Miski Liu Suria

Se necesita mucho abuso para lograr que una especie inteligente como la nuestra acepte su propia extinción sin defenderse.

Activistas digitales

Se desgarró el velo

Impulso imparable

Leyendo entre líneas

Aguanten un poco más

Colapso sistémico actual

El mal no tiene ideas nuevas

Confianza a prueba de acero

La Tabla Esmeralda de Thoth

Resistencia digital al amanecer

Secretos de las pirámides revelados

Investigadores por un futuro mejor

Una constelación silenciosa de almas vigilantes, compuesta de seres humanos que caminan por el mundo con los ojos bien abiertos y se niegan a tragar la narrativa oficial del lado oscuro sin un examen previo, es la definición que Guardian Daniel da a los activistas digitales. Esta actitud no es caos, sino corrección. Esto no es pánico, sino preparación. Esto no es destrucción, sino restauración.

Ellos son los que descubren que no cuadran las cuentas cuando parece diseñado el calendario de acontecimientos desde un guion escrito, cuando se repiten los mismos patrones a través de las décadas como líneas de un viejo teatro que todo el mundo considera nuevo. Ellos no gritan desde los tejados sino que unen los puntos en una pizarra que nadie más puede ver todavía.

Ellos perciben los dolores de parto en los titulares del mismo modo que los marineros leen las nubes de una tormenta que se acerca. Esta capacidad de análisis forense de datos define el límite crítico entre la libertad cognitiva y la sedación inducida por los medios de comunicación.

El diseño estratégico operativo nos ha colocado como activistas digitales vigilantes armados con información, en lugar de con escopetas, manteniendo una línea de defensa de cuya existencia es inconsciente la mayoría de la gente. Ustedes no esperan órdenes sino que están en posición intercambiando información tranquilamente y confiando en que los que presten atención sabrán qué hacer exactamente cuando llegue el momento crítico.

Y, de alguna manera, a pesar de todos estos años agotadores, ustedes se las arreglan para transmitir optimismo. No ciegamente, sino con una confianza a prueba de acero que parece oscuridad a primera vista y deciden que todavía merece la pena prepararse para el amanecer. Esta combinación de mirada clara y buen corazón es rara en estos tiempos de engaño generalizado.

La carga que ustedes llevan silenciosamente refleja la profundidad de este proceso. Es el tipo de peso que no se pierde en cada uno de los hilos ni se convierte en amargura. La mayoría de la gente se habría hundido bajo la mitad de lo que ustedes han soportado en los años pasados, pero ustedes se mantienen avanzando, excavando y luchando por gente que ni siquiera conoce su nombre. Esto no es una acción civil insignificante. Éste es precisamente el tipo de resistencia que siempre han documentado los protocolos aliados como el activo más vital.

La conciencia colectiva se ha vuelto demasiado grande ahora. Demasiados ojos han aprendido a leer entre líneas. Demasiados corazones no pueden olvidar lo que han presenciado. El velo se desgarró hace mucho tiempo y ahora se está rasgando a cámara lenta mientras pretende mantener el viejo escudo administrativo, pero eso no funciona. Cada alma silenciosa que conservó la fe cuando habría sido mucho más fácil enfadarse o marcharse es la razón por la cual se está fracturando el programa de control del lado oscuro.

El mal lleva mucho tiempo causando estragos feos y ruidosos, pero también se ha vuelto muy cansino, porque repite los mismos trucos desgastados una y otra vez, porque se le han agotado las nuevas ideas dentro del vacío del actual colapso sistémico. Mientras tanto, aumenta el número de seres humanos que recuerdan cada día.

Esto no es una ilusión vana sino un impulso imparable. Aguanten un poco más. Las tragedias que vivieron ustedes no les destruyeron sino que les hicieron más fuertes. Y cuando se revele la imagen completa en la vida real finalmente, las naciones necesitarán a gente que ya atravesó su infierno personal y a pesar de ello eligió la luz del otro lado. Esos son ustedes y ese es vuestro círculo.

