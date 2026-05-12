La UE, Ucrania, Canadá y sus socios están uniendo fuerzas para repatriar a los niños ucranianos trasladados por la fuerza y ​​deportados ilegalmente

Hoy, representantes de la Unión Europea, Ucrania y Canadá acogieron una reunión de alto nivel de la Coalición Internacional para el Retorno de los Niños Ucranianos. Esta iniciativa fue anunciada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en su discurso sobre el Estado de la Unión de 2025.

En nombre de la UE, la Alta Representante y Vicepresidenta de la Comisión, Kaja Kallas, y la Comisaria de Ampliación, Marta Kos, se unieron a representantes de unos 60 países para reafirmar su compromiso común de intensificar las acciones para garantizar el retorno de todos los niños ucranianos trasladados por la fuerza o deportados ilegalmente por Rusia, y para asegurar que los autores de estos crímenes cometidos por Rusia rindan cuentas plenamente.

La presidenta von der Leyen declaró: «Decenas de miles de niños ucranianos sustraídos por Rusia permanecen separados de su país y de sus seres queridos. No descansaremos hasta que cada uno de ellos se reúna con su familia. Con 50 millones de euros, brindamos apoyo concreto a nuestro compromiso: fortalecer los sistemas de protección, garantizar la educación y asegurar la justicia para los niños robados. El retorno de cada niño debe formar parte de cualquier acuerdo de paz».

Desde el inicio de la guerra de agresión rusa contra Ucrania, más de 20.500 niños ucranianos han sido registrados como deportados ilegalmente o trasladados por la fuerza a Rusia o a territorios ucranianos temporalmente ocupados. Los esfuerzos sistemáticos de Rusia por ocultar la identidad y el paradero de estos niños hacen que la acción internacional sostenida y coordinada sea más urgente que nunca.

Al término de la reunión, la Unión Europea, Ucrania y Canadá publicaron conclusiones conjuntas que reflejan los compromisos acordados por los socios.

Compromisos adquiridos en la reunión de alto nivel

La reunión de alto nivel se inauguró con mensajes de vídeo de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Los participantes acordaron un conjunto de medidas concretas, tales como:

Fortalecimiento del rastreo, la verificación y el seguimiento: Partiendo del mecanismo piloto de rastreo de Ucrania, la coalición ampliará las alianzas, reforzará la coordinación sobre el terreno e intensificará los esfuerzos de rastreo, incluso mediante inteligencia de fuentes abiertas.

Partiendo del mecanismo piloto de rastreo de Ucrania, la coalición ampliará las alianzas, reforzará la coordinación sobre el terreno e intensificará los esfuerzos de rastreo, incluso mediante inteligencia de fuentes abiertas. Apoyo a los esfuerzos de retorno de niños ucranianos: La UE proporcionará apoyo técnico, financiero e institucional adicional a las autoridades ucranianas y a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan por el retorno de los niños expulsados ​​ilegalmente y trasladados por la fuerza.

La UE proporcionará apoyo técnico, financiero e institucional adicional a las autoridades ucranianas y a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan por el retorno de los niños expulsados ​​ilegalmente y trasladados por la fuerza. Impulsar la vía diplomática: la coalición reforzará la colaboración con las Naciones Unidas y los socios internacionales, promoverá los mecanismos de mediación existentes y apoyará los canales de retorno formales e informales.

la coalición reforzará la colaboración con las Naciones Unidas y los socios internacionales, promoverá los mecanismos de mediación existentes y apoyará los canales de retorno formales e informales. Apoyo al retorno, la protección y la reintegración: La UE y sus socios ampliarán su apoyo a la reintegración a través de la educación y la atención a la primera infancia, la protección infantil, la educación en situaciones de emergencia y la siguiente fase de la reforma «Mejor Atención» para reforzar la atención familiar y comunitaria.

La UE y sus socios ampliarán su apoyo a la reintegración a través de la educación y la atención a la primera infancia, la protección infantil, la educación en situaciones de emergencia y la siguiente fase de la reforma «Mejor Atención» para reforzar la atención familiar y comunitaria. Garantizar la rendición de cuentas: la coalición reforzará su apoyo a las investigaciones y los procedimientos legales relacionados con la expulsión ilegal y el traslado forzoso de niños ucranianos; reforzará la capacidad de investigación de Ucrania; apoyará una justicia adaptada a los niños y el acceso a indemnizaciones; y exigirá responsabilidades por el adoctrinamiento, la llamada «reeducación» y la militarización de los niños ucranianos.

la coalición reforzará su apoyo a las investigaciones y los procedimientos legales relacionados con la expulsión ilegal y el traslado forzoso de niños ucranianos; reforzará la capacidad de investigación de Ucrania; apoyará una justicia adaptada a los niños y el acceso a indemnizaciones; y exigirá responsabilidades por el adoctrinamiento, la llamada «reeducación» y la militarización de los niños ucranianos. Intensificación de las sanciones coordinadas: Los socios acordaron adoptar nuevas sanciones coordinadas y listas específicas contra los responsables, cómplices o implicados en la expulsión ilegal, el traslado forzoso, la «reeducación» y la militarización de niños ucranianos.

Para respaldar estos esfuerzos, la Unión Europea está movilizando 50 millones de euros adicionales para fortalecer el sistema ucraniano de protección infantil, ampliar los servicios comunitarios y centrados en la infancia, apoyar la educación infantil temprana, mejorar el acceso a la justicia y fortalecer los sistemas digitales, incluso para las reclamaciones de indemnización.

Contexto

La Unión Europea, en colaboración con sus socios, apoya a Ucrania en su empeño por garantizar el regreso a casa de todos los niños ucranianos. El documental « Después de la lluvia: Los niños robados por Putin vuelven a casa », que incluye testimonios de primera mano de niños ucranianos y sus familias, estará disponible gratuitamente en el portal audiovisual durante un mes.

La Coalición Internacional para el Retorno de los Niños Ucranianos se lanzó en Kiev en febrero de 2024. Copresidida por Ucrania y Canadá, la coalición dio la bienvenida a la UE como miembro de pleno derecho en septiembre de 2025. Actualmente reúne a 49 países y organizaciones internacionales, y sirve como plataforma central para coordinar los esfuerzos diplomáticos, humanitarios, legales y de información destinados a combatir la deportación ilegal y el traslado forzoso de niños ucranianos.

Para más información

Traigan a los niños ucranianos a casa.

Ficha informativa: La solidaridad de la UE con Ucrania.

La UE, Ucrania y Canadá coorganizarán una reunión de alto nivel sobre el retorno de los niños ucranianos: ampliación y Vecindad Oriental.

Traigan de vuelta a los niños de la UA

Coalición Internacional para el Retorno de los Niños Ucranianos

Documental Después de la lluvia: Los hijos robados de Putin regresan a casa

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