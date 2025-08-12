Más de 300 participantes en el VIII Torneo de Rugby Playa ‘Ciudad de Adra’

Natalia Ordieres Cueto

La playa de El Carboncillo de Adra ha acogido, el pasado sábado, el VIII Torneo de Rugby Playa ‘Ciudad de Adra’ con más de 300 participantes. Este torneo, organizado por el Club Marrajos Adra con la colaboración del Ayuntamiento, comenzó a las 10:30 horas con la disputa del torneo en categoría Sub14, Femenino Senior y Rugby Inclusivo, en total más de 120 jugadores representando a equipos de Granada, Almería y Murcia, y con la participación de jugadores del FC Barcelona y de Cisneros de Madrid.

Esta primera parte del torneo concluyó con la entrega de trofeos, que contó con la presencia del concejal de Deportes, Juan Antonio Fernández, y la edil de Servicios Sociales, Patricia Berenguel, haciendo entrega del premio de campeón Sub14 a Marrajos URA de Adra; campéon Femenino, a Tortugas URA; campeones en Inclusivo, a URA Rojo, Marrajos Fenicios y URA Blanco; el Trofeo Goku al mejor jugador sub 14 fue para José Antonio Rodríguez, de Marrajos URA; el trofeo Goku al mejor jugador Inclusivo se lo llevó Juanjo, de URA Clan; y el Trofeo Goku a la mejor jugadora de Femenino fue para Ana Vargas, de Pintarrojas de Adra.

Tras la entrega de trofeos se procedió al tradicional tercer tiempo, donde los participantes compartieron vivencias de la jornada mientras comían. Tras reponer energías, los participantes se disputaron la segunda parte del torneo, que de 15:30 a 20:30 horas englobó a las categorías de Senior Masculino, Veteranos y Mater, con un total de 13 equipos venidos desde Granada, Almería, Murcia y Valencia, y con jugadores llegados desde Sevilla o Madrid.

Una vez más se pudieron disfrutar intensos partidos en todas las categorías, algunas de reciente creación en la provincia, como la de Mater, que es una categoría donde juegan mujeres mayores de 35 años, y donde las hURAcanas de Almería se están consolidando como uno de los grandes equipos de la categoría en Andalucía.

A las 20:30 y tras 5 horas de intenso juego, y más de 50 partidos dio por concluido el torneo arrojando los siguientes resultados:

– Campeón Senior: Costaleños URA

– Campeón Veteranos: Lomos Plateados.

– Campeón Mater: Milnoh de Granada.

– Trofeo Goku al mejor jugador Senior: Pedro Ozan de Costaleños.

– Trofeo Pakito al mejor jugador veterano: Gabriel Callejón de los Hombres de Pako

– Trofeo Pakito a la mejor jugadora Mater: Bea de Milnoh de Granada.

Destacar la presencia de la concejala de servicios sociales Dña. Patricia Berenguel por la tarde apoyando y disfrutando de los partidos, especialmente de los de categoría Mater, donde amenazó incluso con disputar algún partido en futuras ediciones.

Tras la finalización del torneo, todos los equipos se desplazaron hasta el muelle Gourmet en el puerto de Adra, donde disfrutaron de un más que merecido tercer tiempo en el Local “El Arenal”, en el mismo local, y en presencia del concejal de deportes D. Juan Antonio Fernández Fernández se hizo entrega de los trofeos a los campeones de las distintas categorías, así como las cucharas de plata a los últimos clasificados siguiendo la tradición rugbística.

Desde el club de Rugby Marrajos, Rudy Mahiques Rodríguez, presidente de dicho club quiere “Agradecer al Exmo. Ayuntamiento de Adra por su colaboración en el torneo, así como a las empresas que aportaron fruta, carpas o bebidas para que este torneo se pudiera desarrollar de la mejor manera posible”