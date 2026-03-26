Cerca de 200 docentes de FP participan en Almería en las Jornadas ‘Impulsando Sinergias’

La directora general de FP y Educación Permanente de la Consejería de Desarrollo Educativo y el delegado territorial han asistido al encuentro

La directora general de FP y Educación Permanente de la Consejería de Desarrollo Educativo y FP, Inmaculada Troncoso, ha asistido junto al delegado territorial de Almería, Francisco Alonso, a la jornada ‘Impulsado Sinergias’ que se ha celebrado en el Palacio de Congresos Cabo de Gata – Cuidad de Almería de la capital. Al acto también ha asistido el concejal delegado del área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería, Diego Cruz.

El encuentro, que ha contado con la asistencia de casi 200 profesores de Formación Profesional de los centros educativos de la provincia, tiene como objetivo analizar la importancia de la colaboración entre centros educativos, empresas y otros organismos públicos y privados en la fase de formación en empresas de los estudiantes de FP, que en este curso ascienden a 17.439 estudiantes en la provincia.

Durante las jornadas también se van a exponer las propuestas más innovadoras que docentes y estudiantes de Formación Profesional están desarrollando en sus centros educativos. Además, los asistentes van a poder conocer el catálogo de Ciclos Formativos que se ofertan en Almería y algunos ejemplos reales de colaboración entre empresas y centros educativos.