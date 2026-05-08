El servicio de Neurología del Hospital Universitario Torrecárdenas, reconocido por la calidad técnica en la atención al ictus

Los especialistas recogen en el Congreso Europeo ESOC 2026 los certificados ‘Diamond’ por cumplir los protocolos clínicos en 2025

Profesionales del servicio de Neurología del Hospital Universitario Torrecárdenas han participado en las sesiones técnicas del XII Congreso Europeo del Ictus (ESOC) 2026, celebrado en Maastricht. En el marco de este encuentro científico internacional, el equipo médico ha recogido los certificados de ‘Estatus Diamond’ de la iniciativa ESO Angels, que acreditan el cumplimiento de los protocolos clínicos de máxima exigencia durante los cuatro trimestres del ejercicio 2025.

El reconocimiento técnico ‘Diamond’ es el resultado de una auditoría exhaustiva de los indicadores asistenciales. Entre los parámetros analizados por la European Stroke Organisation (ESO) se encuentran el tiempo «puerta-aguja» (intervalo desde que el paciente llega al hospital hasta que recibe tratamiento fibrinolítico) y el tiempo «puerta-TAC» (rapidez en la realización de pruebas de imagen diagnósticas).

La obtención de estos estándares de manera sostenida durante todo el año 2025 refleja la consolidación de los circuitos internos del hospital. Según han detallado los especialistas asistentes al congreso —el supervisor de Neurología, Joaquín García, y las neurólogas Patricia Martínez y Laura Amaya—, el mantenimiento de estos niveles de calidad técnica requiere una coordinación multidisciplinar que involucra a los servicios de Urgencias, Radiología y Neurología.

El objetivo primordial de estos protocolos internacionales es la reducción de la morbimortalidad asociada al ictus. El cumplimiento de los estándares Diamond asegura que los pacientes reciban tratamientos de reperfusión de forma precoz, lo cual es determinante para minimizar las secuelas neurológicas y mejorar el pronóstico funcional a largo plazo.

Desde el equipo médico se ha subrayado que estos galardones validan científicamente el esfuerzo de los profesionales por adherirse a las guías de práctica clínica más avanzadas. La precisión diagnóstica y la eficacia terapéutica son los dos pilares que han permitido al centro mantenerse en la categoría más alta de esta escala europea.

Sobre la iniciativa técnica ESO Angels

La European Stroke Organisation (ESO) y la iniciativa Angels operan como un organismo de control y mejora continua. Su sistema de premios no tiene carácter competitivo, sino que funciona como una herramienta de monitorización para que los hospitales de toda Europa homogenicen sus cuidados. El estatus ‘Diamond’ solo se concede a aquellos centros que demuestran, mediante el registro riguroso de datos, un rendimiento excepcional en todos los indicadores clave de calidad, garantizando así una atención equitativa y eficiente basada en la evidencia científica actual.