El Ayuntamiento y la Asociación Española contra el Cáncer firman el acuerdo para su nueva sede en Almería

La alcaldesa, María del Mar Vázquez, y la presidenta de la AECC en Almería, Magdalena Cantero, suscriben el documento que vincula a ambas entidades por 20 años

La Asociación se trasladará en el primer semestre de 2027 a un local en el centro, de 654 m2., con fachada a la calle Granada y Avenida de Vilches, y propiedad de la empresa municipal ‘Almería XXI’

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) sigue creciendo en Almería, no sólo en socios (más de 9.000), sigo también en servicios, lo que conlleva que la actual sede, en la calle Gerona, 38, se haya quedado pequeña. Por eso, hoy ha firmado un acuerdo con el Ayuntamiento de Almería para poder disponer de una nueva sede, más amplia, que se encontrará en el centro de la ciudad, entre la calle Granada y la Avenida de Vilches. Este local, en un edificio de la empresa pública ‘Almería XXI’, cuenta con una superficie construida de 654 m², y se ha suscrito un alquiler a 20 años de duración y una carencia de un año desde la firma del documento.

María del Mar Vázquez explica que “hoy un día muy importante para Almería. Quiero agradecer, como siempre, la labor que hace la Asociación Española contra el Cáncer en Almería. Hemos firmado el acuerdo para alquilar un local propiedad del Ayuntamiento a través de ‘Almería XXI’, por 20 años, con un periodo de carencia de un año, para que pueda hacer la reforma y además no se va a actualizar el IPC en los primeros 10 años. Por lo tanto, queremos dar facilidades de pago a la asociación y es un local que va a estar bastante céntrico, más grande que el que tienen ahora en la calle Gerona y la idea es que puedan dar todos los servicios allí, mucho más cómodos para las familias, servicios de asesoramiento, de ayudas fiscales, sociales, fisioterapeutas, psicólogos, voluntariados y que tengan en un espacio céntrico para la atención que necesitan todos los almerienses”.

Por su parte, Magdalena Cantero ha agradecido “al Ayuntamiento de Almería, a su alcaldesa María del Mar, y a la concejala de Urbanismo, Eloísa Cabrera, por ofrecernos esta posibilidad de trasladarnos de donde estamos actualmente. Es verdad que es una sede reconocida por los almerienses, pero se nos ha quedado pequeña y lo que queremos es ofrecer más servicios, si cabe, a todos los enfermos de cáncer. Se diagnostican 11 nuevos casos de cáncer diario en nuestra provincia y necesitamos más espacios para estar mucho más en contacto con todas aquellas personas que nos necesiten. Tenemos convenios activos con los tres hospitales de la provincia, Poniente, Torrecárdenas y Huércal-Overa, lo que nos permite llegar a muchas más personas”.

La Asociación Española Contra el Cáncer cuenta con una sede provincial en la calle Gerona. Actualmente realiza una importante labor socio-sanitaria con pacientes con cáncer y familiares, ofreciendo servicios gratuitos psicológicos, fisioterapia, talleres y otros aspectos que requerían una sede más amplia. Además, la Asociación ha apoyado con más de 350.000 euros cuatro proyectos de investigación sobre el cáncer de la Universidad de Almería, con la concesión de cuatro becas predoctorales. También realizan servicios de acompañamiento a pacientes y familiares en el Hospital Universitario Torrecárdenas, Poniente y Huércal-Overa, y tiene un acuerdo con Avenida Hotel para alojamiento temporal de pacientes en tratamiento.

Paralelamente, la Asociación ofrece una intensa labor de campañas de prevención en diferentes estamentos de la sociedad. Ahora la Asociación tiene que acondicionar el local para las necesidades de enfermos y familiares y la previsión es de que se puedan abrir en el primer semestre de 2027.

Magdalena Cantero ha recordado que el cáncer es el problema sociosanitario más importante del mundo: 1 de cada 2 hombres y 1 de cada 3 mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida. “Cada día se diagnostican 821 nuevos tumores en España, 140 en Andalucía y 11 en Almería. “En la provincia de Almería hemos pasado de 3.849 nuevos casos de cáncer en el año 2024 hasta 4.100 en 2025. Y actualmente 12.443 personas están luchando en la provincia contra la enfermedad. Por eso, es básica la labor de prevención, investigación y ayuda socio-sanitaria que realizamos a pacientes, familiares y sociedad en su conjunto”.