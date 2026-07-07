La Junta incorpora un fisioterapeuta a la plantilla del CEEE Princesa Sofía de Almería

GabinetedePrensa julio 7, 2026 0
CEEE Princesa Sofía

El delegado Alonso subraya la “labor ejemplar” de sus 36 docentes especialistas, los 11 PTIS, 4 fisioterapeutas, un médico y un monitor deportivo para la atención a sus 133 alumnos

El delegado territorial de Desarrollo Educativo y FP, Francisco Alonso, ha informado durante su visita este martes al Centro de Educación Especial Princesa Sofía de la capital sobre la situación de las plantillas docente y no docente de este centro, al que ha calificado como “referente andaluz en la atención a la educación especial”.

Alonso ha explicado que, tras una demanda sostenida por parte de la comunidad educativa, la Consejería de Desarrollo Educativo y FP ha hecho efectiva la incorporación de un nuevo puesto de fisioterapeuta a la plantilla del centro, registrándose con este logro un notable crecimiento del personal no docente del centro que pasa de los 25 puestos de trabajo contabilizados en 2018 a “un total de 31 efectivos en la actualidad”.

Esta plantilla de personal no docente, tal y como ha detallado el delegado de la Junta, se compone de 27 puestos dotados en la relación de puestos de trabajo y 4 puestos adicionales adscritos al centro (3 PTIS y 1 Auxiliar de Cocina) para reforzar los servicios del centro, además de los 36 docentes especialistas que integran la plantilla de personal docente del centro.

 Alonso ha puesto de manifiesto por otro lado que, además de estos recursos humanos, la Consejería de Desarrollo Educativo y FP dota al centro de “instalaciones y recursos materiales suficientes para dar respuesta a las demandas de su comunidad educativa y, de forma más concreta, de los 133 alumnos y alumnas que lo integran”.

Finalmente, el titular de la Administración educativa provincial,  que ha estado acompañado por el concejal delegado del área de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Cuidad del Ayuntamiento de Almería, Joaquín Pérez de la Blanca Pradas, ha expuesto que  en la última reunión que tuvo con el AMPA del centro recogió las demandas y peticiones planteadas por los miembros de la Asociación de Padres y Madres concluyendo que: “siempre queremos mejorar y trabajamos en esa línea junto a los profesionales del centro y junto a su comunidad educativa. Es indudable que el Princesa Sofía es un centro de referencia que realiza un trabajo extraordinario del que nos sentimos orgullosos”, ha concluido el delegado de la Junta de Andalucía.

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