El Ayuntamiento de Almería informa de las afectaciones al tráfico que se producirán mañana viernes, 27 de febrero, entre las 20.30 y las 23.00 horas, debido al Vía Crucis de la Virgen de la Luz, en el barrio de Pescadería, con el siguiente itinerario: salida de la parroquia Santa María de Belén, Reverenda Madre María Micaela, Plaza Moscú, Rosario, Avenida del Mar, Mariposa, Sales, Corbeta, Hipócrates, Rosario, Plaza Moscú, Reverenda Madre María Micaela y a la parroquia, entrando al Centro las Gaviotas.
CORTES DE TRÁFICO por el VÍA CRUCIS DE LA VIRGEN DE LA LUZ (PESCADERÍA)
