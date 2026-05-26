La alcaldesa preside la Junta Local de Seguridad de coordinación del dispositivo especial de la Noche en Blanco   

La reunión ha contado con la asistencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, del secretario general de la Subdelegación del Gobierno y de las concejalas María del Mar García Lorca y Ana Trigueros

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha presidido este martes la Junta Local de Seguridad para coordinar el dispositivo especial de la Noche en Blanco, que se celebrará el próximo viernes, 29 de mayo, en una docena de escenarios del centro distribuidos en el Paseo de Almería, Rambla Obispo Orberá, Plaza Pablo Cazard o Plaza de San Pedro, entre otras ubicaciones.

Durante el encuentro, en el que han participado responsables de la Policía Local, Bomberos de Almería, Protección Civil, Policía Nacional, Guardia Civil, y Policía Autonómica, además del secretario general de la Subdelegación del Gobierno en Almería, Antonio Hernández de la Torre, y las concejalas María del Mar García Lorca y Ana Trigueros, se ha analizado el diseño de los operativos que garantizarán el normal desarrollo de estas actividades, con especial atención a la seguridad ciudadana, la prevención de incidentes y la respuesta ante emergencias.

Entre las medidas previstas se encuentran refuerzos de vigilancia, controles preventivos, dispositivos sanitarios y planes específicos de tráfico y movilidad. Habrá, como en ocasiones anteriores, puntos de resistencia pasiva y zonas medicalizadas.

La alcaldesa ha agradecido la colaboración entre administraciones y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad “para que la Noche en Blanco se celebre con todas las garantías y que los almerienses únicamente se preocupen por disfrutar de las actividades programadas, de nuestros bares y restaurantes y de nuestros comercios en una velada que anualmente sirve como antesala del verano en nuestra ciudad”.