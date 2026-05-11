Correos abrirá la oficina de Tocina (Sevilla) el festivo local, miércoles 13 de mayo, para facilitar el voto por correo

El horario para realizar esta gestión en la oficina será de 9:00 a 14:00 horas

El miércoles, 13 de mayo, finaliza el plazo para depositar el voto en cualquier oficina de Correos

Correos está poniendo todos los recursos tecnológicos, logísticos y humanos necesarios para garantizar el cumplimiento de los compromisos que le son encomendados en el proceso electoral, que se está desarrollando con total normalidad

Correos abrirá la oficina de Tocina (Sevilla) el miércoles 13 de mayo, festivo local en la localidad, en horario de 9:00 a 14:00 horas, con el fin de facilitar el voto por correo de cara a las elecciones autonómicas al Parlamento de Andalucía, que se celebrarán el 17 de mayo de 2026.

El 13 de mayo finaliza el plazo de depósito del sobre con el voto en cualquier oficina de Correos en toda España. Durante esa jornada, la oficina de Tocina, ubicada en la calle Reina Sofía, nº 27, prestará únicamente servicios relacionados con el proceso electoral.

Se exige que el elector haga entrega personal en las oficinas de Correos de la documentación necesaria para ejercer el voto por correo. Para ello, al depositar el voto por correo, deberá identificarse mediante la presentación del Documento Nacional de Identidad, pasaporte, permiso de conducir o cualquier otro documento válido que permita identificar al elector, debiendo el personal de Correos proceder a su comprobación.

Las personas que solicitaron el voto por correo pero no puedan acudir personalmente a la oficina de Correos para depositar el voto, deberán otorgar una autorización para que la entrega sea realizada por otra persona en su nombre. La autorización deberá ser firmada por el elector y acompañarse de la fotocopia de su Documento Nacional de Identidad, pasaporte u otro documento oficial identificativo, así como de la fotocopia del documento identificativo de la persona a la que autoriza.

Para facilitar la redacción de ese documento de autorización con todos los datos necesarios, Correos recomienda utilizar el modelo de autorización que se puede descargar en la web www.correos.es.

El personal de Correos no aceptará la entrega de documentación electoral perteneciente a otro elector si no se acompaña de la correspondiente autorización firmada por el elector, que deberá ser conservada, junto a la fotocopia del documento oficial acreditativo del elector y de quien entrega en su nombre la documentación electoral, para su remisión a la Junta Electoral correspondiente.

Se recomienda a los ciudadanos que deseen ejercer su derecho al voto por correo que procuren no esperar hasta el último día y que aprovechen la amplitud horaria de las oficinas postales para depositar su voto cuanto antes.

Desde la convocatoria de las elecciones al Parlamento de Andalucía, Correos está adoptando todas las medidas organizativas necesarias para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que tiene encomendadas durante los procesos electorales y está poniendo todos sus recursos tecnológicos, logísticos y humanos al servicio del correcto desarrollo del proceso.