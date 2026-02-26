Las obras del pionero centro artístico ‘Ecocultura en el Museo de Arte de Almería’ concluirán durante el mes de marzo 

La alcaldesa visita los trabajos que se están ejecutando en el Preventorio, antigua sede de Alcaldía, y el Centro de Arte Espacio 2, frente a la futura estación del AVE, que ya se encuentran al 95% de su ejecución

El Ayuntamiento adjudicará en los próximos días el contrato para el suministro del mobiliario y equipamiento de este edificio histórico que data de 1927, obra del arquitecto Guillermo Langle

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha visitado los trabajos que se están llevando a cabo en los edificios del Preventorio y del Museo de Arte-Espacio 2 para la creación del centro artístico ‘Ecocultura en el Museo de Arte de Almería’, un lugar pionero en Andalucía que se levanta bajo los criterios de eficiencia energética autosostenible “y que ya se encuentra al 95% de su ejecución”, por lo que la previsión municipal es que los trabajos concluyan a lo largo del próximo mes de marzo.

Acompañada por la concejala de Obras Públicas, Mantenimiento, Accesibilidad y Economía Azul, Sacra Sánchez, el concejal de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad, Joaquín Pérez de la Blanca, técnicos municipales, representantes de la empresa adjudicataria, ‘Grupo Copsa’, y de la dirección facultativa de la obra, Vázquez ha comprobado el resultado de unas actuaciones que ya encaran su recta final y que se están realizando en estas dos edificaciones, pero principalmente en la antigua sede de Alcaldía, en el Preventorio, una edificación de tipología casa-chalet de estilo neomudéjar, obra del arquitecto Guillermo Langle Rubio en 1927.

“Este es uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad en el que se está ejecutando un proyecto muy singular, pionero a nivel andaluz, y que se encuentra frente a la nueva estación del AVE, por lo que estamos convencidos de que se va a convertir en un sitio de referencia turística”, ha trasladado la alcaldesa, quien ha recordado que estas actuaciones están dentro del Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos de Entidades Locales (PIREP), financiadas dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) con fondos de la Unión Europea-Fondos Next Generation EU.

Vázquez ha recordado que el presupuesto total de los trabajos es de 3.280.690,92 euros y que la financiación europea oscila entre el 100 y el 85%, en función de la línea de actuación, “mientras que el resto se aporta con fondos municipales”.

La alcaldesa ha destacado que para estas actuaciones “han primado criterios de sostenibilidad, eficiencia energética, permeabilidad y accesibilidad para poder permitir el acceso a todos los espacios a cualquier tipo de público”. “Para el Ayuntamiento de Almería es un orgullo que haya en la ciudad este tipo de edificio tan singular que se va a convertir en un espacio para la visita y el disfrute tanto de todos los almerienses como de quienes nos visiten”, ha asegurado.

Por último, María del Mar Vázquez ha avanzado que la intención municipal es que este espacio que acogerá el futuro centro artístico ‘Ecocultura en el Museo de Arte de Almería’ abra sus puertas al público en el primer semestre del año. En esta línea ha avanzado que, a través de la Empresa Municipal Almería Turística (EMAT), se va a adjudicar en los próximos días el contrato para el suministro del mobiliario y equipamiento, licitado por más de 103.000 euros.

Entre los equipamientos destaca la disposición de una tienda, disposición de una zona de almacén de obras de arte, videoarte y sala de conferencias y taller, entre otros.

“Desde el Ayuntamiento estamos muy contentos de cómo está quedando esta actuación y creemos firmemente que la ciudad tiene que seguir modernizándose”, ha asegurado la regidora, quien ha concluido destacando una de las actuaciones más llamativas del edificio, que es la instalación de un jardín vertical, frente a la futura estación del AVE.

Moderno, sostenible y accesible

El proyecto, redactado por la empresa ‘Loto Arq’, contempla seis ejes de actuación. Tal y como ha explicado el arquitecto Juan Manuel López González, “el proyecto supone la rehabilitación de los dos edificios, el Preventorio y el Museo Espacio 2, integrándolos en un único edificio, lo que supone ganar una serie de espacios para el futuro museo y disponer de salas de conferencia, más espacio expositivo o salas de taller, entre otras”.

Además, como ha detallado el arquitecto de ‘Loto Arq’, también se ha rehabilitado todo el entorno urbano, “lo que ha permitido que la plaza Carlos Cano se haya abierto a la ciudad”.

En cuanto a los detalles técnicos referentes a la eficiencia energética, López González ha detallado que “se han hecho una serie de actuaciones para mejorarla y que prácticamente haya consumo cero”. Igualmente ha valorado que, a nivel de sostenibilidad, “”lo más destacado es que el consumo de agua se reducirá significativamente porque se va a reutilizar tanto el agua de lluvia como el agua de los lavabos (aguas grises)”.

Respecto a los seis ejes de actuación contemplados en el proyecto, el primero de ellos se centra en la mejora de la eficiencia energética en la envolvente y en el aislamiento, la iluminación (eficiencia y control), la climatización (geotermia, solartermia y aerotermia), ventilación y energía renovable fotovoltaica. En este aspecto destaca que la medidas de ahorro y eficiencia quedarán a la vista de los visitantes del centro a través un tótem informativo que dará en tiempo real desde el vestíbulo del museo los datos de temperatura, humedad, consumo eléctrico, climatización, producción fotovoltaica y de geotermia. Otro tótem, en la plaza de acceso, explicará las características bioclimáticas y energéticas del edificio.

El segundo eje se centra en la cubierta verde y la instalación de un jardín vertical en la fachada, en la reducción del caudal de agua de WC y grifería, la reutilización de agua de lluvia y depuración de aguas grises para riego. Así como en la instalación de un aparcamiento para bicicletas y patinetes eléctricos.

Sin lugar a dudas, uno de los aspectos más singulares del edificio será el jardín vertical previsto para su fachada, que junto a un nuevo muro de tierra natural visto de gran inercia térmica ofrecerá una cubierta con la que mitigar las altas temperaturas del interior al tiempo que ofrecerá un aspecto renovado al conjunto, que también renovará su exterior.

El tercer eje de actuaciones está destinado a la mejora de la accesibilidad y eliminación de barreras mediante la dotación de elementos accesibles (ascensor, rampa, aseo accesible) y rotulación cognitiva y sensorial.

En cuarto lugar, los trabajos se centrarán en mejorar la habitabilidad mediante el acondicionamiento de espacios existentes a nuevos usos, pintura ecológica y escalera a cubierta.

El quinto eje está destinado a mejorar la conservación del edificio mediante la reparación de humedades y patologías varias, como son la mejora de la electricidad y telecomunicaciones o los mecanismos de comunicación como las cámaras de seguridad.

En sexto y último lugar, el proyecto también contempla actuaciones como la sustitución del vallado que separa la plaza del jardín para su apertura total durante el día; la instalación de nuevo mobiliario urbano para crear los espacios exteriores, incluyendo bancos con respaldo y apoyabrazos, jardineras, papeleras, tótem informativo, etc; la repavimentación de zonas exteriores; así como la creación de nuevas infraestructuras urbanas como son la dotación de una nueva red de evacuación de pluviales y adaptación del jardín existente, con mejora y adaptación de la red de riego a las exigencias municipales.