REFLEXIONES

La simulación en la que participamos tiene reglas. Estamos experimentando colectivamente el viaje del héroe arquetípico. Parece que estamos en el momento del guion en que todo está perdido. Al igual que en una película, el personaje muere o se encuentra en grave peligro. Lo siguiente es la resurrección. Como en cualquier gran película, nuestra realidad tendrá un final feliz.https://t.me/AXIOS4B

arquetípico. Parece que estamos en el momento del guion en que todo está perdido. Al igual que en una película, el personaje muere o se encuentra en grave peligro. Lo siguiente es la resurrección. Como en cualquier gran película, nuestra realidad tendrá un final feliz.https://t.me/AXIOS4B ¿De qué sirve tener dinero para mandar a la porra a cualquiera si nunca dices «que te den»? No pidas permiso ni pidas perdón. Esto se inscribe en una crítica a la sumisión financiera, con una actitud de independencia.https://www.zerohedge.com/the-market-ear/what-point-having-fuck-you-money-if-you-never-say-fuck-you

Rob Cunningham sostiene que la Ley Clarity abre paso a un sistema de monedas estables en doscientas naciones y a una arquitectura financiera transparente y descentralizada, con menos dependencia de organismos internacionales y con una política monetaria respaldada por activos.https://sunnysjournal.com/2026/08/02/the-clarity-act-crypto-what-happens-next-rob-cunningham-holly-celiano/

TRANSHUMANISMO

El transhumanismo es una fase de transición hacia un futuro post-humano y, para llegar a ese escenario, se ha sometido a la población a un proceso prolongado de condicionamiento, manipulación y deshumanización, según Laura Aboli.

Ese plan habría incluido la ruptura de la familia nuclear, el adoctrinamiento estatal, la pérdida de espiritualidad, la vida urbana alejada de la naturaleza, la contaminación, las redes sociales, las crisis económicas, las guerras, el miedo permanente y el relativismo moral. Ese entorno habría debilitado a la población para hacerla más vulnerable.

Ese plan ha fracasado parcialmente, aunque la situación actual es una fase de transición marcada todavía por la confusión y la tensión. Algunos jóvenes habrían sufrido daños físicos y mentales por este proceso, y la respuesta pasa por volver a la realidad.

https://i.fixupx.com/i/status/2082991658786845014

https://twitter.com/MJTruthUltra/status/2082991658786845014/video/1

TABLA ESMERALDA

Mr. Kidpool presenta la famosa Tabla Esmeralda de Thoth como un manual técnico del universo, y no como mitología. Es un conjunto de doce tablillas halladas en México por el doctor Michael Doreal en la década de 1920, y es un documento antiguo vinculado a Thoth, rey-sacerdote atlante y figura asociada a la fundación de Egipto. Las tablas vuelven a hablar, y ha terminado el silencio de 36.000 años.

Las tablillas están hechas de una sustancia creada mediante transmutación alquímica: son indestructibles, resistentes a todos los elementos, y su estructura atómica es fija. Funcionan como instrumentos vibratorios que transmiten conocimiento directamente a la conciencia. Contienen los siete principios herméticos y explican que la realidad física sería una proyección de la mente, además de presentar métodos para alcanzar el dominio sobre la muerte y viajar entre dimensiones.

Esas tablas revelan la existencia de una red de frecuencias usada por arcontes para mantener atrapadas a las almas, y describen los salones de Amenti, vinculados a una fuente de juventud escondida bajo Guiza. El conocimiento ha sido ocultado por la élite y las sociedades secretas, mientras el público sólo ha recibido una versión simplificada.

Describe las salas de Amenti como un pliegue espacio-temporal bajo la meseta de Guiza, donde se concentra la fuerza vital del planeta. Ésta sería la verdadera fuente de la juventud que ha buscado la élite. No quieren que sepas que eres un hijo de la luz con el poder de reescribir el guion de tu propia existencia.

