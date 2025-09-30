Campojoyma suma el Tomate Rosa Bio a su catálogo y comercializará un millón de kilos en la primera campaña

El gerente, Francisco Jesús Montoya, afirma que “la diversificación es una de nuestras señas de identidad, así como garantizar producto todo el año, lo que genera confianza entre los clientes”

El líder de la agricultura bio en España está presente en Fruit Attraction con un expositor que respira salud y sostenibilidad

La diversificación en frutas, cítricos y hortalizas, con más de 30 referencias, es una de las señas de identidad de Campojoyma, líder de la agricultura bio en España. Por eso, ha aprovechado su presencia, un año más en Fruit Attraction, con un expositor que respira salud y sostenibilidad, para anunciar un nuevo producto bio que ha incorporado a su catálogo. Se trata del Tomate Rosa Bio, que estrena esta campaña con el cultivo de 10 hectáreas ubicadas en la zona de Cabo de Gata. La previsión es comercializar de octubre a mayo un millón de kilos en toda Europa, donde la empresa almeriense se encuentra muy bien posicionada como una marca de confianza en los mercados bio más exigentes.

Francisco Jesús Montoya Sánchez, gerente de Campojoyma, afirma que “la diversificación forma parte de nuestro ADN, nos gusta incorporar nuevos productos, y el tomate rosa tiene un sabor muy agradable y una gran aceptación rn el mercado. Y, como siempre, se cultiva con certificado ecológico, con nuestra filosofía de prácticas sostenibles que cuidan la tierra y el entorno en el que trabajamos”.

De esta manera, Campojoyma comercializará esta campaña tomate en las especializades ecológicas de Rama, Cherry, Cherry Pera, Cherry Rama, Cocktail Rama, y, como novedad, Tomate Rosa. A ellos suman pimiento, calabacín, col, china, brócoli, cítricos y hasta más de 30 referencias.

Presencia en Fruit Attraction

Campojoyma cuenta con expositor propio en Fruit Attraction, con un equipo profesional liderado por Francisco Jesús Montoya, quien afirma que “en estos más de 20 años nos hemos consolidado como una marca de confianza para los mercados bio más exigentes en Europa. La distribución de cada cultivo en diferentes zonas geográficas de Almería, Murcia, Granada y Albacete para aprovechar al máximo las condiciones climatológicas, con prácticas agrícolas respetuosas con los ciclos naturales de la tierra, es la clave para disponer de producto todo el año, especialmente cuando existe menos oferta en el mercado, y poder dar descanso a la tierra, y supone una tranquilidad para nuestros clientes”.

El expositor de Campojoyma respira sostenibilidad, con la madera como telón de fondo y el protagonismo de los colores de las frutas y hortalizas saludables de la empresa almeriense.

En Fruit Attraction, Campojoyma atenderá hasta el viernes a clientes y a todo el sector agroalimentario, mostrando su compromiso con la sostenibilidad social y ambiental. Como afirma, Francisco Montoya, “siempre tenido claro que no sólo debíamos cultivar una agricultura certificada como ecológica, sino que debíamos ir más allá y convertir las fincas en auténticos ecosistemas de vida donde conviva flora y fauna”.