares, judiciales o institucionales que antes estaban protegidos por razones de seguridad o privacidad.

Tenemos que deshacer décadas de lavado de cerebro. Este proceso no se puede lograr de la noche a la mañana. Debe repetirse varias veces, a lo largo de los años, para inculcar la verdadera realidad en la conciencia colectiva y anular la programación preexistente. La economía es importante porque todos hemos sufrido humillaciones en nuestro trabajo para poder pagar nuestros gastos y facturas. Por lo tanto la liberación de la humanidad es económica y espiritual.

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NOS SUBESTIMAN

Olvidan que algunos nacimos para este momento. Que algunos nos hemos preparado durante vidas. Olvidan que algunos vemos a través del engaño y que nuestro sistema inmune espiritual es fuerte, según Axios4B.

Subestiman nuestra fuerza y nuestra resistencia a la tentación. Creen erróneamente que estamos apegados a nuestro mundo material y que dependemos de él para ser felices. Olvidan que sabemos que hay un camino mejor y que conocemos el sendero que recorremos. Que mantenemos una visión inquebrantable de paz y verdad.

No vinimos aquí para que fuera fácil. No vinimos aquí para estar cómodos. No vinimos aquí para construir nuestro ego ni nuestro nombre. No vinimos aquí para construir nuestro imperio material. No vinimos aquí para obtener ganancias a corto plazo. Vinimos aquí para cambiar el mundo. Para difundir amor y unidad por todos los corazones y la tierra. Vinimos aquí para defender el espíritu divino y la unidad. Somos guerreros y cambiaremos el mundo.

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DESESPERACIÓN

La camarilla está desesperada e inyecta liquidez de emergencia para demorar un cambio de sistema financiero. Prolotario detalla las tácticas utilizadas para prolongar la viabilidad de bancos europeos en quiebra, como el Deutsche Bank, mediante inyecciones de liquidez, ocultando su verdadera intención con narrativas falsas.

También dice que una operación de 2.400 millones de dólares en el Deutsche Bank habría sido canalizada en el cuarto trimestre de 2025 a través de mecanismos del Banco Central Europeo. Esa maniobra buscaría atrasar una caída del sistema financiero y frenar la transición hacia nuevos mecanismos de liquidación de la deuda.

The Cabal Are So Desperate:



Some Inside Scoops On The Tactis They Are Using



Mossad – Tel Aviv, Israel (Primary Operational Hub: Glilot Junction, Herzliya, Israel): Unit 8200 maintains a permanent liaison cell inside the CIA’s Langley compound and a secondary node at the… pic.twitter.com/DAnj4C4iOw — ΛЯIΣᄂ (@Prolotario1) July 30, 2026

INJUSTICIA CORREGIDA

Elena Danaan sostiene que, a partir del siglo XX, la Tierra entró en una línea temporal oscura que ha sido corregida por una red de entidades benévolas. A su juicio, la humanidad habría estado amenazada por una alianza formada por la flota oscura nazi, los ofidios, los grises de Orión y otros grupos asociados, que buscan controlar sistemas estelares y someter a los seres humanos.

También afirma que el Consejo Andromedano detectó el origen de esa situación y promovió, junto con la coalición de mundos, un programa de enviados o semillas estelares. Esos enviados viajaron al pasado e ingresaron en cuerpos humanos para despertar primero a ellos mismos y luego ayudar al despertar de la humanidad.

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VIVIR EN 5-D

Craig Woods explica qué significa vivir en 5D y lo presenta como un cambio de conciencia que permite habitar el cuerpo físico desde una perspectiva interior atemporal. Esta idea se vincula con la presencia en el ahora, la reducción del miedo y la observación de los pensamientos sin identificarse con ellos.

Vivir de ese modo implica liberarse de las ataduras mentales del pasado, incluidos recuerdos, impresiones antiguas, encarnaciones previas e identidades condicionadas. Así el ser humano pasa a reconocerse como alguien siempre nuevo en el presente eterno, capaz de recordar lo vivido sin quedar definido por ello.

La quinta dimensión no consiste en escapar del mundo físico, sino en percibirlo desde un estado superior de conciencia. Por lo tanto, elevar la frecuencia es como una forma de mirar la realidad sin rechazo, desde una percepción más amplia y menos limitada por la reacción automática.

Cada elección de presencia frente al miedo, de conciencia frente a la reacción y de atemporalidad frente a la limitación ayuda a disolver los velos que obstaculizan la percepción. Ese proceso beneficia tanto a la experiencia individual como a la colectiva.

PROPÓSITO DE LA VIDA

Laura Aboli plantea que el propósito de la vida es vivirla, porque es un regalo del Creador, una oportunidad para experimentar, aprender y crecer. Al adoptar esa perspectiva, el ser humano deja de verse sólo como un ego o un personaje y pasa a comprenderse como un alma eterna en una experiencia temporal. Esa visión permite interpretar las dificultades como lecciones elegidas y no sólo como sufrimiento.

La vida se presenta como un espectáculo en vivo en el que cada ser humano desempeña el papel que ha escogido su alma. Por ello se aconseja prestar atención a las experiencias, aprender de ellas y avanzar con ellas para disfrutar más del camino. Por último, la autora afirma que la vida no está hecha para sufrir, aunque el dolor forma parte de ella, sino para ser vivida plenamente.