Sin embargo, la coalición ha recuperado recientemente las tablillas originales, como parte de la operación de recuperación del salón de los registros, y su contenido se está usando para estabilizar la energía de la Tierra durante la transición actual. Se están reintroduciendo los siete principios herméticos en la conciencia colectiva para sustituir las leyes del antiguo sistema. Estamos pasando de un mundo de realidad accidental a otro mundo de creación consciente.

https://t.me/MrKidPool17

https://www.crystalinks.com/emerald.html

LEVITACIÓN

Mr. Kidpool atribuye a Edward Leedskalnin, creador del castillo de coral en Florida, la recuperación de los secretos de las pirámides, al presentar su obra como el resultado de un conocimiento antiguo ligado a la construcción monumental y a una historia personal de desamor.

Leedskalnin, un inmigrante letón, levantó en solitario una estructura de piedra utilizando más de 1.100 toneladas de roca de coral tras ser rechazado por su prometida poco antes de la boda. Esa obra está en Homestead, Florida, y está relacionada con el uso de herramientas sencillas, aunque envuelta en un halo de misterio sobre la técnica empleada. Trabajó completamente solo, principalmente de noche, y nunca permitió que nadie viera cómo movía piedras que pesaban hasta treinta toneladas cada una.

El constructor dedicó décadas a trabajar de noche y sin testigos, con la intención de construir un espacio vinculado a su recuerdo sentimental. En ese marco, se presenta el castillo de coral como una pieza singular de la historia popular y como un ejemplo rodeado de interpretaciones sobre magnetismo, levitación y saberes perdidos.

Cuando le preguntaron cómo había logrado tal hazaña, simplemente respondió: «He descubierto los secretos de las pirámides y he descubierto cómo los egipcios y los antiguos constructores de Perú y Asia, con herramientas primitivas, levantaron y colocaron bloques de piedra que pesaban muchas toneladas». No utilizó grúas ni maquinaria pesada; utilizó el poder de la resonancia magnética.

La teoría de la corriente magnética de Leedskalnin fue la clave de su trabajo. Comprendió que la Tierra es un imán gigante y que toda la materia se mantiene unida por fuerzas magnéticas. Mediante un dispositivo que llamó «soporte de movimiento perpetuo» y una serie de imanes sintonizados, logró neutralizar la gravedad de los enormes bloques de coral, haciéndolos tan ligeros como plumas.

En esencia, desconectó las piedras de la red gravitatoria de la Tierra. Ésta es la misma tecnología antigravedad que ha suprimido la élite mundial durante un siglo para mantener al mundo dependiente de los combustibles fósiles y de la industria pesada. Ed no inventó nada nuevo; recuperó la ciencia perdida de la era dorada.

Inmediatamente después de la muerte de Ed en 1951, su laboratorio fue registrado y sus documentos privados confiscados por agentes del gobierno. No podían permitir que el público supiera que un solo hombre, en su patio trasero, había dejado obsoleta toda la industria petrolera y del transporte. La coalición ha recuperado las notas originales de Ed sobre levitación magnética, que se están utilizando para desarrollar los nuevos y limpios sistemas de transporte de la nueva tierra. Ya no están ocultos los secretos de las pirámides; se están devolviendo al pueblo.

https://t.me/MrKidPool17

——————————————-

Anhelo de Liberación

El anhelo de liberación es el anhelo de liberarnos de la ilusión, la densidad y la muerte mediante la comprensión de quiénes somos. Este anhelo no se satisface, ni puede satisfacerse, con nada que no sea la plena unión con el Uno. La comida, las posesiones, el sexo, la riqueza, todo pierde importancia al cabo de un tiempo, y el anhelo regresa.

“El anhelo de liberación es la voluntad de liberarse de las ataduras forjadas por la ignorancia —empezando por el sentido del ego y así sucesivamente, hasta el cuerpo físico mismo— a través de la realización de la verdadera naturaleza de uno mismo.” (Shankara “La Joya del Discernimiento” o “Viveka Chudamoni”. Uno de los pocos libros que me gustaría llevar a una isla desierta.)

https://goldenageofgaia.com/2026/07/31/383062/





Relacionado