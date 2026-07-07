El Pleno aprueba por unanimidad de los ocho concejales presentes la nulidad de la licencia de El Algarrobico

El alcalde señala la “falta de responsabilidad” de los 4 ediles del PSOE y no adscritos por abandonar el pleno y no cumplir la orden judicial

El Pleno del Ayuntamiento de Carboneras ha aprobado por unanimidad de los ocho concejales presentes en la votación la nulidad de la licencia de obras del hotel situado en el paraje de El Algarrobico. En concreto, han sido los votos a favor del alcalde, de 4 concejales del PP y de 3 del PSOE los que han sacado adelante esta propuesta de resolución, que viene a dar cumplimiento a una sentencia del 22 de julio de 2021, de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que impone al Ayuntamiento de Carboneras la obligación de llevar a cabo la revisión de oficio de la licencia de obras.

Antes de proceder a la votación, han abandonado el pleno el portavoz del PSOE, José Luis Amérigo Fernández, junto al también edil socialista Francisco Capel y los dos concejales no adscritos de la Corporación, Felipe Cayuela y Ángeles Carrillo.

Desde la Alcaldía se ha elevado a pleno nuevamente esta propuesta, tal y como había ordenado el TSJA al Ayuntamiento, para declarar vicio de nulidad del acto administrativo por el que se concedió la licencia de obras municipal en 2003. Lo ha hecho después de un primer intento el pasado 17 de junio en el que los ediles del PSOE y los no adscritos hicieron que se quedara sobre la mesa la votación aludiendo a la necesidad de realizar nuevos informes relacionados con la posible responsabilidad patrimonial en este asunto.

La licencia de obras otorgada se considera nula de pleno derecho al haber quedado constatado judicialmente, entre otras cuestiones, que se había edificado en suelos no urbanizables de especial protección. Asimismo, la propuesta de resolución tiene dictamen favorable del Consejo Consultivo de Andalucía y contempla expresamente que “en cuanto a la obligación de indemnizar, se hace necesario deducir a posteriori un procedimiento específico para determinar si este Ayuntamiento debe responder patrimonialmente, cualitativa y cuantitativamente”.

Estrategia dilatoria

El alcalde de la localidad, Salvador Hernández, ha reiterado tras el pleno que “no ha lugar a esos informes” que han vuelto a tener el protagonismo en las intervenciones de los concejales que han terminado por abandonar el pleno. Porque esta petición, ha continuado, “ha sido una estrategia clara para tratar de dilatar en el tiempo” este procedimiento ya que, no siendo necesarios ni el momento de hacerlos, ponerse a ello implicaría que “podría tardarse meses para ejecutarlos”.

Así las cosas, el regidor ha puesto el acento en que “estamos en un Estado de Derecho y las resoluciones judiciales están para cumplirlas”. Y una vez que esa estrategia dilatoria no ha funcionado, los ediles que se han ausentado de la votación han vuelto a demostrar su “falta de responsabilidad”. “Hay que permanecer, debatir, escuchar a tus adversarios políticos y finalmente decidir qué votar. Abandonar el pleno no es una manera muy ortodoxa de proceder en la política municipal”, ha afirmado Hernández.

A partir de ahora, una vez que se traslade el acta de pleno al TSJA, lo que se espera por parte del gobierno local es que, como se viene insistiendo por el regidor, “se dé una solución definitiva a este tema”, con la que “salgamos por fin de este culebrón” y en la “que el pueblo de Carboneras no sea damnificado”.

En ese sentido, cabe destacar que Hernández ha querido dejar claro a la ciudadanía que desde el Ayuntamiento “seguiremos defendiendo los intereses de Carboneras” y que para ello está pidiendo altura de miras al Gobierno de España y la Junta de Andalucía. “Las tres administraciones somos corresponsables” de la situación actual, ha recordado, pero “solamente hay un perjudicado desde hace 23 años, que es el pueblo de Carboneras”.

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