Correos invita a celebrar el Día de Andalucía con la carpeta filatélica “Mi Tierra: Andalucía”

Una colección que refleja parte de la historia, la cultura y las tradiciones de las ocho provincias andaluzas a través de 16 sellos únicos

Con motivo del Día de Andalucía, que se celebra el 28 de febrero, Correos propone una forma especial de rendir homenaje a la riqueza cultural, histórica y natural de la comunidad: la carpeta filatélica “Mi Tierra: Andalucía”, una colección que reúne símbolos muy representativos de esta tierra en dieciséis sellos.

A través de esta edición, es posible descubrir la esencia andaluza reflejada en sus bailes y danzas populares, el Festival de Cine de Málaga, la gastronomía con Huelva como Capital Española de la Gastronomía 2017, la historia con el Milenio del Reino de Granada y el Bicentenario de la Constitución de 1812, y personajes emblemáticos como Murillo y Juan Ramón Jiménez.

También se incluyen referencias a la arquitectura con la Universidad de Sevilla, la Casa de las Torres en Úbeda y la estación de ferrocarril de Almería, la naturaleza con los parques de Doñana y Cabo de Gata-Níjar, el deporte con el Campeonato Iberoamericano de Atletismo celebrado en San Fernando y monumentos icónicos como el Castillo de Alcaudete, el Patio de los Leones de la Alhambra y la Mezquita de Córdoba.

Disponible en Correos Market, con envío gratuito, y también contactando con el Servicio Filatélico a través del correo electrónico atcliente.filatelia@correos.com o llamando al 915 197 197, esta carpeta es ideal para coleccionistas, amantes de la cultura y quienes deseen regalar un pedazo de Andalucía.

Correos reafirma así su compromiso con la difusión del patrimonio y las tradiciones que nos unen, ofreciendo una experiencia única para celebrar el orgullo andaluz.