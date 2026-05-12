AGAMA Bajo Guadalquivir acusa de falta de compromiso a los candidatos a las elecciones andaluzas para revitalizar el sector agrario

El sector agroalimentario en Andalucía alrededor del 12% del PIB

La edad media en el campo andaluz es de 60 años

AGAMA Bajo Guadalquivir, organización perteneciente a Unión de Uniones a nivel estatal, valora que el campo haya sido tratado en el debate electoral celebrado este lunes con mayor énfasis que la vez pasada, pero cree que falta compromiso y responsabilidad por parte de los candidatos para entender la realidad y necesidades de un sector estratégico de la economía andaluza.

AGAMA cree que, si bien el campo fue mencionado en repetidas ocasiones en el bloque de economía, lo hizo casi de una manera superficial, dejando entrever muy pocas de las cuestiones que preocupan al sector.

La ampliación de plazo de la PAC, la política hidráulica o los acuerdos comerciales y el impacto del acuerdo UE- MERCOSUR, fueron temas que se pusieron encima de la mesa. La organización agraria cree que, a pesar de que son asuntos muy importantes, impiden, utilizándolos como patatas calientes y armas arrojadizas, entender los problemas estructurales de un sector que representa el 12% del PIB regional si se cuenta con la agroindustria.

Para zonas eminentemente productoras como el Bajo Guadalquivir, se antoja vital un plan de revitalización del sector, con puntos fuertes a tener en cuenta y mejorar, como los son la gestión de recursos hídricos, mantenimiento y ampliación de infraestructuras críticas, incremento del valor añadido de las producciones, apostando por el incremento de la agroindustria y fortaleciendo la posición de agricultores y ganaderos dentro de la cadena agroalimentaria.

AGAMA insiste en que esto tiene que ir acompañado de un incentivo para el relevo generacional y fijación de población al territorio, para que sigan manteniendo la vida y la economía de sus pueblos, algo que no se mencionó en las dos horas que duró el debate. La organización recuerda que la media de edad del campo es de 60 años.

“Nos quedó la sensación de que nuestros políticos iban con el piloto automático, sin intención de debatir realmente y solo dejar sus cuñas”, comentan desde la organización.

AGAMA insiste en que la política sigue sin dar respuesta a los problemas reales de los ciudadanos, de agricultores y ganaderos, manteniendo el perfil bajo al que los tienen acostumbrados, atendiendo únicamente a sus guerras internas políticas y sin sorprender al sector con propuestas de futuro que vayan encaminadas a la mejora de la vida de la gente.