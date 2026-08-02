La alcaldesa recibe a la bailaora almeriense Rocío Garrido, ganadora de ‘Tierra de Talento’

María del Mar Vázquez destaca la evolución de una artista que también ganó en 2023 el prestigioso Premio Desplante del Festival del Cante de las Minas y que actuará el jueves en el Festival de Flamenco de Almería

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha recibido a la flamante ganadora de la décima edición del conocido programa de televisión de Canal Sur ‘Tierra de Talento’, la bailaora almeriense Rocío Garrido. Un galardón que viene a nutrir un extenso palmarés para Garrido, que atesora entre sus reconocimientos el ‘Premio Desplante’ en la 62º edición del prestigioso Festival Internacional del Cante de las Minas en el año 2023.

“Desde el Ayuntamiento es un placer recibir de nuevo a Rocío Garrido, una de nuestras artistas con mayor proyección, ya que ha tenido producciones y ha interpretado su baile y su arte por todo el mundo, por numerosos países, por todos los continentes. Además, tiene una academia aquí en Almería desde hace ya diez años, y queríamos darle la enhorabuena una vez más, porque ya en el 2023 llevó el nombre de Almería a lo más alto con el premio en La Unión y ahora nos muestra este premio también tan merecido en ‘Tierra de Talento’ de Canal Sur”, ha compartido Vázquez.

Una satisfacción que, además, viene con el reconocimiento de su propia ciudad, ya que Rocío Garrido ha formado parte en los últimos años de numerosas citas flamencas promovidas desde el Área de Cultura, Educación y Tradiciones, como zambombas flamencas, sus espectáculos ‘Vivencias’ o ‘De tus alas mi raíz’ o participando en el Festival de Flamenco y Danza de 2017, 2024 o el pasado 16 de julio.

En palabras de María del Mar Vázquez, “para nosotros es un orgullo, porque es una embajadora de Almería y, además, un referente para los niños y niñas que quieran introducirse en el mundo del flamenco por la vía almeriense, que tenemos muchas raíces. En nuestro festival, que acaba de cumplir su edición número 59, Rocío representó con maestría esa producción tan personal, ‘1405: Ecos del Tiempo’, en nuestra Plaza de la Constitución”. En el espectáculo del pasado 16 de julio, estuvo acompañada por David Caro a la guitarra, Pepe de Pura y Antonio ‘El Genial’ al cante, y Emilio Castañeda y Petete a las palmas, además de contar con instrumentación extra de saxo, flauta o violín.

Agradecida, Rocío Garrido ha compartido que “es siempre un placer poder llevar mi arte y mi tierra por allá donde me dejen transmitir lo que siento. Al final el flamenco es algo muy puro que llevo haciendo desde hace muchísimos años y cada premio que me dan me hace recordar de dónde vengo y hacia dónde debo de seguir yendo en el camino que he cogido”.

“Estoy muy feliz porque en Almería la gente consuma flamenco, que consuma venir a ver los espectáculos, porque para un artista lo importante es ver un lugar lleno, donde puedan escucharse los oles, el aplauso y engrandecer todo el espectáculo”, ha destacado.

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