Concluye la renovación del alumbrado del Paseo Marítimo con una actuación que mejora la seguridad y la imagen urbana  

El concejal de Sostenibilidad Medioambiental y Energética, Antonio Urdiales, destaca la apuesta municipal por mejorar una de las zonas más visitadas y transitadas durante la época estival

Se han invertido más de 143.000 euros en la renovación de las luminarias, bancos, papeleras e islas de reciclaje en todo el entorno y barrios adyacentes

El concejal de Sostenibilidad Medioambiental y Energética, Antonio Urdiales, ha visitado los últimos trabajos correspondientes a las obras de renovación de los soportes de alumbrado público del Paseo Marítimo, una actuación iniciada el pasado 8 de mayo y ejecutada dentro del plazo previsto de tres meses, que ha contado con una inversión municipal de 43.530,98 euros.

Los trabajos se han desarrollado en el tramo comprendido entre El Palmeral de El Zapillo y la rotonda de la Avenida Nueva Almería, una de las zonas más expuestas al ambiente marino, donde los servicios técnicos municipales detectaron un importante deterioro en los soportes metálicos como consecuencia de la corrosión provocada por la acción continuada del salitre, del viento y del orín de los perros.

La actuación ha permitido sustituir un total de 28 soportes metálicos por nuevas columnas troncocónicas, de 4 y 10 metros de altura, fabricadas en poliéster reforzado con fibra de vidrio de una sola pieza, un material especialmente diseñado para ofrecer una mayor resistencia frente a la corrosión y garantizar una mayor durabilidad en entornos costeros.

Asimismo, se han ejecutado labores de limpieza, raspado y pintura de 26 columnas de 4 metros de altura, mejorando su estado de conservación y contribuyendo a la renovación de la imagen de este espacio emblemático de la ciudad.

“Esta intervención responde a la necesidad de eliminar el riesgo que suponía el avanzado estado de corrosión de parte de los soportes existentes, reforzando la seguridad en un enclave con una elevada afluencia de vecinos y visitantes durante todo el año y especialmente durante la temporada estival”, ha trasladado el concejal

Con la finalización de estas obras, el Ayuntamiento de Almería continúa avanzando en la conservación y modernización de las infraestructuras municipales, apostando por materiales de mayor calidad y durabilidad que permiten optimizar el mantenimiento de las instalaciones y mejorar la calidad de los espacios públicos.

Antonio Urdiales ha recordado que esta inversión se suma a los 100.000 euros destinados desde el Área de Sostenibilidad Medioambiental y Energética a lo largo de todo el Paseo Marítimo y barrios adyacentes como El Zapillo, Ciudad Jardín o Nueva Almería para la renovación del mobiliario urbano, papeleras, bancos y otros elementos como las islas de reciclaje.

“Es un compromiso que teníamos desde el Ayuntamiento para impulsar este entorno y favorecer que tanto los almerienses como los miles de visitantes que nos eligen cada verano puedan seguir disfrutando de las maravillosas playas y de nuestro Paseo Marítimo”, ha finalizado.

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