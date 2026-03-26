Más de 600 baloncestistas de toda España participarán en el Torneo Adaba de Semana Santa, del 29 de marzo al 1 de abril

El concejal Antonio Casimiro destaca, en la presentación “el valor deportivo y social, así como los beneficios económicos” de la competición que se celebrará en El Toyo

El Toyo reunirá un año más a algunos de los mejores jugadores de baloncesto de la cantera española en el XV Torneo Adaba de Semana Santa. Serán más de 600 jugadores, procedentes de Madrid, Sevilla, Granada, Málaga y Almería, que participarán en esta competición que se celebrará del 29 de marzo hasta el 1 de4 abril en el pabellón municipal de El Toyo. Además, se refuerza la presencia de clubes locales, con la participación de El Toyo Basket, CB Roquetas y el propio Adaba, recuperando así la esencia original del evento.

El concejal de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte del Ayuntamiento de Almería, Antonio Casimiro, ha presentado esta mañana, en la sala de prensa municipal, el torneo de baloncesto, acompañado por la presidenta del Club Adaba, Belén García Muriana; el creador del torneo, Luis Parejo; y el coordinador del mismo, Juan Ramón Aguilera.

El edil ha subrayado que este torneo “representa a la perfección el modelo de ciudad que queremos seguir impulsando: una ciudad activa, saludable y donde el deporte actúa como motor social y económico”. En este sentido, ha destacado la creciente relevancia del turismo deportivo, que en España superó los 8.000 millones de euros en 2024, consolidándose como uno de los segmentos con mayor proyección.

Antonio Casimiro ha puesto en valor el enclave de El Toyo como espacio idóneo para este tipo de eventos, “gracias a sus infraestructuras deportivas, su oferta hotelera, su entorno privilegiado junto al mar y unas condiciones climáticas excepcionales que permiten disfrutar del deporte durante todo el año”. Por último, el concejal ha querido reconocer especialmente la labor del Club Adaba, organizador del torneo, por “su compromiso constante con el deporte base y su capacidad para mantener y hacer crecer una cita que alcanza ya su decimoquinta edición, con una calidad organizativa cada vez mayor”.

La competición, tanto masculina como femenina, se desarrollará en categorías que van desde minibasket hasta cadete, con participantes de entre 8 y 15 años, que durante cuatro días no solo competirán, sino que convivirán y compartirán experiencias en torno al deporte.

El coordinador del torneo, Juan Ramón Aguilera, ha señalado que esta edición del XV aniversario supone “una vuelta a los orígenes”, apostando por un evento “más cercano, más familiar y pensado para que todos, especialmente los niños y sus familias, disfruten al máximo de la experiencia”.

‘JR’ Aguilera ha avanzado que esta edición será especialmente cuidada, con más actividades, regalos y trofeos, reforzando el carácter lúdico del torneo y su ambiente de convivencia. También ha agradecido el apoyo de Diputación y las empresas patrocinadoras.

En la rueda de prensa también se ha incidido en el valor educativo del torneo, destacando el concejal que “el deporte es una herramienta fundamental para transmitir valores como el respeto, la convivencia, el trabajo en equipo y el juego limpio. Esa es la verdadera victoria que debemos perseguir como sociedad”.

Baloncesto, talento y convivencia, en el XV Torneo Adaba de Semana Santa, en un enclave ideal como es El Toyo.