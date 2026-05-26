CORTES DE TRÁFICO (OLIVEROS)

El Ayuntamiento de Almería informa de las afectaciones al tráfico que se producirán mañana miércoles, día 27, y el jueves, 28 de mayo, debido a un acto institucional de la Guardia Civil con motivo del 182 aniversario de su fundación.

MIÉRCOLES 27 DE MAYO

HORARIO: De 8.00 a 15.00 horas.

LUGAR: Corte en Canónigo Molina Alonso, en el tramo comprendido entre Artés de Arcos y Soldado Español.

C/ Soldado Español: Regulación de tráfico y corte de vía de unos quince minutos, entre las 11.20 y 12.00 horas, para la formación del personal uniformado que participará en el desfile previsto.

JUEVES 28 DE MAYO

HORARIO: De 8.30 a 15.00 horas.

LUGAR: Canónigo Molina Alonso, corte de tráfico en el tramo comprendido entre Artés de Arcos y Soldado Español, con prohibición de aparcamiento.

C/ Soldado Español: Regulación de tráfico y corte de vía de unos quince minutos, entre las 11.20 y 12.00 horas, para la formación del personal uniformado que participará en el desfile previsto.

Carretera de Ronda: Regulación del tráfico tras la salida de vehículos oficiales en caravana una vez finalizado el desfile en el interior del acuartelamiento, con corte del carril derecho de la Carretera de Ronda, a la altura de la salida de Comandancia de la Guardia Civil, durante el tiempo mínimo imprescindible para su incorporación a la vía (entre las 11.30 y 12.00 horas, aproximadamente).