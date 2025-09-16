El 36% de los españoles planea cambiar de trabajo

Mientras, las empresas luchan por los elevados costes y la retención de talento

Los trabajadores en España están considerando cambiar de empleo en los próximos 12 meses, principalmente por salario, equilibrio personal y desarrollo profesional. El 35% de los responsables de RRHH españoles identifican que las mayores barreras son los altos costes de contratación y la retención de talento. Las previsiones de despidos en RRHH a nivel global se han reducido del 60% al 39%; los errores de contratación, la inversión ineficaz en formación, los desajustes de competencias, la planificación inadecuada y la rotación evitable han supuesto a las pymes un coste medio de 274.500 euros.

El mercado laboral está cambiando y los profesionales ya no están dispuestos a conformarse con lo que dictan los cánones. Quieren flexibilidad, oportunidades de crecimiento y lugares de trabajo que se adapten a sus necesidades. Cuando estos aspectos no se cubren, los trabajadores se van.

Según el Estudio de RR. HH. 2025 de Personio, la plataforma inteligente de RR. HH. que ayuda a impulsar el poder de las personas para las pymes y grandes empresas, el 9% de los españoles está planeando cambiar de trabajo en menos de 6 meses y un 27% en menos de 6-12 meses; es decir, un 36% de los españoles tiene intención de cambiar de empleo. Además, un 3% de los profesionales ya ha encontrado trabajo y ha dado el preaviso a su empresa. Por otro lado, casi el 60% no tiene intención de buscar empleo en los próximos 12 meses. Entre las principales razones para cambiar de empleo destacan: el 36% quiere pasar a una industria que les pague mejor; el 32% considera que sus beneficios son bastante limitados; el 28% señala que carece de oportunidades de progresión en su carrera profesional y otro 28% afirma que su trabajo no es valorado; el 25% trabaja en un entorno estresante y el 22% no cuenta con un buen equilibrio entre la vida profesional y personal. Si analizamos las diferencias de género, las mujeres priorizan el salto hacia mejores sueldos: 38,8% de ellas vs 33,6% de los hombres. Por otro lado, los hombres destacan más los beneficios limitados (35% frente al 28,8% mujeres) y el liderazgo deficiente (21,5% vs 13,1%). En cuanto al equilibrio vida-trabajo: los hombres reportan peor balance (26%) que las mujeres (16,9%).

Lenke Taylor, Chief People Officer de Personio, afirma: «La escasez de talento ya dificulta la contratación y la retención en España, y este estudio muestra que el reto va en aumento. Los líderes de RR.HH. tienen una oportunidad crítica para alinear las habilidades de las personas con las necesidades del negocio y crear lugares de trabajo que sean atractivos, productivos y gratificantes. Esto significa invertir en desarrollo, confiar en que los empleados trabajen con flexibilidad y contratar por su potencial, no solo por sus credenciales.»

Los líderes de RRHH se enfrentan a costes crecientes y ponen el reto en la atracción

En España, los responsables de RRHH sitúan la presión de costes como su mayor barrera: el encarecimiento de materiales y servicios (40%) encabeza la lista, seguido por el alto coste de contratación y retención de talento (35%) y una alta competencia (32%). Los riesgos macroeconómicos también pesan, como la inestabilidad geopolítica e incertidumbre económica (31%). En paralelo, el impacto de la IA y la automatización (31%), así como la escasez de talento y competencias (27%) están reconfigurando el entorno laboral. Además, avanzar hacia una mayor sostenibilidad (23%) y adaptarse a las nuevas expectativas de la plantilla (22%) añaden presión operativa. Se suman señales de demanda débil (21%), baja productividad (20%) y una limitada capacidad para decisiones basadas en datos (19%). Solo un 1,8% afirma no encontrar barreras y un 0,2% señala otros factores. De cara a los próximos 12 meses, las áreas de Recursos Humanos en nuestro país han definido una hoja de ruta clara: atraer talento joven (38%) y preparar a la plantilla para trabajar con IA (38%) lideran la agenda, seguidos de mejorar la productividad (37%) y elevar el compromiso (36%). También preocupa el impacto de la IA y la automatización en los puestos y habilidades (35%), la guerra por el talento —reclutar perfiles destacados (34%) y retener a los actuales (30%)— así como el bienestar de los empleados (33%). Además se priorizan el impulso a la diversidad e inclusión (26%), la transferencia de conocimiento ante jubilaciones (24%), el desarrollo de la próxima generación de líderes (24%) y la gestión efectiva de equipos remotos e híbridos (23%). Aunque el número de responsables de RRHH a nivel global que prevén realizar despidos en los próximos 12 meses ha disminuido (del 60% en 2024 al 39% en 2025), la falta de alineación entre la planificación de la plantilla y las necesidades del negocio sigue siendo costosa para las empresas. Solo en el último año, los errores de contratación, la inversión ineficaz en formación, los desajustes de competencias, la planificación inadecuada de la plantilla y la rotación evitable han supuesto para las pymes un coste medio de 274.500 euros. En España preocupa la nueva transparencia salarial y la reducción de la jornada En nuestro país, el 25% de los responsables de Recursos Humanos están preocupados por las relaciones con los empleados cuando se revelen las diferencias salariales. A otro 20% le inquieta la actualización de las ofertas de empleo y de los procesos de contratación, mientras que un 17% señala la carga administrativa asociada al cumplimiento normativo como una dificultad. Por otro lado, también preocupa el impacto de la reducción de jornada. Más del 40% de los responsables de RR.HH. asegura que la carga administrativa será un problema; un 24% lo considera una ventaja competitiva y, finalmente, casi otro 20% afirma que los retos serán de tipo operativo (productividad, costes, programación, etc). Las competencias superan a los títulos: el gran cambio en la contratación La investigación revela un cambio claro en las prioridades de las empresas españolas: el 67% de los responsables de RRHH ya prioriza las competencias y el potencial por encima de las credenciales académicas en los procesos de selección. Paralelamente, un 54% de los empleados cree que los títulos universitarios están perdiendo relevancia a la hora de encontrar empleo y reclama a las compañías un mayor enfoque en las habilidades transferibles. Además, la irrupción de la inteligencia artificial está acelerando esta transformación. El 50% de los trabajadores españoles demanda más formación en IA y herramientas digitales, aunque solo un 37% asegura recibir apoyo adecuado de su empresa. Entre los más jóvenes (25–34 años), un 55% declara estar desarrollando por su cuenta competencias digitales y de IA para mantenerse empleables.

Flexibilidad sí, pero a su manera

El estudio muestra también que los jóvenes profesionales españoles valoran la oficina, pero bajo sus propias condiciones: el 54% considera obsoleto el modelo tradicional de trabajo de 9 a 17h. Entre los jóvenes de 16 a 24 años, un 36% afirma ser más productivo cuando trabaja en casa. Y, es importante remarcar, que un 35% de todos los trabajadores dejaría su trabajo si se les obligase a acudir a la oficina más de tres días por semana.

