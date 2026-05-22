El Teatro Villa de Huércal-Overa acoge la exposición Sudarios del artista Pedro Segura Cano

Patricia López Rojas

La muestra se inauguró ayer con la presencia del alcalde, Domingo Fernández, y la concejal de Cultura, Juani Egea

La exposición se podrá visitar hasta el próximo 30 de junio

El Teatro Villa de Huércal-Overa acoge la exposición «Sudarios», una muestra del reconocido artista Pedro Segura Cano. El acto inaugural contó con la presencia del alcalde del municipio, Domingo Fernández, y de la concejal de Cultura, Juani Egea, quienes estuvieron acompañados por el artista y vecinos.

Con esta muestra, el Teatro Villa de Huércal-Overa se convierte en el escenario idóneo donde la técnica y el sentimiento se funden para ofrecer a los asistentes una mirada profunda sobre lo humano y lo efímero de la vida. A través de sus obras, Pedro Segura Cano destaca no solo por su impecable estética, sino por una asombrosa capacidad para detener el tiempo y obligar al espectador a la reflexión.

Durante la inauguración, el alcalde Domingo Fernández mostró su orgullo por contar con una colección de este nivel en la localidad, destacando que «en cada trazo, en cada pliegue de ese sudario, reside un diálogo entre la tradición de nuestra tierra y la vanguardia artística contemporánea».

Fernández reafirmó el compromiso del Ayuntamiento con la promoción del arte, «exposiciones como esta enriquecen nuestra oferta cultural y proyectan el nombre de Huércal-Overa como un municipio comprometido con el talento de nuestros artistas», a la vez que trasladó su «más sincera enhorabuena al artista por exposición.

Desde el Ayuntamiento invitan a todos los vecinos y visitantes a sumergirse en esta experiencia visual, a dejarse llevar por la fuerza de las imágenes de Pedro Segura y a disfrutar de una exposición que, sin duda, no dejará a nadie indiferente.

La exposición «Sudarios» permanecerá abierta al público en el Teatro Villa de Huércal-Overa hasta el próximo 30 de junio.