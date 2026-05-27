La oficina principal de Correos en Málaga acoge una exposición de postales históricas de la ciudad de los siglos XIX y XX

La muestra, organizada por el Círculo Filatélico y Numismático de Málaga, reúne una colección de tarjetas postales antiguas que recorren la evolución de la ciudad

Correos continúa abriendo sus espacios a iniciativas culturales que ponen en valor la memoria y la tradición local

La oficina principal de Correos en Málaga, ubicada en la Explanada de la Estación s/n, acoge una nueva propuesta cultural con la exposición “Postales Históricas de Málaga. Siglos XIX y XX”, organizada por el Círculo Filatélico y Numismático de Málaga.

La iniciativa se enmarca en la línea de Correos de abrir sus espacios a actividades culturales que ponen en valor la memoria histórica y la tradición local, consolidando la oficina principal como un punto de encuentro para la ciudadanía.

La exposición presenta una cuidada selección de postales pertenecientes a la colección del socio Francisco Jesús Ruiz Vara, que abarca desde finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. A través de estas imágenes, se muestra una Málaga en pleno auge industrial, cuando la provincia llegó a situarse como la segunda de España en producción industrial. Este desarrollo se refleja especialmente en enclaves como la Alameda Principal, donde se asentó la burguesía local, denominada irónicamente por el escritor Estébanez Calderón como la “oligarquía de la Alameda”.

Entre los hitos urbanísticos representados destaca la apertura de la calle Marqués de Larios, finalizada en 1886, símbolo del crecimiento económico de la ciudad y presente en diversas postales franqueadas con sellos de la primera época de Alfonso XIII.

La exposición también recoge imágenes de una ciudad moderna y dinámica, con gran actividad portuaria y una intensa vida cultural, reflejada en teatros y cines. La vida cotidiana aparece retratada en escenas de los vendedores de pescado, aquí llamados cenacheros, tranvías abarrotados o mercados populares como el que se instalaba en el cauce del río Guadalmedina, hoy desaparecido.

Asimismo, la muestra permite apreciar la transformación urbanística de Málaga, evidenciada en espacios como la actual calle Compás de la Victoria, anteriormente denominada Alfonso XII, o la Alcazaba, que en el pasado llegó a albergar numerosas viviendas, configurando casi un barrio completo.

Además de la capital, la exposición incluye postales de Carratraca, localidad natal del coleccionista, con imágenes de sus baños termales, su singular plaza de toros, el palacio de Trinidad Grund —actual ayuntamiento— y la representación de la Pasión, una de las más antiguas de la provincia.

Esta exposición guarda relación con la muestra celebrada en junio de 2025, también centrada en postales antiguas de Málaga procedentes de la colección de José Suárez Onrubia. Ambas muestras contribuyen a difundir el valor documental y cultural de este tipo de piezas históricas.

La exposición podrá visitarse en horario de oficina, de lunes a viernes, durante los próximos dos meses.

Correos reafirma así su compromiso con la promoción cultural y la puesta en valor del patrimonio histórico de las ciudades en las que está presente. Junto a esta iniciativa, la oficina principal de Málaga ofrece a la ciudadanía todos sus servicios habituales, como la venta de embalajes y sellos, envíos de paquetería, trámites con la Dirección General de Tráfico (DGT), presentación de documentación a través de ORVE, contratación de seguros AXA, comercialización de productos de Cruz Roja y ONCE, así como el pago de tributos mediante Correos Pay.