CSIF denuncia impagos y el incumplimiento del Convenio Colectivo en Urbaser Almería

Estefanía G. Soria

· El sindicato reclama al Ayuntamiento de la capital su intervención para frenar la situación de “caos laboral” que afecta a una plantilla de cerca de 200 trabajadores y trabajadoras

· La central sindical anuncia movilizaciones si las demandas laborales no son atendidas

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF Almería, denuncia impagos y continuados incumplimientos del Convenio Colectivo de la empresa concesionaria del servicio de recogida de residuos sólidos de Almería, Urbaser, con su plantilla, formada por cerca de 200 trabajadores y trabajadoras.

Según explica el sindicato, tras cuatro meses de concesión, la empresa adjudicataria ha incurrido en incumplimientos “graves” que afectan, tanto a la plantilla como a la adecuada prestación de este servicio público en la capital. En primer lugar, la central sindica denuncia que hay trabajadores que acumulan hasta dos meses de impago y que, además, hay liquidaciones salariales que no coinciden con la realidad de las jornadas realizadas, lo que supone la vulneración del artículo 29 del Estatuto de los Trabajadores.

Por otro lado, CSIF critica que Urbaser ha decidido, de manera unilateral, cambiar la denominación de conceptos salariales, como pueden ser el plus de transporte o el post festivo, incumpliendo así el pacto laboral. Una maniobra cuestionable que, a juicio del sindicato, supondría una estrategia para detraer salarios a medio plazo.

Asimismo, la central sindical también pone de manifiesto que al colectivo de trabajadores y trabajadoras encargados del Punto Limpio de la ciudad se les está aplicando un convenio estatal. Este hecho supone que estos profesionales estén percibiendo casi un 50 por ciento menos del salario estipulado, con el consiguiente agravio comparativo que esta situación genera en la plantilla.

En cuanto a medios materiales, la central sindical pone en evidencia el estado de deterioro de la flota de vehículos que pone en riesgo la seguridad laboral de los trabajadores y trabajadoras. Con todo, también apunta a la falta de material de limpieza constante y a los continuos retrasos en la entrega del mismo, lo que dificulta notablemente el adecuado desarrollo de la labor de la plantilla y, por tanto, el cumplimiento del servicio, hecho que redunda directamente en la ciudadanía.

Ante esta “caótica situación laboral y de gestión”, CSIF reclama al Ayuntamiento de Almería su inmediata intervención, para que ejerza de garante del Convenio Colectivo y vele por el íntegro cumplimiento del pliego de condiciones y del óptimo cumplimiento del servicio de recogida de residuos sólidos y limpieza de la ciudad. “El consistorio no puede ser cómplice por omisión de una empresa que maltrata a su plantilla y desde el sindicato no vamos a permitir que la empresa rentabilice la contrata a costa del sudor y el salario de los profesionales que la sustentan”, ha manifestado la Sección sindical de CSIF en Urbaser Almería. Con todo, el sindicato ya estudia las acciones legales a elevar ante la Inspección de Trabajo y anuncia movilizaciones de no ser solucionadas sus demandas con carácter urgente.