Almerimar se prepara para disfrutar de su popular Desembarco Pirata, que tendrá lugar este domingo 9 de agosto

El núcleo ejidense de Almerimar se prepara para vivir este domingo, 9 de agosto, el Desembarco Pirata, una de las citas más esperadas de la época estival y que cada año reúne a miles de personas en el Puerto de Almerimar

Con motivo de la XII Semana Pirata, el Ayuntamiento de El Ejido y la Junta Local de Almerimar han previsto un amplio programa de actividades los días previos a esta recreación y que arrancarán este lunes, a las 21:00 en el Club de la Tercera Edad, con un taller infantil a cargo de la Asociación Cultural Ángel Aguilera Alférez.

El miércoles 5 de agosto, a las 22:00, el Campo de Rugby acogerá la actuación del Mago ‘Cobra’ y el jueves 6, a las 21:00 en la Plaza Batel, los más pequeños disfrutarán del cuentacuentos ‘Julita, la pirata del Mar de Alborán’. Ese mismo día, a las 22:00 en el Club de la Tercera Edad, se desarrollará la conferencia ‘La guerra de las Alpujarras’, impartida por el periodista José Francisco Plaza.

La programación continuará el viernes 7 de agosto, a las 22:00 en el Club de la Tercera Edad, con una charla sobre la piratería en época romana, de la mano de la Asociación Cultural Ángel Aguilera Alférez.

Ya el sábado 8 de agosto, a las 21:00 horas en la Plaza Batel, tendrá lugar la actividad ‘Los soldados de Guardias Viejas al rescate’. Acto seguido, tendrá lugar, en la Plaza del Tiburón, el recital ‘Noche de Boleros’, a cargo de Alberto González ‘El Xopper’.

El domingo 9 de agosto a partir de las 21:00 horas se pondrá el broche de oro a la semana protagonizada por corsarios y bucaneros con el Desembarco pirata, que arrancará en la Plaza Batel, recorrerá en pasacalles diferentes puntos del núcleo y finalizará en la Torre del Puerto con un gran espectáculo de fuegos artificiales.

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