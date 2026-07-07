Más de 200 expertos se reúnen en el XIX Congreso de Metodología de las Ciencias Sociales y de la Salud

La cita científica de la AEMCCO arranca en el campus almeriense para difundir las últimas técnicas de investigación y conmemorar el 40 aniversario de la disciplina en el país

El Auditorio de la Universidad de Almería ha acogido la inauguración oficial del XIX Congreso de Metodología de las Ciencias Sociales y de la Salud. Este prestigioso encuentro, organizado junto a la Asociación Española de Metodología de las Ciencias del Comportamiento (AEMCCO), se celebrará en la Facultad de Psicología hasta el próximo 9 de julio. El evento funciona como un punto de encuentro y debate estratégico entre profesionales, investigadores, profesorado y alumnado para difundir los últimos avances científicos en técnicas de generación de conocimiento.

La cita de este año reviste un carácter excepcionalmente significativo. El congreso conmemora el 40 aniversario de la creación y desarrollo del Área de Metodología de las Ciencias del Comportamiento en el ámbito universitario español, un hito que se festejará con eventos especiales dentro de la propia estructura y comités del congreso. El acto de apertura ha contado con una destacada representación institucional encabezada por el rector de la Universidad de Almería, José J. Céspedes. Durante su intervención, el rector ha querido destacar el orgullo que supone para la institución albergar este hito académico en el que los participantes “van a tener la oportunidad de escuchar a dos referentes nacionales e internacionales en inteligencia artificial, por un lado, y en el estudio de la inteligencia humana, por otro. Pedro Larrañaga y Roberto Colom, de las universidades Politécnica y Autónoma de Madrid, respectivamente, representan dos hitos principales en el programa de este congreso, repleto, por lo demás, de grandes momentos para los congresistas, incluyendo la entrega de premios de la asociación o la celebración del 40 aniversario”.

El evento destaca por su poder de convocatoria y un programa de altísimo nivel. En total, se reúnen más de 200 congresistas procedentes de 35 universidades españolas, iberoamericanas y del resto de Europa. A lo largo de las jornadas se expondrán más de 230 propuestas científicas entre simposios, comunicaciones y pósteres, reflejando el dinamismo y la transversalidad de una disciplina fundamental para las ciencias sociales, de la salud y del comportamiento.

En su intervención, el rector ha subrayado la trayectoria histórica de esta disciplina en Almería. “Sobre todo, porque el área de Metodología tiene tradición en nuestro campus, donde ha estado presente desde los primeros tiempos de la Psicología en la UAL, incluso antes de ser institución universitaria independiente”. Para concluir, el rector se ha mostrado plenamente confiado en el éxito de las jornadas que acaban de comenzar en el campus. “No me queda sino reiterar el agradecimiento por que la primera vez que el prestigioso congreso de la Asociación Española de Metodología de las Ciencias del Comportamiento se celebra en la Universidad de Almería coincida con una edición tan significativa como esta”.

Juan García, presidente del Comité Organizador, ha indicado que “es un orgullo recibir este congreso por primera vez en Almería en su edición número 19 y para celebrar el 40 aniversario del Área de Metodología en Ciencias del Comportamiento. Además, el congreso ha tenido una estupenda acogida con 220 inscritos y más de 230 propuestas científicas entre comunicaciones orales, simposios y pósteres, por lo que estamos enormemente agradecidos por la confianza depositada en la Universidad de Almería. Por otro lado, hemos querido acercar el congreso a la ciudad, combinando como sede el campus de la Cañada con el Edificio de las Mariposas. Las conferencias centrales de inauguración y clausura se ocupan de la investigación en la inteligencia artificial aplicada a la metodología y se confronta con la evaluación y medida de la inteligencia humana, un tema clásico de la investigación y metodología en Psicología, ambas son una excelente muestra de la hoja de ruta de investigación en este ámbito”.

Nekane Balluerka, presidenta de AEMCCO, ha destacado que “en un momento en el que la sociedad demanda respuestas rápidas ante problemas cada vez más complejos, nuestro área de conocimiento, Metodología de las Ciencias del Comportamiento, contribuye de forma decisiva a la investigación rigurosa, a la generación de evidencia científica y a la transferencia responsable del conocimiento a la sociedad en el ámbito de la Psicología y ciencias afines relacionadas”.

Por su parte, Mercedes Fernández, decana de la Facultad de Psicología ha expresado que el congreso pone el broche de oro al curso académico. “Como habrá pasado en otras Facultades, este año hemos abordado el tema de la IA desde diferentes puntos de vista (estudiantes, docentes y profesionales). Pero nos faltaban las aportaciones de los investigadores. Los espacios y trabajos dedicados a la IA en este congreso nos permiten completar el abordaje que hemos hecho sobre IA durante este curso. Este congreso es especial para nosotros por el lugar de celebración, puesto que coloca a Almería y a esta Universidad en el centro de atención. Almería será por unos días epicentro del conocimiento”. Por último, Fernández ha destacado que este congreso “es importante en sí mismo por la transversalidad de su contenido y el significado que tiene este espacio como escenario adecuado para compartir y debatir sobre el rigor metodológico que deben tener las respuestas que hay que dar a las necesidades y problemas actuales y futuros. Este congreso es un espacio que nos recuerda que el rigor metodológico debe ser la brújula científica por la que nos debemos guiar”.

Por otro lado, Antonio Casimiro, concejal de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte, ha dado la bienvenida a los asistentes a estas jornadas y ha afirmado que “la relación entre el Ayuntamiento y la Universidad de Almería es cada vez más estrecha. Compartimos una misma visión de futuro: una ciudad que apuesta por el conocimiento, la investigación, la innovación y el talento como motores de desarrollo. La Universidad no solo forma a miles de jóvenes, sino que también contribuye a mejorar la calidad de vida de toda la sociedad a través de la investigación y la transferencia de conocimiento”.

El vicepresidente de la Diputación de Almería y diputado de Bienestar Social, Igualdad y Familia, Ángel Escobar, ha destacado que “es un honor que la provincia acoja por primera vez el Congreso de Metodología de las Ciencias Sociales y de la Salud, una cita que convierte a Almería en punto de encuentro para investigadores, profesionales y especialistas que trabajan desde el conocimiento para mejorar la vida de las personas». En este sentido, ha felicitado a la Universidad de Almería, a la Asociación Española de Metodología de las Ciencias del Comportamiento y al comité organizador “por hacer posible un encuentro de primer nivel que sitúa a nuestra tierra en el mapa de la investigación científica”. Ángel Escobar ha subrayado que «apoyar a la universidad y a la ciencia es apostar por el futuro de la provincia, porque la investigación tiene una aplicación directa en el bienestar de la ciudadanía». Asimismo, ha puesto en valor la labor de los más de 25 profesionales de la psicología que trabajan en la red provincial de servicios sociales de la Diputación.

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