La transformación de la horticultura intensiva del sureste español vive un momento clave

La tecnificación progresiva, la digitalización de procesos y la gestión eficiente de los recursos naturales, pilares de su competitividad futura.

La jornada organizada por la Fundación Grupo Cajamar en la Estación Experimental Cajamar ‘Las Palmerillas’ reunió a un centenar de agricultores, técnicos, investigadores, estudiantes, representantes de empresas de comercialización e industria auxiliar del sector hortícola del sureste español con el objetivo de compartir avances técnicos, estrategias de gestión y visiones de futuro para la producción bajo cubierta. Y es que el invernadero constituye uno de los sistemas productivos más eficientes y competitivos del mundo, pero también uno de los que mayor dominio técnico y capacidad de adaptación exige a quienes trabajan en él.

El encuentro, cofinanciado por la línea de ayudas del programa P.II.A Eventos Divulgativos del sector agroalimentario en el marco del PEPAC, puso de manifiesto que la horticultura intensiva del sureste español se encuentra en un momento clave de transformación. Los cuatro ejes trabajados —agua, sanidad vegetal, robotización y estrategia de sector— están profundamente interconectados y exigen una respuesta integrada por parte de productores, cooperativas, investigadores y administración.

La tecnificación progresiva, la digitalización de procesos y la gestión eficiente de los recursos naturales emergen como los pilares sobre los que se construirá la competitividad del campo almeriense en los próximos años. Herramientas como Plataforma Tierra y los avances en robótica aplicada al manejo de los cultivos bajo invernadero, señalan el camino hacia un modelo productivo más eficiente, sostenible y resiliente.

La inauguración corrió a cargo del director territorial de Cajamar, Sergio Ruiz, destacó “la importancia de la formación continua, la actualización tecnológica para mantener la competitividad del campo almeriense, y el apoyo que desde Cajamar se ofrece al sector, tanto en el ámbito financiero como en el campo de la investigación, innovación y transferencia de conocimiento agro”.

A continuación, la visión general del sector fue presentada por el catedrático de Organización de Empresas de la Universidad de Almería, Juan Carlos Pérez, quien ofreció un análisis riguroso de la situación competitiva del modelo hortícola almeriense y los principales factores estructurales que condicionan su evolución. Además, mostró la evolución durante los últimos años de los ingresos, gastos de explotación y margen de explotación, comentando las principales causas (COVID, conflictos bélicos, etc.), que han podido motivar cambios en su tendencia.

Uso eficiente del agua de riego

La mesa sobre agua, moderada por el director de Innovación Tecnológica de Fundación Grupo Cajamar y director adjunto de Cajamar Innova, Juan Carlos Gázquez, contó con la participación del gerente de Solponiente y cofundador de CTO Agualytics Tecnología del Agua, S.L., Gabriel Giménez; el presidente de la Federación de Regantes de Almería (FERAL), José Antonio Fernández, el horticultor de El Ejido, Juan Francisco Restoy, y el CEO y Cofundador Ikos Tech, Joaquín Soriano. En ella abordaron la gestión del recurso hídrico como palanca fundamental de sostenibilidad y competitividad en la agricultura intensiva.

Los participantes analizaron los retos actuales del sector en materia de disponibilidad, haciendo hincapié en las distintas fuentes de suministro, aguas subterráneas, de escorrentía, desalada, y regenerada. Y explicaron que se trata de un mix que está permitiendo que el acuífero inferior se vaya regenerando, gracias al uso del agua procedente de la desaladora de Balerma, con previsión de incrementar su capacidad, así como las aguas procedentes de las EDAR de Roquetas de Mar y El Ejido, que en breve podrá estar en servicio.

Por su parte, las empresas tecnológicas participantes, ambas estuvieron en los primeros programas de incubación/aceleración de startups de Cajamar Innova, expusieron soluciones tecnológicas para la optimización del consumo hídrico en explotaciones de invernadero, basándose en tecnologías de monitorización y digitalización aplicadas al riego.

A su vez, el agricultor participante mostró la utilidad del apoyo que le están suministrando tanto la herramienta digital de riego de Plataforma Tierra como los sensores de Ikos Tech, cuya combinación, le ha permitido optimizar en un 20 % el consumo de agua, mostrando así la importancia de uso de ambas tecnologías.

