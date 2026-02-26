Inicio / Almería / CORTES DE TRÁFICO por el VÍA CRUCIS DE LA VIRGEN DE LA LUZ (PESCADERÍA)

CORTES DE TRÁFICO por el VÍA CRUCIS DE LA VIRGEN DE LA LUZ (PESCADERÍA)

febrero 26, 2026 4:31 pm

El Ayuntamiento de Almería informa de las afectaciones al tráfico que se producirán mañana viernes, 27 de febrero, entre las 20.30 y las 23.00 horas, debido al Vía Crucis de la Virgen de la Luz, en el barrio de Pescadería, con el siguiente itinerario: salida de la parroquia Santa María de Belén, Reverenda Madre María Micaela, Plaza Moscú, Rosario, Avenida del Mar, Mariposa, Sales, Corbeta, Hipócrates, Rosario, Plaza Moscú, Reverenda Madre María Micaela y a la parroquia, entrando al Centro las Gaviotas.

