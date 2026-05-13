El prestigioso Daahoud Salim presenta su disco ‘Katanga’ este jueves en el Auditorio junto con la Clasijazz Big Band

La cita comenzará a las 20.30 horas y cuenta con la colaboración del Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería y la Fundación Unicaja

El Auditorio Municipal Maestro Padilla vivirá este jueves, 14 de mayo, a las 20.30 horas, una nueva noche de jazz internacional de la mano del compositor, pianista y director hispano-estadounidense Daahoud Salim. Lo hará presentando ‘Katanga’, su primer álbum para big band grabado junto a la Clasijazz Big Band.

Antes de su publicación, este repertorio ya ha reunido tres premios internacionales de composición y arreglos como el Jazz EBC Prize for Arrangers and Composers, otorgado por la International Society for Jazz Arrangers and Composers (ISJAC) de Estados Unidos y la University of South Florida (2024), el Primer Premio de Arreglos para Big Band, concedido por la Fundación SGAE (2022) y el Segundo Premio en el Concurso Tete Montoliu (2024), por la composición ‘Ool-ya-koo’.

Además, grandes ensembles de referencia en Europa, como la Danish Radio Big Band o la Bulgarian National Radio Big Band, han interpretado música de este álbum.

Con más de 20 premios nacionales e internacionales, ha actuado en el Lincoln Center de Nueva York, Daahoud Salim ha colaborado con miembros del legendario grupo The Jazz Messengers, entre otros muchos hitos.

La Clasijazz Big Band ha participado en numerosos proyectos y actuaciones de reconocido prestigio, trabajando con grandes referentes del jazz y la música moderna como la ganadora de siete premios Grammy Maria Schneider, Hermeto Pascoal o Darcy James Argue, entre otros y asume en este nuevo proyecto con Daahoud Salim un nuevo y apasionante reto de nivel mundial.

La cita forma parte de la programación trimestral de primavera puesta en marcha por el Área de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería y cuenta con la colaboración de la Fundación Clasijazz. Las entradas se encuentran disponibles tanto en la taquilla municipal que está situada en el Teatro Apolo como en la página web habitual https://almeriaculturaentradas.es/. También lo estarán en la taquilla del Auditorio desde una hora antes del inicio del concierto, con un precio de entre 12 y 15 euros.