Cantoria pone en marcha su Escuela de Verano 2025 con más de 100 niños inscritos y una completa programación educativa y lúdica 

El Ayuntamiento consolida así su compromiso con las políticas de conciliación, el bienestar infantil y la igualdad de oportunidades, brindando a las familias un servicio de calidad

Cantoria.- El Ayuntamiento de Cantoria ha dado comienzo a una nueva edición de su Escuela de Verano, un recurso clave para la conciliación familiar y el desarrollo educativo de los menores del municipio en el mes de julio. Más de un centenar de niños y niñas participan este año en una iniciativa que combina aprendizaje, diversión y valores, en el marco de un proyecto socioeducativo impulsado por el equipo de Gobierno de Puri Sánchez Aránega y la participación de la Diputación Provincial de Almería.

“La escuela de verano es uno de los clásicos de Cantoria, pero lo interesante no es sólo lo que se hace, sino que cada año apostamos porque el equipo humano que coordina y dirige la actividad lo haga con propuestas que, realmente cumplan las expectativas tanto de los padres como, principalmente, de los propios niños. No buscamos, y lo hemos defendido siempre, tener una guardería de verano. Eso no lo queremos. Nosotros proponemos una actividad socioeducativa que permite a los niños desarrollar capacidades jugando y pasándolo bien”, explica la alcaldesa.

La Escuela de Verano se desarrolla durante el mes de julio en dos enclaves: el pabellón municipal de Cantoria y la Nave Polivalente de Almanzora que cuenta con piscina y pistas deportivas también, con el fin de que los menores no tengan que realizar grandes desplazamientos y facilitar así este servicio a las familias. Con un equipo profesional formado por monitores, personal técnico educativo y educadores sociales, bajo la coordinación de los Servicios Sociales Comunitarios, el programa incluye aula matinal para permitir la incorporación temprana de los menores cuyas familias necesitan conciliar con sus jornadas laborales.

La programación semanal está diseñada para fomentar el desarrollo integral de los menores a través del juego, la creatividad, el deporte y la educación en valores. Entre las actividades destacan talleres de reciclaje, teatro, cocina saludable, gymkanas, actividades acuáticas, juegos tradicionales, animación, baile y un scape room ambientado en la vida del pueblo. Cada semana gira en torno a una temática distinta —como la naturaleza, el arte, los desafíos o la alimentación— culminando con una gran fiesta acuática.

En paralelo, la Escuela de Verano promueve hábitos de convivencia, responsabilidad y respeto por el entorno, a través de dinámicas de grupo, educación medioambiental y actividades físicas como la natación.

Una inversión al servicio de las familias de Cantoria

La iniciativa cuenta con una inversión global de más de 25.000 euros. que se destinan principalmente a recursos humanos —monitores y educadores sociales—, material fungible, jornada de clausura y actividades especiales.

El Ayuntamiento de Cantoria consolida así su compromiso con las políticas de conciliación, el bienestar infantil y la igualdad de oportunidades, brindando a las familias un servicio de calidad durante el periodo estival.