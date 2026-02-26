Huércal-Overa constituye su Consejo Local de Inmigración para fortalecer la convivencia y la integración

Patricia López Rojas

El nuevo órgano nace como un espacio de escucha y diálogo para proponer soluciones y tender puentes entre las diversas culturas que conviven en el municipio

El Ayuntamiento de Huércal-Overa ha dado un paso decisivo en su política social con la constitución oficial del Consejo Local de Inmigración. Este nuevo organismo no nace únicamente como un ente administrativo, sino como un foro vivo, participativo y útil destinado a mejorar la calidad de vida de todos los vecinos, independientemente de su origen.

Durante la primea sesión se ha subrayado la identidad de Huércal-Overa como un pueblo que históricamente ha conocido la emigración y que, por tanto, entiende el valor de empezar de cero en un lugar nuevo. En la actualidad, esa experiencia se traduce en una acogida calurosa a quienes eligen el municipio para trabajar, emprender y formar sus familias, aportando esfuerzo, cultura y sueños.

La diversidad del municipio es ya una seña de identidad visible en sus calles, colegios y eventos de referencia provincial, como el Festival de las Naciones, que refleja la mezcla de colores, sabores y danzas que enriquecen la localidad.

El alcalde de Huércal-Overa, Domingo Fernández, ha mostrado su orgullo por la puesta en marcha de este proyecto, señalando que hoy no es un día más para el pueblo, sino un avance en la definición de «quiénes queremos ser como pueblo. Huércal-Overa siempre ha sido tierra de acogida. Sabemos lo que es marcharse lejos buscando oportunidades, y por eso valoramos a quienes vienen aquí a construir un futuro mejor. Este equipo de Gobierno quiere caminar al lado de todas las personas que viven en nuestro municipio, sin distinciones, bajo los principios de igualdad y dignidad».

Fernández ha incidido en que la convivencia se construye diariamente a través del respeto y el diálogo, “cuando una familia progresa, progresa el pueblo. Con este Consejo, buscamos que cada niño se sienta integrado en su colegio y que cada persona encuentre aquí sus oportunidades. Sigamos haciendo entre todos la mejor Huércal-Overa, un ejemplo de convivencia, respeto y unidad en la diversidad».

El Consejo Local de Inmigración tendrá entre sus funciones principales la prevención de problemas sociales, la búsqueda de soluciones consensuadas y la creación de un espacio donde todas las voces sean escuchadas. Con su creación, el consistorio reafirma su compromiso de trabajar por una comunidad más cohesionada y fuerte.