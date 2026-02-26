Almería acoge un seminario sobre medicina del comportamiento centrado en los trastornos por separación

El doctor Jaume Fatjó aborda en el Colegio Oficial de Veterinarios de Almería cómo evaluar y tratar estos problemas en la práctica clínica diaria en una conferencia organizada por la entidad colegial y VetNova

El Colegio Oficial de Veterinarios de Almería celebró el pasado 25 de febrero un seminario especializado en medicina del comportamiento bajo el título ‘Trastornos relacionados con la separación: cómo evaluarlos y tratarlos en la clínica diaria’. La jornada contó con la participación del doctor en Veterinaria Jaume Fatjó, uno de los referentes nacionales en este ámbito.

Organizado con la colaboración de VetNova, el encuentro se centró en los problemas conductuales asociados a la separación, una de las consultas más frecuentes en pequeños animales y una de las principales causas de deterioro del vínculo entre los perros, los gatos y sus tutores. Durante la sesión se abordaron criterios diagnósticos, herramientas de evaluación clínica y estrategias terapéuticas basadas en la evidencia científica, con un enfoque eminentemente práctico para su aplicación en la clínica diaria.

Jaume Fatjó, diplomado por el European College of Animal Welfare and Behavioural Medicine (ECAWBM-BM) y acreditado por AVEPA en Medicina del Comportamiento, subrayó la necesidad de un abordaje riguroso y estructurado: “En etología es fundamental comenzar de lo más general a lo más específico. Los trastornos relacionados con la separación requieren un diagnóstico diferencial preciso y un plan terapéutico individualizado”.

Jaume Fatjó incidió en la necesidad de analizar el problema desde una perspectiva integral, teniendo en cuenta tanto el estado emocional del animal como el contexto familiar en el que se produce: “Debemos evaluar tanto el bienestar emocional del animal como el impacto que el problema tiene en la familia”.

El seminario se desarrolló en la sede colegial en horario de tarde e incluyó una bienvenida institucional, la ponencia principal y un cóctel posterior que favoreció el intercambio profesional entre los asistentes.

La presidenta del Colegio Oficial de Veterinarios de Almería, Yasmina Domínguez, destacó la relevancia de este tipo de iniciativas formativas: “La etología canina y felina es un reto para el veterinario clínico. Tenemos que estar preparados para resolver esos problemas de conducta para los que las familias, cada vez más concienciados en el bienestar animal, nos demandan solución. Es un lujo contar con Jaume”.

Con esta jornada, el Colegio reforzó su compromiso con la actualización científica continua y con la mejora de la calidad asistencial en el ámbito de los animales de compañía.