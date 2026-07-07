Un curso de verano de la UAL analiza cómo impacta en la educación el nexo IA – narrativas visuales – patrimonio

Este seminario atiende la demanda de formación especializada del profesorado de Infantil, Primera y Secundaria a través de experiencias reales de éxito, que fomentan la participación activa del alumnado y su motivación por aprender

Alejandro Galindo, profesor ayudante doctor de la Universidad de Almería en el Departamento de Educación, más en concreto en el Área de Didáctica de la Expresión Plástica, ha llevado hasta los Cursos de Verano su implicación absoluta con la innovación docente. De esa inquietud ha nacido un seminario estival que él mismo dirige, que ha dado inicio este mismo lunes y que va a extenderse hasta el miércoles, titulado ‘Nuevos escenarios para la educación: IA, narrativas visuales y patrimonio’. Con él se busca una reflexión sobre los límites del aula tradicional y la necesidad de ampliar los escenarios en los que hoy se genera el aprendizaje. Del marco general, a lo más particular de que en un contexto marcado por la inteligencia artificial, las redes sociales o la necesidad de revalorizar el patrimonio, así como la constante búsqueda de metodologías activas, la enseñanza se ve obligada a redefinir sus espacios, lenguajes y herramientas.

La propuesta consiste en explorar experiencias reales que sitúan la ciudad, el paisaje, los museos, el entorno digital y las salidas de campo como herramientas para la transmisión del conocimiento, fomentando la participación activa del alumnado y su motivación por el aprendizaje. Así, este curso combina los análisis críticos con ejemplos de buenas prácticas, transferibles a diferentes ámbitos y niveles educativos. En su programa integra perspectivas interdisciplinares procedentes del ámbito universitario, la educación no formal o la divulgación en redes, siendo el objetivo principal dotar a los asistentes de capacidades, herramientas, ideas y criterios para diseñar experiencias de aprendizaje más significativas, creativas y coherentes con los retos sociales y tecnológicos actuales.

El primer ponente ha sido Javier Gil, del Departamento de Didáctica, Organización Escolar y Didácticas Especiales de la Facultad de Educación de la UNED, experto en análisis de medios, producción digital y software libre. Gil ha colaborado con centros de formación del profesorado en el ámbito del aprendizaje digital, las metodologías activas y la gamificación, y además ha trabajado como director y docente en diferentes centros públicos de educación Infantil y Primaria, en los que ha desarrollado varios proyectos de innovación y ha recibido distintos reconocimientos por su trabajo. Cuenta con 54 publicaciones en revistas de impacto, además de 40 capítulos y 21 libros en editoriales SPI, siendo investigador principal de dos proyectos de la Comisión Europea y también se ha integrado en equipos investigadores de otros proyectos internacionales. Al curso ha acudido para trasladar su experiencia como investigador principal del Grupo Social Media y Educación Mediática Inclusiva y Ubicua (SMEMIU) de la UNED. Su charla se ha titulado ‘Patrimonio vivo: Storytelling familiar para una educación a través de las redes’.

Ha valorado que “es necesario” abordar esta temática en un formato como el de cursos de verano y en este momento de vacaciones del profesorado: “Dedican parte de su tiempo a formarse; el verano no es solamente un momento de relax, sino de enriquecimiento, de encuentros, de establecer sinergias, por lo que es fundamental incentivar este tipo de propuestas”. Suya ha sido la introducción a tres días en los que se analizará “esa unión entre educación, patrimonio e inteligencia artificial, que ha sido el ‘boom’, digamos, este año, que es necesario unir y establecer cauces de colaboración para darle un sentido fundamental, que es la integración y también la incorporación en el ámbito educativo”. Queda mucho por avanzar, partiendo de que hay que ir más allá de “esa primera percepción que tenemos de la inteligencia artificial solamente como algo negativo, el copiar en los exámenes, el hacer los trabajos con IA…, pero, como decía Sócrates, cuando apareció la escritura, se preocupaba de la memoria; exactamente igual la inteligencia artificial”. En esa línea, “no nos tenemos que quedar solamente con lo que es el recurso como tal, sino intentar fomentar su integración como objeto de estudio y como un recurso didáctico en las aulas de cualquier parte del sistema educativo”.

Ha relatado las claves básicas sobre las que trabaja su grupo de investigación, que trata de “unir el ámbito de la educación y de la comunicación con otros sectores, como puede ser el patrimonio, la salud…, pero concretamente en el ámbito patrimonial es un reto fundamental en nuestro país”. Y es que España “está llena de patrimonio” y es obligado “intentar unir los proyectos educativos que se realicen en el ámbito patrimonial, museístico y también esa comunicación, esa difusión a través de redes sociales, el uso de la IA como una herramienta más para generar sensibilización hacia el patrimonio en nuestro país, que es fundamental desde la infancia, pero también en cualquier edad”. Percibe “mucho interés y mucha necesidad de recibir estas propuestas de formación, estas ideas interesantes», entre el profesorado.

Gil busca “ayudarles como profesionales, como agentes educativos sociales a cambiar las aulas de Infantil, Primaria o Secundaria, e intentar incorporar todo esto”. De este modo, ha intentado con su ponencia “inspirar propuestas”, ello en base a experiencias que ha desarrollado: “Queremos compartirlo para que se contagie, para que se copie lo que hacemos y de lo que tenemos resultados satisfactorios”. Ha ensalzado a la Universidad de Almería como institución que apuesta firmemente por la innovación docente, “hay propuestas aquí muy interesantes”. A su juicio, “es interesante sobre todo en la Facultad de Educación que la innovación sea como un eslogan, porque eso nos va a llevar a que posteriormente en las aulas se siga innovando y se sigan enriqueciendo y actualizando los procesos educativos”.

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