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MISTERIO TEMPLARIO

Guardian Daniel presenta a los caballeros templarios como una orden fundada en 1.118 en Jerusalén que habría encontrado el Arca de la Alianza y el Santo Grial en el Monte del Templo, como dispositivos tecnológicos de alta frecuencia. También sitúa a la orden como el origen del sistema bancario moderno y como una estructura que acumuló gran poder económico y político en la edad media.

Los templarios desarrollaron cartas de crédito para mover valor sin trasladar oro esencialmente, lo que habría dado lugar al cheque y al débito. Prestaron dinero a reyes y naciones, construyeron catedrales góticas como resonadores de frecuencia y operaron al margen de la autoridad de monarcas y papas.

Añade que la coalición recuperó el tesoro templario y lo integró al sistema financiero cuántico. Define el Santo Grial como la realización del linaje divino y el Arca como el poder de la frecuencia de alta vibración. También presenta la deuda histórica como saldada y concluye que “el banco está cerrado”.

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ESPAÑA

Trump afirma que España está siendo invadida.https://www.europapress.es/internacional/noticia-trump-avisa-eeuu-estara-ceuta-dentro-tres-anos-si-ganan-democratas-20260731151208.html

afirma que está siendo invadida.https://www.europapress.es/internacional/noticia-trump-avisa-eeuu-estara-ceuta-dentro-tres-anos-si-ganan-democratas-20260731151208.html Unos 48.300 migrantes han regresado a Marruecos tras la entrada de 50.000 en Ceuta .https://es.euronews.com/my-europe/2026/07/31/25000-migrantes-retornado-marruecos-entrada-masiva-ceuta

tras la entrada de 50.000 en .https://es.euronews.com/my-europe/2026/07/31/25000-migrantes-retornado-marruecos-entrada-masiva-ceuta Italia cierra la frontera marítima y aérea con España.https://es.euronews.com/my-europe/2026/07/31/italia-suspende-temporalmente-el-tratado-de-schengen-con-espana-y-cierra-sus-fronteras-aerhttps://www.europapress.es/internacional/noticia-italia-cierra-frontera-maritima-aerea-espana-pleno-choque-crisis-ceuta-20260731184133.html

cierra la frontera marítima y aérea con España.https://es.euronews.com/my-europe/2026/07/31/italia-suspende-temporalmente-el-tratado-de-schengen-con-espana-y-cierra-sus-fronteras-aerhttps://www.europapress.es/internacional/noticia-italia-cierra-frontera-maritima-aerea-espana-pleno-choque-crisis-ceuta-20260731184133.html Finlandia apoya excluir a España del espacio Schengen por la invasión en Ceuta .https://efe.com/espana/2026-07-31/finladia-exclusion-espana-schengen-crisis-ceuta/

apoya excluir a España del espacio por la invasión en .https://efe.com/espana/2026-07-31/finladia-exclusion-espana-schengen-crisis-ceuta/ A esta posición se ha unido en las últimas horas Dinamarca y la República Checa .La Comisión Europea urge a España a desvincular Fiscalía y Gobierno, y lamenta los pocos avances contra la corrupción.https://efe.com/euro-efe/2026-07-17/ue-espana-fiscal-gobierno/

y la República .La Comisión Europea urge a España a desvincular Fiscalía y Gobierno, y lamenta los pocos avances contra la corrupción.https://efe.com/euro-efe/2026-07-17/ue-espana-fiscal-gobierno/ Se dispara en España la demanda de alojamiento por el eclipse solar del 12 de agosto.https://es.euronews.com/viajes/2026/07/31/la-demanda-de-alojamiento-por-el-eclipse-solar-se-dispara-en-espana-e-islandia-llego-tarde

AMÉRICAS

Argentina bate un récord en producción de hidrocarburos en más de veinte años.https://noticiaslatam.lat/20260728/argentina-bate-record-en-produccion-de-hidrocarburos-en-mas-de-20-anos-declaran-desde-la-casa-1174445603.html

bate un récord en producción de en más de veinte años.https://noticiaslatam.lat/20260728/argentina-bate-record-en-produccion-de-hidrocarburos-en-mas-de-20-anos-declaran-desde-la-casa-1174445603.html Keiko Fujimori asume el mando en Perú .https://noticiaslatam.lat/20260728/keiko-fujimori-asume-el-mando-en-peru-1174441665.html

asume el mando en .https://noticiaslatam.lat/20260728/keiko-fujimori-asume-el-mando-en-peru-1174441665.html La nueva presidenta de Perú afirma que recibe un Estado debilitado por la corrupción .https://noticiaslatam.lat/20260728/nueva-presidenta-de-peru-afirma-que-recibe-un-estado-debilitado-por-la-corrupcion-1174450593.html

afirma que recibe un Estado debilitado por la .https://noticiaslatam.lat/20260728/nueva-presidenta-de-peru-afirma-que-recibe-un-estado-debilitado-por-la-corrupcion-1174450593.html Un Tribunal de Perú anula el proceso contra el expresidente Ollanta Humala.https://noticiaslatam.lat/20260731/el-tribunal-de-peru-anula-proceso-contra-el-expresidente-ollanta-humala–1174488298.html

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