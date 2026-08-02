La Policía Local reconoce “la valentía y el sentido cívico” de un joven que persiguió a un ladrón hasta recuperar las prensas sustraídas en un comercio

Ha sido recibido en la Jefatura, donde se le ha entregado una metopa en reconocimiento a unos hechos ocurridos el pasado 24 de julio

La Policía Local de Almería ha querido reconocer con la entrega de una metopa la colaboración del joven Luis Carlos Palanca, que el pasado 24 de julio, al observar cómo una persona cometía un hurto en un establecimiento comercial del centro de la ciudad, no permaneció impasible, sino que actuó con un extraordinario sentido de la responsabilidad persiguiendo al autor de los hechos por distintas calles hasta conseguir recuperar las prendas sustraídas y devolverlas a sus legítimos propietarios.

“Tu intervención, que nos recordó a tantas otras actuaciones de policías de este Cuerpo, frustró las ilícitas intenciones del delincuente. Queremos poner en valor el gran arrojo y valentía que demostraste. Ante una situación inesperada y compleja, reaccionaste con una celeridad y un compromiso poco habituales, evidenciando una admirable preocupación por el bienestar común y por la defensa de los valores que sustentan nuestra convivencia”, expresa la intendente principal jefa accidental, Carmen María Martínez, en una carta remitida al joven “en nombre de todos los hombres y mujeres que integran la Policía Local de Almería”.

“Más allá del resultado de tu actuación” -añade-, “deseamos destacar que esa reacción tuya refleja los valores de tu personalidad: solidaridad, sentido cívico, responsabilidad y compromiso con la sociedad. Son cualidades que contribuyen a construir una comunidad más segura y cohesionada, y que merecen ser reconocidas públicamente”.

“Tu ejemplo constituye una inspiración para otros jóvenes como muestra de que la implicación personal y el compromiso con el bien común siguen siendo valores esenciales en nuestra sociedad”, concluye la felicitación y el agradecimiento, que hace extensiva a su familia “que sin duda ha desempeñado un papel fundamental en la formación de esos principios de respeto, compromiso y generosidad”.

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