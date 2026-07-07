Comienzan los Cursos de Verano en la sede de Cuevas con el taller de ilustración

La vicerrectora de Cultura y Sociedad de la UAL y el alcalde de la localidad realizan la apertura oficial con la participación de los directores de los dos seminarios que acogerá el municipio, ‘Ilustración contemporánea y recuperación de técnicas tradicionales’, esta semana, y ‘Manifestaciones culturales en el Levante almeriense’, la próxima

El municipio de Cuevas del Almanzora también ha sido fiel a su cita con los Cursos de Verano de la UAL en su XXVII edición. Plenamente consolidado como sede, un año más pone sus excelentes infraestructuras a disposición del programa formativo estival para acoger dos propuestas que se pueden considerar como ‘clásicas’. Por un lado, desde hoy martes al próximo jueves se está desarrollando el taller ‘Ilustración contemporánea y recuperación de técnicas tradicionales’, cuyo principal atractivo, además del nivel de los ponentes, está en la utilización del Museo-Taller Sdun. Por otro lado, para la semana siguiente, igualmente de martes a jueves, se desarrollará el curso ‘Manifestaciones culturales en el Levante almeriense’, que tendrá como emplazamientos el Castillo del Marqués de los Vélez, el Yacimiento ‘El Argar’ y el Centro de Interpretación de la Cultura Argárica.

La apertura de sede, con una inauguración oficial, ha corrido a cargo de María del Mar Ruiz, vicerrectora de Cultura y Sociedad, y por el alcalde de Cuevas del Almanzora, Antonio Fernández Liria, en compañía de dos de los cuatro directores de ambos cursos, Adoración Sánchez por parte de ‘Ilustración contemporánea y recuperación de técnicas tradicionales’, y Antonio Llaguno por parte de ‘Manifestaciones culturales en el Levante almeriense’. Junto a ellos, en las labores de dirección, están Antonio Alcaraz y Rafael Quirosa-Cheyrouze respectivamente. La vicerrectora ha agradecido la confianza que la localidad cuevana deposita en este proyecto, el regidor municipal ha dado la bienvenida mostrando todo lo que Cuevas ofrece al visitante y los directores ha ofrecido pinceladas con las que han descrito globalmente sus correspondientes seminarios.

María del Mar Ruiz ha situado el foco en “el esfuerzo por acercar la Universidad de Almería a la provincia”, que “se ve reflejado en estos Cursos de Verano”. Ha particularizado en el que era inminente, “comienza hoy el de ilustración contemporánea, curso que desde el principio ha tenido una gran acogida y que es especial por poder disfrutar del Museo-Taller Sdun”. Ha aprovechado para agradecer al ayuntamiento de Cuevas del Almanzora “que desde el principio tuvo total predisposición para poder hacer uso de estas instalaciones”, también del Castillo del Marqués de los Vélez como epicentro y lugar en el que se ha realizado la apertura. De igual manera ha mostrado su gratitud a los directores de los dos cursos. En el primero, “se vuelve a hablar de cómo en el álbum ilustrado la imagen no es solamente un mero hecho decorativo, sino que cobra un sentido y un valor a la hora de poder construir e interpretar la historia”. Sobre el segundo, “se va a poner en valor la importancia que tienen las manifestaciones culturales para el desarrollo de las comarcas”.

Antonio Fernández Liria ha puesto en valor que Cuevas del Almanzora “no es una sede más, sino todo un pilar consolidado dentro del mapa universitario de nuestra provincia”. Ha recordado que su relación con los Cursos de Verano de la Universidad de Almería “viene de lejos y cuenta con una trayectoria impecable”, sosteniendo que “el conocimiento y la academia no deben quedarse en el campus de la capital, sino que la idea de expandirse por el territorio es un gran acierto”. El alcalde ha destacado que “a lo largo de este tiempo Cuevas ha albergado cursos de altísimo nivel, enfocados de una manera prioritaria en nuestro inmenso patrimonio arqueológico, en la riqueza y la historia de la comarca, en la minería del siglo XIX, en la música y en el arte contemporáneo”. Así, “los estudiantes que han pasado por aquí no solo se han llevado un título o unos créditos bajo el brazo, sino que se han impregnado de nuestra historia viva, han descubierto la impronta de la civilización milenaria y han respirado la cultura que emana de cada rincón de este hermoso municipio”.

En el capítulo de agradecimientos, los ha dedicado “a la Universidad de Almería, con su rector al frente, por seguir renovando su confianza en nuestro pueblo y por su firme compromiso con la descentralización de la cultura”, a los codirectores de los cursos que alberga, “por su extraordinario esfuerzo científico y organizativo que supone diseñar programas de esta envergadura”, y también a los patrocinadores y colaboradores, como la empresa Deretil. Sobre el curso de ilustración ha valorado que supone “alejarse por un momento de las pantallas digitales para ensuciarse las manos con la tinta, los tipos móviles y grabados xilográficos en un lugar único en el ámbito nacional, el Museo-Taller Emilio Sdun”. En cuanto al de manifestaciones culturales, “dará protagonismo a la gestión cultural y a la identidad local de nuestra comarca, analizando desde el teatro aficionado hasta las raíces de nuestro folclore”. Mucho por ver y disfrutar en Cuevas del Almanzora, ha hecho un recorrido completo por el patrimonio invitando a no perderse nada.

Antonio Llaguno ha insistido en el mensaje de cada año, puesto que el suyo es “un curso que ha tratado estos años de dar identidad a los pueblos que conforman el Levante almeriense”, rememorado que “han versado sobre esas señas de identidad de los municipios y que han hecho una ‘comarca estrecha’”. Ha enumerado los temas abordados hasta el momento para explicar que “este año vamos a centrarnos en las manifestaciones culturales después de la ‘época negra’ de Franco, en la posguerra, de apariciones de editoriales, de revistas de prensa, de recuperaciones del patrimonio histórico, de la aparición de asociaciones culturales que han conformado la identidad de esta comarca, comunes, porque hemos analizado sectorialmente los elementos que conforman esa unidad comarcal; en este curso próximo vamos a intentar seguir señalando lo que nos une a todos”.

Adoración Sánchez, por su parte, ha desvelado que el curso que codirige “recupera lo que sería el libro de artista, el libro ilustrado a partir de la autorización de la obra gráfica original para que este libro no sea solamente algo ilustrativo, sino un eje vertebrador del libro en sí”. Trae “a grandes ponentes, como la editorial ‘Media Vaca’, que hace ediciones bastante cuidadas con ilustradores que recuperan técnicas, o David Heras, ilustrador que nos acercará las técnicas de vanguardia y de impresión, y la parte práctica, para la que nos da la oportunidad de nuevo el Ayuntamiento de utilizar el Museo Sdun, con Tita de Rêgo Silva, una artista brasileña que está afincada en Alemania, junto al propio Antonio Alcaraz”. Este último, primer ponente además, ha subrayado que este ya es “el cuarto año consecutivo” y que es una oportunidad única la de “trabajar con una tecnología ya en peligro de desaparición, la de la tipografía, la de los tipos móviles de imprenta”. Su “gran sorpresa” es que “los alumnos empiezan a ser muy profesionales, gente que está en máster o doctorado y que viene de muchos sitios de España, y gente que ha sido ponente en el curso y que al año siguiente repite como alumno”.

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