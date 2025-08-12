Cooltural Fest 2025 ya tiene los horarios y comienza la cuenta atrás de su esperada octava edición

El festival se desarrollará del 21 al 24 de agosto con un cartel de excepción encabezado por Franz Ferdinand, Crystal Fighters, Viva Suecia y Love Of Lesbian, entre otros

Menos de diez días. Eso es lo que resta para que la música en directo comience en la tarde del jueves, 21 de agosto, en el Parque de las Almadrabillas y junto al Cable Inglés, en lo que será el inicio de la octava edición de Cooltural Fest. Una cita que se desarrollará del 21 al 24 de agosto con más de 60 bandas y artistas y que encabezan nombres internacionales como los de Franz Ferdinand o Crystal Fighters y destacadas bandas nacionales como Viva Suecia, Love Of Lesbian, Duncan Dhu, Amaia, Zahara, Carolina Durante, Sidonie, Lia Kali, Dorian y un largo etcétera.

La organización ha dado a conocer hace unos días los horarios de actuación de una edición de Cooltural Fest que volverá a tener una amplia programación de entrada libre y gratuita, como la propia fiesta de bienvenida del día 21 como las dos jornadas matinales en la Faluca, junto al Auditorio Municipal Maestro Padilla el sábado 23 y el domingo, 24 de agosto, y tres jornadas completas ‘de entrada o abono’ en el Recinto de Conciertos del Ferial, el viernes 22, sábado 23 y domingo, día 24.

Los abonos, entradas por día en distintas modalidades (como el ‘Late Check-In’ para personas que trabajen en horarios de tarde y no puedan acceder antes de la medianoche y que ha tenido una fantástica acogida) servicios de autobús y resto de promociones siguen activas a través de la página web oficial del festival, https://coolturalfest.com/.

Todo ello organizado por Crash Music y el Área de Cultura, Tradiciones y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Almería, con el apoyo de Diputación Provincial con Costa de Almería y Sabores Almería, Estrella de Levante, Schweppes, Brugal y Cupra Indalo Motor.

Hay que recordar que Cooltural Fest fue el primer evento musical en Almería que contó con dos escenarios gigantes más un tercero de gran formato en el mismo recinto (bautizados como Fundación Music For All y Estrella Levante), más un gran tercer escenario ‘Cooltural Club’ (Cupra Indalo Motor) como un espacio non-stop con dj’s y bandas emergentes, lo que hará que la música en directo nunca pare, con bandas de primerísimo nivel: cuando un grupo acaba su actuación comenzará enseguida la música en su homólogo.

Una edición, la de 2025, que se presenta con el objetivo de volver a mejorar en comodidades y servicios como viene haciendo desde su nacimiento en 2018, después del significativo crecimiento logístico implantado el año pasado conquistando a todos los ‘coolters’ y que se repetirá este año, incrementándose además las medidas inclusivas de la mano de la Fundación Music For All.

Cooltural Fest será el primer festival de todo el país que cuente en esta edición con todos los conciertos subtitulados y, además, una decena de ellos contarán con interpretación en lengua de signos (Viva Suecia, Lia Kali, Sidonie, Love Of Lesbian, Maldita Nerea, Siloé, Duncan Dhu, Raule y Zahara en el principal; Barry B en la fiesta de bienvenida y Melifluo en el escenario playa).

Entre el resto de medidas, se incluyen: acceso sin barreras arquitectónicas, plazas de aparcamientos reservadas, señalética accesible, transporte público accesible, puntos de información accesible, área de descanso, mochilas vibratorias bajo demanda, zona de restauración con mobiliario accesible y uso preferente, baños accesibles PMR en cada zona de aseos o plataforma PMR elevada con vistas a los dos escenarios principales.

A todo ello se suma la empleabilidad, ya que Cooltural Fest contará con alrededor de cincuenta personas con discapacidad que trabajarán en todas las áreas del festival, y además se habilitará un Punto Violeta de información y para cualquier tipo de incidencia.