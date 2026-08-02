La Policía Local reconoce “la valentía y el sentido cívico” de un joven que persiguió a un ladrón hasta recuperar las prensas sustraídas en un comercio

GabinetedePrensa agosto 2, 2026 0
POLICIA LOCAL RECONOCIMIENTO JOVEN 2

Ha sido recibido en la Jefatura, donde se le ha entregado una metopa en reconocimiento a unos hechos ocurridos el pasado 24 de julio

La Policía Local de Almería ha querido reconocer con la entrega de una metopa la colaboración del joven Luis Carlos Palanca, que el pasado 24 de julio, al observar cómo una persona cometía un hurto en un establecimiento comercial del centro de la ciudad, no permaneció impasible, sino que actuó con un extraordinario sentido de la responsabilidad persiguiendo al autor de los hechos por distintas calles hasta conseguir recuperar las prendas sustraídas y devolverlas a sus legítimos propietarios.

“Tu intervención, que nos recordó a tantas otras actuaciones de policías de este Cuerpo, frustró las ilícitas intenciones del delincuente. Queremos poner en valor el gran arrojo y valentía que demostraste. Ante una situación inesperada y compleja, reaccionaste con una celeridad y un compromiso poco habituales, evidenciando una admirable preocupación por el bienestar común y por la defensa de los valores que sustentan nuestra convivencia”, expresa la intendente principal jefa accidental, Carmen María Martínez, en una carta remitida al joven “en nombre de todos los hombres y mujeres que integran la Policía Local de Almería”.

“Más allá del resultado de tu actuación” -añade-, “deseamos destacar que esa reacción tuya refleja los valores de tu personalidad: solidaridad, sentido cívico, responsabilidad y compromiso con la sociedad. Son cualidades que contribuyen a construir una comunidad más segura y cohesionada, y que merecen ser reconocidas públicamente”.

“Tu ejemplo constituye una inspiración para otros jóvenes como muestra de que la implicación personal y el compromiso con el bien común siguen siendo valores esenciales en nuestra sociedad”, concluye la felicitación y el agradecimiento, que hace extensiva a su familia “que sin duda ha desempeñado un papel fundamental en la formación de esos principios de respeto, compromiso y generosidad”.

Más historias

Alcaldesa recepción Rocío Garrido (1)

La alcaldesa recibe a la bailaora almeriense Rocío Garrido, ganadora de ‘Tierra de Talento’

GabinetedePrensa agosto 2, 2026 0
El sacerdote Jesús Peregrín

El sacerdote Jesús Peregrín, cien años de una vida entregada al Evangelio y a los más pobres

GabinetedePrensa agosto 1, 2026 0
Rap familiar (5)

El cine bajo las estrellas llega a las ‘Noches de Verano en El Toyo’ con ‘Jumanji’ y Dwayne ‘La Roca’ Johnson el próximo martes, 4 de agosto

GabinetedePrensa agosto 1, 2026 0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te pueden interesar

Banco Central Europeo (BCE) continúa dando buenas noticias para el sector inmobiliario

La Comisión aprueba la modificación del régimen español de ayudas estatales para apoyar a las empresas de elevado consumo energético

GabinetedePrensa agosto 2, 2026 0
Banco Central Europeo (BCE) continúa dando buenas noticias para el sector inmobiliario

La UE ha adoptado medidas de apoyo para los agricultores que se enfrentan a la crisis de los fertilizantes

GabinetedePrensa agosto 2, 2026 0
portavoz de VOX en Andalucía Manuel Gavira

Manuel Gavira denuncia que Sánchez y Marruecos son responsables de que la invasión migratoria de Ceuta se extienda al litoral andaluz

SANDRA GALVEZ agosto 2, 2026 0
Antonio Guerrero escritor

Ceuta, víctima geopolítica

ANTONIO GUERRERO agosto 2, 2026 0
LIU SURIA Guillermo Herrera Plaza

Agosto muy intenso

Miski Liu Suria agosto 2, 2026 0