CSIF denuncia que un docente de Audición y Lenguaje en Almería sólo puede dedicar 15 minutos por alumno a la semana

· El sindicato reclama más profesionales para la Atención a la Diversidad en la provincia

· “No basta con proclamar la inclusión: hay que dotarla de orientadores, PT y AL, educadores, personal complementario y reducir las ratios para una atención individualizada real”

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF Almería, denuncia que un docente de Audición y Lenguaje en Almería sólo puede dedicar 15 minutos por alumno a la semana, un tiempo completamente insuficiente para llevar a cabo un adecuado abordaje pedagógico.

Según explica el sindicato, este dato es una media común entre el personal especialista de esta categoría y añade que, incluso, en la provincia hay docentes de AL que se ocupan de una media de 55 alumnos, llegando incluso al extremo de una maestra de esta especialidad que imparte clase en el IES Pablo Ruiz Picasso de El Ejido y en cinco centros más, atendiendo a un total de 75 alumnos y alumnas. La central sindical también apunta el caso de otra especialista que atiende a 90 alumnos y alumnas como el caso del CEIP Federico García Lorca de La Fuente en Pulpí. A este respecto, la central sindical considera necesario fijar una ratio de un máximo de 12 alumnos por profesional especializado tal y como recomienda los organismos internacionales como la UNESCO.

“No basta con proclamar la inclusión: hay que dotarla adecuadamente de personal, no sólo de Audición y Lenguaje, también de orientadores, PT, educadores, personal complementario, PTIS, y por supuesto reducir las ratios, para que la atención a la diversidad cumpla unos mínimos de calidad y ofrezca una atención individualizada real”, ha subrayado el responsable del Sector Educación de CSIF Almería, Juanfra Caballero.

En esta misma línea, el sindicato recuerda que en los centros públicos de la provincia también hay especialistas de Pedagogía Terapéutica que se ocupan de una media de 35 alumnos, llegando a cotas muy altas, como es el caso de un docente que atiende a 54 alumnos en el IES Cura Valera de Huércal Overa. Ante estos datos, CSIF también exige la implantación de tres docentes de Pedagogía Terapéutica (PT) a partir de 3 líneas, además de fijar ratios máximas de alumnado NEAE y NEE para estos especialistas. Por otro lado, reclama que en las vacantes se refleje el compromiso de que el profesorado de atención a la diversidad no comparta centros, o que, si excepcionalmente comparte, no lo haga en más de dos, tal y como recoge el Acuerdo firmado el 16 de julio con la administración educativa.

Y en relación a los profesionales de Orientación Educativa de Institutos y Equipos de Orientación Educativa (EOE), la central sindical ha solicitado fijar por norma una ratio máxima de 250 alumnos por profesional, siguiendo estándares como la recomendación de la UNESCO, “ya que actualmente existen casos de orientadores en los EOE que atienden a cerca de 1.000 alumnos, en varios centros”, matiza Caballero. El sindicato también ha reclamado una regulación “clara y homogénea” de funciones y condiciones laborales como horario lectivo, organización interna o aplicación del teletrabajo que legalmente les corresponde, así como transparencia en la asignación de efectivos, mejoras retributivas de la coordinación de EOE y mayor reconocimiento profesional.

“En definitiva, es cierto que ha habido avances en Atención a la Diversidad, pero sin duda queda mucho por hacer y en la próxima legislatura CSIF estará vigilante para que se cumpla con lo firmado y la educación pública esté correctamente dimensionada y reforzada, no sólo para dignificar la labor docente y situar al profesorado en el centro de las políticas educativas, sino por para dar una educación de calidad a todo el alumnado y en especial a colectivos especialmente vulnerable”, ha concluido el responsable de Educación de CSIF Almería.