Nuevas estrategias de control de plagas

Bajo la moderación de la investigadora de la Estación Experimental Cajamar, Corpus Pérez, aportaron conocimientos técnicos sobre las estrategias de control biológico, herramientas de monitorización y protección vegetal sostenible como alternativas a los modelos de aplicaciones químicas, la directora de Desarrollo Técnico en campo en Agrobío, Ana Belén Arévalo; el responsable de la Comisión de Técnicos Coexphal-Cajamar, Juan Antonio Sánchez; la horticultora ecológica en San Isidro Los Grillos, Esther Molina, y el técnico especialista en centro IFAPA La Mojonera, Lidia Lara.

Así, expusieron las últimas innovaciones en control biológico mediante organismos auxiliares y se trató la importancia de la implantación de protocolos de gestión integrada para combatir el Thrips Parvispinus, importante plaga que está atacando plantaciones de pimiento. Con la intención de que los cultivos que se planten en la próxima campaña de otoño, gocen de la mayor salud, se resaltó la importancia de realizar una buena gestión en el control biológico de los actuales cultivos de primavera, para minimizar posibles focos de infección.

Además, las técnicas de control biológico no solo ofrecen soluciones a la mayoría de las plagas y enfermedades, también suponen un importante ahorro en el uso de agroquímicos, impactando positivamente en la rentabilidad de las explotaciones que lo utilizan.

Tecnificación y robotización

El técnico de la Fundación Grupo Cajamar, Enrique Terriza, presentó «Mi Asesor», la herramienta integrada en Plataforma Tierra, orientada a la gestión y toma de decisiones en explotaciones agrícolas. Esta solución digital centraliza información agronómica, climática y económica para facilitar la planificación y optimización de los cultivos, especialmente en entornos de alta tecnificación como los invernaderos almerienses. Además, ofrece agentes de consulta ante cualquier consulta o incidencia que el usuario quiera trasladar para mejorar el manejo de su explotación.

La mesa redonda de robotización en invernaderos fue moderada por el director de Innovación y Desarrollo Agroalimentario de Cajamar y director de la Fundación Grupo Cajamar, Manuel Lainez, contando en el panel con importantes representantes como el CEO deIDM, Ángel Barranco;el investigador de la Estación Experimental Cajamar Juan José Magán; el CTO en Savian Robotics, Alberto Molina, y el director de operaciones de Cooperativa La Palma. David Rico. Todos ellos presentaron soluciones robóticas aplicadas a las tareas de predicción y manejo de cultivos en invernadero. De esta manera, se conseguirá reducir de manera importante el principal coste de la mano de obra, que puede llegar a suponer hasta el 50 % de los gastos totales de explotación.

Además, se ofrecieron soluciones integradas, que aglutinan digitalización de la explotación, el control en las tareas de cultivo, en cuanto a medir la eficiencia de los trabajadores, y el uso de robots terrestres que debido a la implantación de sensores pueden realizar mediciones de las principales variables climáticas (humedad, temperatura), y, gracias a la implementación de cámaras hiperespectrales, permite realizar múltiples fotografías al cultivo para poder realizar predicciones productivas, así como detección precoz de posibles plagas y enfermedades existentes en la plantación.

También se puso de manifiesto los distintos proyectos y colaboraciones que se están llevando desde la Estación Experimental Cajamar ‘Las Palmerillas’, en colaboración con importantes empresas y entidades representativas en tecnificación y robotización.

Situación actual y estrategias de futuro

El último bloque estuvo moderado por el director de la Estación Experimental Cajamar ‘Las Palmerillas’, Ramón Gil, y contó con la presencia del gerente de Vicasol, José Manuel Fernández; elconsultor y socio director en Freshtrategy, David Del Pino, el presidente de Cooperativa La Palma, Pedro Ruiz, y el director general de CASI, Juan Jesús Lara, apuntando los principales retos estructurales a los que se enfrenta el sector y destacando la importancia de diferenciarse a través de marca propia y tender hacia especialidades que generen mayor valor añadido. Asimismo, incidieron en que para toso ello es necesaria la formación de agricultores y consejos rectores para garantizar un relevo generacional adecuado. Y aseguraron que, todo ello redundará en una mejora que permitirá optimizar los procesos de comercialización.

En este sentido, las distintas cooperativas participantes citaron los diferentes proyectos en los que están inmersos ligados a la innovación y adopción de tecnologías, que les están permitiendo ser más competitivos.

Otra temática tratada en la mesa fue el “tsunami” normativo de la Unión Europea que condiciona los productos y el desarrollo de los mercados, y la necesidad de modificar estas condiciones para poder contar con las mismas reglas respecto a otros países competidores. Igualmente, comentaron las tendencias de consumo, que serán importantes para conocer mejor lo que está demandando el consumidor final.